Казахстан: переход на латиницу откладывается?

Если верить репортажу в российской газете «Известия», переход Казахстана на латинский алфавит, возможно, откладывается.

В статье от 16 июля издание приводит слова неназванного источника в Министерстве иностранных дел Казахстана, сказавшего, что крайний срок отказа от кириллицы в пользу недавно опубликованной последней версии латиницы может быть отложен с 2025 до 2035 года, чтобы сделать процесс «более безболезненным».

«Подавляющая часть населения старше 65 лет не владеет латиницей на должном уровне», – отметил источник издания.

План перехода с кириллицы на латиницу был принят в октябре 2017 года тогдашним президентом Нурсултаном Назарбаевым. Предполагалось, что официальная документация, журналы и книги, издаваемые на казахском языке, будут публиковаться исключительно на латинице.

Назарбаев утверждал, что это позволит стране более успешно развиваться. Другие сторонники реформы заявляли, что данный шаг приблизит Казахстан к мировому интеллектуальному сообществу и поможет стране легче адаптироваться к требованиям современных информационных технологий. Между тем некоторые российские шовинисты утверждали, что все это было частью заговора, направленного на то, чтобы вывести Казахстан из сферы культурного влияния Москвы.

Между тем процесс перехода на новый алфавит шел не без проблем.

Сначала законодателям предложили рассмотреть вариант алфавита, состоявший из 25 символов (в используемой ныне казахской кириллице 42 буквы). Затем, судя по всему игнорируя большую часть шедших в это время общественных дискуссий по поводу этого варианта, Назарбаев неожиданно поставил свою подпись под версией латиницы, включавшей 32 буквы, и велел чиновникам обеспечить полный переход на этот алфавит к 2025 году.

Но второй вариант латиницы подвергся многочисленным насмешкам за активное использование апострофов, в связи с чем Назарбаев уже через несколько месяцев пересмотрел свое решение и одобрил другую версию, тоже состоявшую из 32 букв, но с некоторыми существенными отличиями.

С тех пор на улицах и правительственных зданиях стали появляться надписи на новой латинице. В ноябре в газетных киосках появилась финансируемая правительством и издающаяся на латинице газета Til-Qazyna. Но большинство других СМИ, в том числе правительственных, хранят верность кириллице.

Между тем последняя версия алфавита тоже подверглась активной критике, что побудило некоторых специалистов по языковедению задуматься о ее пересмотре.

«Латинский алфавит в его нынешнем виде неэффективен и не соответствует первоначальным критериям, согласно которым он должен быть простым, удобным и состоять из основных символов QWERTY, которые можно найти на любом компьютере», – сказал Eurasianet.org Канат Тасибеков, автор учебника по казахскому языку.