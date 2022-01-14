Казахстан подсчитывает потери, власти обещают пересмотреть социальный контракт

В бутике «Модник» в Алматы владелица Шынар Есенгазиева смотрит на разбитые окна и пустые полки. Мародеры растащили стильную одежду, которую покупатели не успели раскупить во время проходившей неделей ранее праздничной распродажи.

«Сейчас трудные времена, – сказала Есенгазиева Eurasianet.org. – Сначала пандемия с карантинами, теперь это».

Ранее она видела «такие ужасы» только в интернете, и не могла представить, что в ее родном городе тоже будут бушевать вооруженные толпы, как это случилось в этом месяце. Есенгазиева винит правительство, потерявшее контроль над Алматы на фоне разгоревшихся 5 января демонстраций в связи с тяжелыми условиями жизни и политической маргинализацией.

«Причиной протестов были власти, доведшие людей до отчаяния, – сказала она. – Почему мы должны расплачиваться за ошибки правительства?»

Президент Касым-Жомарт Токаев, вернув ситуацию под свой контроль на этой неделе при поддержке российских военных, пообещал не только компенсировать убытки, но также положить конец кумовству, которое на протяжении десятилетий усугубляло растущее неравенство. Подобные речи нравятся даже критикам правительства, однако мало кто ожидает настоящей системной перезагрузки, способной изменить направление развития страны.

Токаев назвал беспорядки худшим кризисом за 30 лет независимости Казахстана, добавив, что общий ущерб может составить до 3 миллиардов долларов. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» зафиксировала более 1700 пострадавших бизнесов в 10 областях, которым, по ее оценкам, был нанесен ущерб в размере 220 миллионов долларов. Большая часть этих предприятий концентрируется в Алматы – 1591, но также грабежи имели место в Шымкенте и Талдыкоргане.

Не все эти бизнесы выживут. Представители ресторанов и кафе Алматы на пресс-конференции 10 января заявили, что на восстановление разрушенных объектов уйдет пять лет; треть пострадавших сомневаются, что вообще смогут возобновить работу.

Кроме того, Токаев пока ничего не сказал о косвенном ущербе, причиненном блокировкой властями интернета, длившейся почти неделю. По оценкам лондонского агентства Top10VPN.com, из-за этого экономика Казахстана потеряла 400 миллионов долларов.

Андрей Кутузов, торгующий на американском фондовом рынке с помощью мобильного приложения, на это время потерял доступ к своему портфелю акций. «Из-за отсутствия интернета у меня не было возможности вовремя продать акции в технологическом секторе, и за эти дни они упали в цене, что принесло мне убытки, – сказал Кутузов Eurasianet.org. – Кому я должен отправить счет?»

В обращении к нижней палате парламента – Мажилису – 11 января Токаев поручил правительству создать фонд помощи пострадавшим от беспорядков и усилить меры социальной защиты. Он сказал, что фонд должен пополняться богатыми бизнесменами, и указал на сверхбогатых предпринимателей из окружения экс-президента, его собственного наставника Нурсултана Назарбаева.

«Благодаря первому президенту, Елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным стандартам, – сказал Токаев. – Пришло время отдать дань уважения народу Казахстана и помогать ему на систематической и регулярной основе».

Времени, возможно, осталось не много. Бегство капитала уже началось, сказал Токаев. Законодатели быстро ратифицировали соглашение с США о налоговой дисциплине, которое позволит Казахстану проверять счета своих граждан в американских банках.

У членов клана Назарбаева, после начала беспорядков залегших на дно, есть что взять. Дочь Дарига Назарбаева – депутат парламента Казахстана, владеющая недвижимостью в Лондоне на десятки миллионов долларов, – на этой неделе не появилась на работе. Ее представитель сказал, что она заразилась COVID-19. Брат экс-президента, ведущий роскошный образ жизни и обладающий недвижимостью по всему миру, как сообщается, на прошлой неделе пересек границу с Кыргызстаном по пути в Дубай. По оценке Forbes, у другой дочери Назарбаева и ее мужа по 2,8 миллиарда долларов у каждого.

«Токаев создал фонд для буквального раскулачивания», – сказал Eurasianet.org оппозиционно настроенный политолог и экономист Петр Своик.

Столь резкая перемена в высказываниях президента вызвала оптимизм. Даже Сергей Дуванов – оппозиционный журналист, активист и закоренелый скептик – считает выступление Токаева искренним признанием серьезных ошибок и упущений, допущенных за последние годы.

«Токаев открыто высказался обо всех пороках казахстанской системы власти, которую как оппозиция, так и гражданское общество подвергали критике на протяжении уже долгого времени, – сказал Дуванов Eurasianet.org. – Власти напуганы последними событиями и извлекают уроки».

Тем временем нужно позаботиться и о повседневных проблемах. Государственное Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ввело запрет на начисление банками штрафов и пени на период ЧП, истекающий 19 января. Минсельхоз запретил экспорт основных продуктов питания, таких как картофель и морковь, а также скота, на срок до шести месяцев, чтобы предотвратить рост цен. Министерство также начало субсидировать стоимости зерна, чтобы сдержать цены на хлеб.

Нацбанк, предвидя падение курса тенге, после возобновления торгов на местной бирже 12 января начал продажу иностранной валюты, пообещав продолжить интервенцию «до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге».

Но, несмотря на эти усилия и обнадеживающие замечания Токаева, многих продолжают мучить сомнения.

Своик считает, что отъем средств у олигархов обеспечит лишь временный приток денег. По его словам, чтобы улучшить жизнь в долгосрочной перспективе, Казахстан должен изменить всю свою экономическую модель, переориентировавшись с добычи ресурсов на внутреннее производство.

Он отметил, что Казахстан, несмотря на свои богатые природные ресурсы, имеет отрицательный платежный баланс и должен пересмотреть условия иностранных инвестиций.

«Но правительство оставит все как есть. Обновленный Кабинет министров в основном состоит из старых чиновников, которые неспособны к прогрессивным идеям», – сказал Своик.