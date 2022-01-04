Казахстан охвачен протестами

Столкновения полиции и протестующих у здания мэрии на площади Республики в Алматы поздно вечером 4 января. (Фото: соцсети)

Волна протестов, зародившаяся на западе Казахстана, а затем охватившая всю страну, докатилась и до Алматы, где вечером 4 января произошли столкновения между тысячами демонстрантов и полицейскими, вооруженными щитами, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Через несколько часов после начала беспорядков в Алматы президент объявил чрезвычайное положение как в самом городе, так и в других частях страны.

Журналисты в Алматы сообщили, что слышали взрывы светошумовых гранат, когда толпа двигалась к площади Республики. На прямых видеотрансляциях с площади поздним вечером было видно, что она вся окутана густым дымом. Алматинский новостной сайт Zakon.kz сообщил, что было сожжено несколько полицейских автомобилей и что демонстранты также били окна магазинов и ресторанов.

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В некоторых частях города интернет работал с перебоями, и также сообщалось о проблемах с популярными мессенджерами, такими как WhatsApp и Telegram.

Ранее вечером президент Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением, в котором призвал протестующих воздержаться от беспорядков.

«Вновь обращаюсь к вам [с призывом] проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, – сказал он. – Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».

В заявлении администрации Токаева, опубликованном несколько часов спустя, говорилось, что указ о введении чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области (где и зародились первые протесты) вступит в силу немедленно и будет действовать до 19 января.

Охватившая Казахстан волна митингов началась 2 января в нефтяном городке Жанаозен на западе страны, и вроде была вызвана недовольством по поводу внезапного скачка цен на автомобильное топливо. Затем протесты быстро распространились на близлежащие селения в Мангистауской области, а позже и многие другие места на западе, включая города Актау, Атырау и Актобе. К 4 января крупные акции начались в самых различных уголках страны, в том числе, например, Таразе, Шымкенте и Кызыл-Орде на юге, Уральске и Костанае на севере, а также в Алматы и Нур-Султане.

Но самые масштабные акции наблюдались, пожалуй, именно в Алматы.

Столкновения в Алматы продолжались за полночь 5 января. После того, как полиция вытеснила людей с площади Республики, часть их направилась к другому историческому месту в городе – расположенной примерно в двух километрах площади Астаны, где в советское время располагалось здание правительства.

Хотя нет возможности точно оценить число участников демонстраций, судя по репортажам с мест событий и видеозаписям, эти протесты, возможно, даже более масштабны, чем те, что почти полностью парализовали страну в 2016 году.

В то время как первые митинги в Жанаозене были вызваны недовольством по поводу цен на топливо, последующие акции носили уже более общий характер. На многих из этих демонстраций выкрикивался лозунг «Шал кет!» («Старик, уходи!»), где под стариком подразумевается экс-президент Нурсултан Назарбаев, который продолжает пользоваться существенной властью из-за кулис.

Тот факт, что в Казахстане периодически наблюдаются всплески народного гнева, указывает на тлеющее недовольство, подпитываемое мнением о том, что огромные нефтяные богатства страны распределяются несправедливо.

Согласно официальным данным, средняя зарплата в Казахстане составляет около 250 000 тенге (575 долларов США), но многие не верят в их достоверность. Кроме того, в то время как заработки людей с низкими доходами не растут, цены на основные продукты питания и недвижимость в последние годы взлетели.

В дополнение, в стране существуют сомнительные схемы, благодаря которым небольшая группа граждан, обладающих хорошими связями, попала в списки самых богатых людей планеты.

Мнение, высказанное Маншук Ергалиевой, директором расположенного в центре Алматы магазина товаров для дома, отражает широко распространенное недовольство по поводу коррупции в Казахстане.

«Мы могли бы жить не хуже жителей Дубая благодаря доходам от нефти, если бы они не разграблялись», – сказала она в недавнем интервью Eurasianet.org.

Более того, политическая система страны полностью контролируется исполнительной ветвью власти. Официально зарегистрированы только правящая партия «Нур Отан», которой принадлежит большинство мест в парламенте, и несколько лояльных марионеточных партий. Политические формирования и неправительственные организации, критикующие правительство, либо не допускают к политическому процессу, либо вообще закрывают.

Последние крупные протесты, вызвавшие серьезную озабоченность правительства, произошли после президентских выборов 2019 года, закрепивших за Токаевым пост президента. Назарбаев сам выбрал Токаева своим преемником, и многие считают, что последний зависит от своего наставника, который сохраняет значительную власть в качестве председателя Совета безопасности, в подчинении которого находятся все силовые структуры страны.

После демонстраций в 2019 году, носивших гораздо меньший масштаб чем те, что прошли на этой неделе, Токаев попытался успокоить критиков, сформировав Национальный совет общественного доверия, который должен был найти пути к достижению консенсуса в обществе. Но эта инициатива не принесла никаких результатов и, по широко распространенному мнению, осуществлялась просто для вида.

И без того сложную ситуацию усугубила пандемия COVID-19. В 2020 году ВВП страны сократился на 2,6 процента, что нанесло тяжелый удар по стране, пережившей длительный период бурного роста в 2000-х годах, а также в период восстановления после глобального финансового кризиса 2009 года.

Житель Алматы Амир Шайкежанов, который руководит онлайн-проектом, пропагандирующим здоровый образ жизни, выразил свое разочарование в социальных сетях – единственной площадке, оставшейся у тех, кто не желает выходить на улицы.

«Государство знатно обоcралось, раз большинство граждан с трудом может себе позволить жить в нынешних условиях, – написал он в Facebook. – Может митинги и не повлияют на цену (да и вряд ли должны), но их значимость в другом: они покажут позицию и отчаяние граждан».