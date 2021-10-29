Казахстан: после межэтнической драки начались беспорядки

Полиция остановила беспорядки, но справиться с вызвавшей их напряженностью будет сложнее. (Иллюстративное фото/Mvd.kz)

По сообщениям, разъяренная толпа пронеслась по селению на юге Казахстана после драки между двумя старшеклассниками разных национальностей, в результате которой один мальчик попал в больницу.

На любительском видео видна состоявшаяся 27 октября драка между несколькими десятками мальчиков во дворе школы в Пиджиме, городке у границы с Китаем. Драка заканчивается, когда один из мальчиков падает и остается лежать на земле. Друзья поднимают его и несут в здание. «Избили казаха», – говорит кто-то за кадром на уйгурском языке.

Этнические уйгуры составляет примерно треть 12-тысячного населения Пиджима. Данный инцидент является напоминанием о том, как быстро в местах, куда не дошел переживаемый Казахстаном экономический прогресс, вспыхивает напряженность на межэтнической почве. Однако власти в очередной раз поспешили отмахнуться от проблемы, не вписывающейся в тщательно культивируемый Нур-Султаном образ межнациональной гармонии.

Одна из очевидцев сообщила новостному сайту Tengrinews.kz, что после драки ситуация быстро успокоилась. Но затем приехали люди из близлежащих сел и начали бросаться камнями, бить окна и крушить машины.

Полиция подтвердила, что «около 30 человек собрались возле дома одного из участников драки между школьниками. Группа людей разбила окна ряда частных домов, а также несколько автомобилей». Официальные лица заявили, что порядок восстановлен и возбуждены уголовные дела.

Свидетели также сообщили, что загорелся один из местных домов, но полиция заявила, что пожар был вызван неисправной печной системой и никак не связан с межэтнической напряженностью.

Майя Бекбаева, официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана (координируемого государством органа, призванного поддерживать межэтническое согласие), заявила, что беспорядки были вызваны не этнической напряженностью, а некими «провокаторами».

«Хочу особенно подчеркнуть, что каких-либо конфликтов, а тем более столкновений, между сельчанами на межэтнической почве нет, не было, и не будет. Местные жители – и казахи, и уйгуры – много лет живут вместе, являются друзьями и соседями, все они искренне хотят мира и спокойствия», – говорится в ее заявлении.

Но, согласно сообщению Радио «Азаттык», 28 октября на встрече с местной полицией и представителями правительства жители заявили, что конфликт «родился не вчера» и что «молодежь давно делится по национальности».

Тем не менее пиджимцы могут считать, что им повезло. В ходе прошлогодних столкновений между казахами и дунганами в селе Масанчи за считанные часы было убито 11 человек, около 200 получили ранения, и были сожжены десятки домов, предприятий и автомобилей. Тысячи дунган бежали через границу в Кыргызстан.

После того инцидента власти тоже сразу же начали преуменьшать масштаб межэтнических проблем. Комментируя кровопролитие в Масанчи, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликт возник «из-за контроля над источниками незаконных доходов между двумя криминальными группами», занимавшимися контрабандой. На этот раз власти также настаивают на чисто бытовом характере инцидента.

Но независимые эксперты считают, что замалчивание проблемы межэтнической напряженности мешает ее решению.

Социолог Серик Бейсембаев, который несколько лет назад провел исследование межэтнических столкновений на юге Казахстана, убежден, что их корне лежат социально-экономическое неравенство и неудовлетворенность плохим госуправлением.

Как он отметил в интервью новостному сайту 365info.kz незадолго до беспорядков в Пиджиме, многие казахи считают, что дунгане, исторически занимающиеся сельским хозяйством, якобы завладели лучшими землями, но это не так.

«Эта напряженность склонна выливаться именно в межэтническую, потому что … людям так проще найти виноватых», – сказал он.