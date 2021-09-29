Казахстан планирует заменить свою платформу электронного правительства российской

План по переходу с хорошо зарекомендовавшей себя системы электронного правительства Казахстана на неопробованную платформу российского производства всколыхнул казахстанский ИТ-сектор: местные специалисты начали выражать обеспокоенность по поводу возможных рисков и возмущение тем, что проект не поручили отечественным талантам.

Речь идет о платформе, известной как «Гостех», которая была принадлежащим российскому правительству СберБанком. В начале сентября премьер-министр Аскар Мамин подписал меморандум с главой банка Германом Грефом о переходе на «Гостех» в рамках сделки на сумму до 500 миллионов долларов.

СберБанк, являющийся крупнейшим банком России, запустил «Гостех» осенью прошлого года. Но пока эта платформа никем не используется: сообщается, что «Минцифры РФ предложило продлить эксперимент по переводу госинформсистем на единую платформу "Гостех" до 31 декабря 2023 года». Когда Греф рассказывал Владимиру Путину о «Гостехе», он похвастался, что «по качеству она не уступает самым современным платформам, которые сегодня есть у компаний “Майкрософт”, “Гугл”, “Амазон” или “Алибаба”».

Нынешняя казахстанская система электронного правительства eGov.kz, созданная внутри страны и запущенная в 2006 году, позволяет гражданам платить налоги, отправлять запросы должностным лицам и решать многие другие вопросы. В системе хранится масса конфиденциальных личных данных.

По сравнению со схожими системами в других странах, она работает вполне неплохо. В составленном ООН «Рейтинге развития электронного правительства за 2020 год» Казахстан занял 29-е место из 193 стран. В том же рейтинге Казахстан расположился на 11-й строчке по качеству онлайн-госуслуг, опередив, например, Нидерланды. Россия по этому показателю оказалась на 36-м месте.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин говорит, что казахстанская система со временем стала очень громоздкой, т.к. различные ее модули создавались разными разработчиками и на разных языках программирования. По его словам, сейчас система «состоит из 400 разного рода информационных систем; они построены на разных технологиях, разного качества и … за ними стоят 400 [разных] ИТ-команд», а сотрудничество со СберБанком позволит объединить это все в рамках одной платформы. При этом министр добавил, что «СберБанк предоставит исходные коды, чтобы казахстанские ИТ-специалисты могли осуществлять техподдержку и самостоятельно ее [платформу] дорабатывать».

Однако тот факт, что данное решение спускается сверху, вызвал недовольство местных деловых кругов.

В апреле проект соглашения со СберБанком был случайно опубликован на правительственном портале, где для публичного обсуждения размещаются проекты законов и нормативных правовых актов. Это вызвало волну возмущения, в том числе со стороны Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», занимающейся лоббированием интересов бизнеса. Палата выступила с открытым письмом, в которое включила отзывы 20 казахстанских ИТ-экспертов и семи ИТ-ассоциаций, утверждавших, что платформа «Гостех» несет риски с точки зрения безопасности и финансов. Более того, переход на продукт иностранного производства может лишить работы 5 000 казахстанских разработчиков, что вынудит их уехать из страны, заявили в «Атамекен».

Правительственные чиновники извинились, а министр пообещал, что перед подписанием какой-либо сделки будет объявлен тендер.

Но этого не произошло. Общественность узнала о меморандуме только после его подписания 3 сентября.

Глава казахстанского отраслевого объединения «Ассоциация IT-компаний» Нурлан Исин считает, что страна «не сможет сохранить цифровой суверенитет, учитывая, что платформа “Гостех” разрабатывается и управляется иностранной компанией».

«ИТ-индустрия Казахстана в состоянии создать новую платформу для государства», – сказал он в интервью новостному сайту Kursiv.kz в этом месяце.

Другой ИТ-эксперт, Тимур Бектур, отозвался о платформе СберБанка в положительном ключе, но сказал Радио «Азаттык», что казахстанским чиновникам следует прилагать больше усилий для поддержки местных талантов в сфере информационных технологий. «Если государство доверило бы, выделило бы ресурсы и дало бы общее для всех техзадание, то казахстанским компаниям на отечественном IТ-рынке такой проект [создания национальной цифровой платформы] под силу», – заявил он.

Согласно подписанному со СберБанком меморандуму, стороны должны разработать детальный план реализации до конца этого года. Основные параметры и технические аспекты платформы будут проработаны в первом квартале 2022 года. Кроме того, у Казахстана есть возможность профинансировать покупку за счет предоставленной СберБанком кредитной линии на 500 миллионов долларов.

В меморандуме также упоминается, что стратегическим партнером Казахстана в рамках данной сделки будет товарищество с ограниченной ответственностью «BTS Digital», дочка базирующейся в Люксембурге компании «Eurasian Resources Group» (40 процентов которой принадлежит Нур-Султану). Это еще больше разозлило многих, кто считает, что партнера также следует выбрать путем проведения тендера.

Олжас Худайбергенов, старший партнер консалтинговой компании «Центр стратегических инициатив», считает переход на «Гостех» частью более масштабной инициативы по интеграции Казахстана и России, «что несет высокий риск политической зависимости от России».

«Это политическое, а не экономическое решение. Как минимум написание кода должно осуществляться казахстанской ИТ-индустрией. [Это] значительно снизит риск, и отрасль получит опыт создания сверхкрупных платформ», – написал он в Facebook.