Казахстан: очередной китайский проект столкнулся с рабочими волнениями

В начале этой недели почти 100 рабочих, участвующих в строительстве дороги между двумя поселками в расположенной на юге Казахстана Жамбылской области, объявили забастовку.

По их словам, они были недовольны зарплатой, которую им платит китайский субподрядчик: от 130 до 260 долларов в месяц за 10-часовой рабочий день.

Они также обвинили компанию, которая является дочерним предприятием China Xinxing Construction & Development Co, в том, что она не снабдила их соответствующей спецодеждой.

Компания пока отказывается выполнять их требования.

В интервью бизнес-каналу «Атамекен» от 12 апреля назначенный китайской стороной главный инженер проекта сказал, что компания не может повысить зарплату из-за резкого подорожания материалов за последние годы, в результате чего проект перешел в разряд убыточных. Он добавил, что рассчитывает в ближайшие дни решить проблему со спецодеждой.

В репортаже «Атамекен» отмечается, что местные власти встали на сторону рабочих и что, если компания не предпримет действий по улучшению условий труда, к делу могут подключиться трудовые инспекторы.

В последние месяцы по всему Казахстану прокатились волнения среди рабочих, что дало китайским инвесторам очередной повод задуматься о пересмотре своих планов в стране.

Коронавирус привел к приостановке трансграничной торговли и замедлил или сорвал несколько ранее согласованных проектов. В январе произошла крупнейшая и самая кровавая вспышка политических волнений в современной истории Казахстана. С 2016 года народные выступления против китайских инвестиционных проектов несколько раз выливались в политические акции протеста, а в случае многих других инициатив гражданское недовольство хоть и не вырвалось наружу, но продолжает бурлить.

Строительство дороги через Кызылорду является частью программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» стоимостью 9 миллиардов долларов, которая стартовала в Казахстане в 2014 году. Предполагалось состыковать эту программу с инициативой председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс – один путь» стоимостью в триллион долларов, которая была представлена в столице Казахстана годом ранее.

Разветвленные сети автомобильных и железных дорог Казахстана так или иначе нуждались в модернизации и расширении.

Но возможность привлечь в промышленность миллиарды долларов китайской инвестиций, замаячившая после того, как две страны официально договорились согласовать свои планы, стало для Нур-Султана явным стимулом для развития транспортной инфраструктуры.

В 2016 году две страны договорились о реализации более 50 совместных проектов, поскольку Казахстан называл себя «пряжкой» «Пояса и пути».

Но реализованы были лишь несколько из них.

Проведенный Eurasianet.org обзор текущих инвестиционных проектов, размещенных на сайтах 14 областных администраций Казахстана, показал, что только 24 из 542 проектов, находящихся на различных стадиях завершения, были связаны с китайскими инвесторами.

Тем временем бизнес-портал LSM.kz зафиксировал несколько случаев ухода китайских компаний с казахстанского рынка.

В этом месяце LSM со ссылкой на Актюбинскую областную администрацию, расположенную на богатом нефтью западе Казахстана, рассказал, что китайская компания отказалась от участия в проекте стоимостью 35 миллионов долларов по производству техуглерода – производного продукта сырой нефти, используемого в различных отраслях промышленности, включая производство шин.

В 2020 году LSM сообщил, что китайские компании вышли из реализуемого в том же регионе проекта по производству удобрений стоимостью 1,4 миллиарда долларов, из проекта по разработке вольфрамовых месторождений стоимостью почти 1 миллиард долларов в Карагандинской области, расположенной в центральной части Казахстана, и из сделки по строительству кремниевого завода стоимостью 115 миллионов долларов на севере страны, в Павлодарской области.

Одним из проектов, затянувшихся из-за коронавируса, но, вероятно, не потерявших актуальность, является завод по производству листового стекла в Кызылорде, который, как ожидается, скоро выйдет на полную мощность. Однако на заводе не обошлось без скандала. Экс-министр экономики Куандык Бишимбаев был осужден за присвоение более 3 миллионов долларов, выделенных на проект, который курирует China Triumph International, дочерняя компания China National Building Material.

Это те издержки, с которыми Китай был готов мириться при реализации проектов в Центральной Азии. Более того, местное население зачастую считает, что китайские компании стимулируют подобного рода коррупцию.

Но январские события, унесшие жизни более 200 человек и, похоже, ускорившие уход из политики лидера-основателя Казахстана Нурсултана Назарбаева, могут стать для Пекина более серьезным поводом для размышлений, считает специалист по Центральной Азии и Китаю Рафаэлло Пантуччи.

Хотя власти Казахстана по-прежнему заинтересованы в китайском капитале, социально-экономическая нестабильность, которая стала причиной развернувшихся по всей стране протестов, может заставить власти в дальнейшем более чутко реагировать на внутренние проблемы, написал недавно Пантуччи для Straits Times.

«Все это, похоже, приведет Китай к пониманию того, что Казахстан больше не тот абсолютно надежный и предсказуемый сосед, каким он был раньше», – написал он в заключении.