Казахстан: политическая перезагрузка или авторитаризм старого образца?

На фоне приближения внеочередных президентских и парламентских выборов в Казахстане у избирателей есть все основания чувствовать себя растерянными.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев будет баллотироваться и почти наверняка с легкостью выиграет выборы, которые он назначил на эту осень – на 18 месяцев раньше запланированного срока. Но избиратели не имеют ни малейшего представления о том, какие альтернативы им будут предложены.

Десятилетия вмешательства и репрессий со стороны властей привели к тому, что на политической сцене страны не осталось сильной оппозиции.

Неясно даже, на какой срок Токаев рассчитывает занять кресло главы государства. Сейчас президента избирают на пять лет, но Токаев заявил, что будет введен однократный семилетний президентский срок.

Такая же неясность царит и в вопросе парламентских выборов, которые были назначены на первую половину 2023 года – на три года раньше запланированного.

Сторонники реформ в правительстве настаивают на том, что впервые за многие годы избирателям будет предложен богатый выбор. Несмотря на это заверение, с момента, как власти пообещали облегчить процесс регистрации, не было зарегистрировано ни одной новой партии. На данный момент в списке значатся только правящая партия «Аманат» (бывшая «Нур Отан») и несколько лояльных властям партий, некоторые из которых позиционируют себя как оппозиционные.

В правительстве утверждают, что со временем новые партии начнут регистрироваться. Однако даже если они заявят о себе в самое ближайшее время, у них останется всего около шести месяцев, чтобы достойным образом подготовиться к участию в конкурентной борьбе.

Токаев преподносит и те, и другие выборы как элемент программы политической перезагрузки, необходимость которой остро ощущается после гражданских беспорядков, охвативших страну в начале января, известного ныне как «кровавый январь». Возмущение граждан, которое вылилось в те драматические события, было в значительной мере вызвано монополизацией власти Нурсултаном Назарбаевым, ныне опальным предшественником Токаева.

Однако аналитики сомневаются, что плебисцит позволит навсегда покончить с авторитарным прошлым.

«Демократизация и политическая конкуренция не являются основными пунктами повестки дня Токаева, – сказала Eurasianet.org София дю Буле, политолог из Алматы, специализирующаяся на авторитаризме и Центральной Азии. – Объявив о досрочных президентских выборах, Токаев продемонстрировал отсутствие у него стремления к политическим переменам и желания избавиться от наследия, оставленного его авторитарным предшественником».

Объявление досрочных выборов помешает оппозиции организоваться, считают аналитики.

«Он назначил внеочередные выборы, чтобы не дать оппозиционным силам время консолидироваться, – сказала Наргис Касенова, директор Программы по Центральной Азии Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета, высказав два предположения по поводу причины этого шага. – Он не желает сталкиваться с истинными соперниками от оппозиции и намерен держать политическую ситуацию в стране под жестким контролем. Либо он готов к некоторой либерализации, но не в этот конкретный, очень сложный и деликатный момент в истории страны». [Примечание редактора: Касенова является членом попечительского совета Eurasianet.org].

Мотивом к проведению досрочных выборов аналитики называют небезопасную геополитическую ситуацию, вызванную войной России в Украине, и возможность ухудшения экономического положения Казахстана.

Но многие считают, что для Токаева на первом месте стоят внутриполитические вопросы.

Политическому авторитету Назарбаева был нанесен смертельный удар во время январского кровопролития, которое Токаев назвал попыткой свергнуть его с помощью государственного переворота. Токаев отказывается назвать имена, но существует подозрение, что к этому причастны приближенные Назарбаева.

После этого Назарбаев был лишен своих полномочий, а члены его семьи и соратники утратили политические позиции и были вынуждены передать часть принадлежащих им активов.

Несмотря на то, что Токаев быстро вернул себе контроль над ситуацией, родственники и соратники Назарбаева, тем не менее, сохранили за собой огромные экономические ресурсы и некоторое влияние.

Азамат Жунисбай, профессор, изучающий переходные процессы на постсоветском пространстве в калифорнийском Питцер-колледже, предположил, что Токаев мог назначить внеочередные выборы с целью нейтрализовать угрозы, которые могут исходить с этой стороны и укрепить свою власть до того, как они смогут собраться силами.

От некоторых приближенных к Назарбаеву лиц «удача отвернулась, что ещё вчера казалось неслыханным. Однако в их распоряжении по-прежнему находятся огромные ресурсы», – сказал Eurasianet.org Жунисбай.

«Логично предположить, что они недовольны новым статус-кво. Я считаю, что первоочередная задача Токаева – сделать все, чтобы очередная попытка переворота не увенчалась успехом, – сказал Жунисбай. – Этот фактор накладывает серьезные ограничения на его способность осуществлять быстрые политические реформы».

С учетом сказанного необходимость проводить реформы медленнее, чем многим хотелось бы, может стать неизбежной.

«Если это поможет ему укрепить свои позиции по отношению к старой гвардии, то я считаю, что сделан шаг в верном направлении, даже если этот шаг маленький и вызывает досаду», – сказал Жунисбай.

Токаев представил свой план увеличить президентский срок с пяти до семи лет и ограничить пребывание лидеров страны на посту одним сроком, заменив два разрешенных в настоящее время пятилетних срока, как попытку предотвратить монополизацию власти, позволившую Назарбаеву оставаться у руля в течение трех десятилетий.

Однако известный аналитик Досым Сатпаев осудил это предложение, сказав, что оно напоминает ему трюк с захватом власти, который в свое время применил Назарбаев.

После январских событий «Токаев заявил, что необходимо переформатировать существующую политическую систему и старые правила игры, – сказал Сатпаев во время недавней дискуссии, загруженной на YouTube. – Акцент тогда делался на том, что необходимости создавать абсолютно новый политический инструментарий, но сейчас мы видим, что этот инструментарий сильно не поменялся».

Токаев неоднократно обещал не претендовать больше, чем на два срока, отведенные действующей конституцией.

Если он будет придерживаться этого обещания, то даже в случае его избрания на семилетний срок в этом году, он должен будет покинуть свой пост в 2029 году – в том же году, в котором он бы ушел, если бы отработал два пятилетних срока, но на несколько месяцев позже.

Но ничто не помешает ему или будущим президентам вновь изменить конституцию, чтобы продлить свое правление, поскольку они меняют законы «как перчатки», иронично заметил один пользователь Instagram.

Этот человек оказался прав: Токаев протолкнул поправки к конституции в июне, а теперь вновь хочет внести в нее изменения.

Касенова готова дать шанс программе реформ Токаева, признавая при этом ее ограниченность.

«Я думаю, что он искренен в своем желании провести политические реформы, но целью является не полномасштабная демократизация и политический плюрализм, – сказала она Eurasianet.org. – Цель – преобразовать систему, созданную в период правления Назарбаева, которая легко управляема, но неэффективна и чрезмерно коррумпирована, а также повысить качество управления путем отказа от нелепой суперпрезидентской формы правления, перераспределения функций и полномочий между институтами, установления более эффективных вертикальных и горизонтальных связей и привлечения новых людей».

В краткосрочной перспективе ему, возможно, не удастся провести свободные и справедливые выборы с участием сильной оппозиции, не в последнюю очередь из-за «систематического уничтожения оппозиции» на протяжении десятилетий, что невозможно исправить за несколько недель, сказала дю Буле.