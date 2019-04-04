Казахстан поставит Узбекистану 2 млн тонн нефти

Казахстан готов начать ежегодно поставлять в Узбекистан 2 млн тонн нефти. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 2 апреля двусторонний договор, заключенный еще два года назад.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев отметил, что начало поставок – лишь первая ласточка сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики.

«Реализация соглашения будет способствовать поставкам сырой нефти в Узбекистан для переработки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), решению вопроса бесперебойного снабжения юга Казахстана природным газом из Узбекистана в осенне-зимний период», – сказал министр.

Ранее Бозумбаев, по сообщениям, заявлял, что поставки нефти в Узбекистан могут в конечном итоге нарастить до 5 млн тонн.

Эти цифры впечатляют, учитывая, что в 2018 году Казахстан поставил своему южному соседу всего 260 тыс тонн черного золота.

Но сначала понадобиться инвестировать значительные суммы в развитие трубопроводной инфраструктуры. Сейчас поставки осуществляются по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь, пролегающему с северо-запада Казахстана до южной его кромки у города Шымкент. Далее нефть перегружают в цистерны и доставляют по железной дороге.

Согласно подписанному Токаевым соглашению, Узбекистан обязуется своевременно завершить строительство нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры для приема запланированных объемов нефти из Казахстана.

В феврале Бозумбаев говорил, что на строительство нефтепровода с пропускной способностью в 5 млн тонн в год до границы с Узбекистаном потребуется 133,5 млн долларов, в связи с чем стоимость нефти для узбекской стороны возрастет.

Пока Казахстан десятилетиями откладывал строительство нового НПЗ, Узбекистан проявил инициативу.

В августе было объявлено о планам строительства НПЗ, способного перерабатывать 5 млн тонн нефти в год, в Джизакской области. Проект осуществляется совместно принадлежащей государству компанией «Узбекнефтегаз» и дочерним предприятием «Газпрома» под названием Gas Project Development Central Asia.