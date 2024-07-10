Казахстан: Почему пробуксовывает программа заселения северных областей?

Одной из причин низкой эффективности программы переселения является недостаточная развитость социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также низкий уровень зарплат, в регионах приема новых жителей. (Фото: gov.kz)

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Ряд областей Казахстана, в основном на юге, являются перенаселенными и трудоизбыточными, тогда как в северных областях, напротив, численность населения непрерывно снижается. Власти запустили программу добровольного переселения в малонаселенные регионы, но она не дала ожидаемого результата, несмотря на растущее число льгот для участников.

Суть проблемы

В южных регионах Казахстана в сильно разросшихся селах остро ощущается вопрос нехватки земли сельскохозяйственного назначения, а также для жилищного строительства. Более того, по прогнозам, к 2030 году на юге ожидается значительный рост населения, в частности в городе Шымкент и в Жамбылской области, а к 2050 году число жителей южных областей вырастет на 5,2 миллиона, в то время как на севере население сократится примерно на 9оо тысяч человек.

В свою очередь находящаяся на западе страны нефтедобывающая Мангистауская область отличается бурными темпами иммиграции и является одной из самых популярных по числу прибывших из других стран. Определённо, мигранты едут туда ради трудоустройства в нефтяном секторе, потенциал которого с каждым годом снижается. А потому неудивительно, что социальная напряжённость и жёсткая конкуренция за рабочие места в регионе являются стабильно высокими. На Мангистаускую область приходится доминирующая часть социально-трудовых конфликтов.

Для решения этих проблем в 2017 году было принято решение переселять граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. Регионами выбытия переселенцев были определены не только южные – Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, Жетісу, но и западная – Мангистауская области, а также и города-миллионники Казахстана — Астана, Алматы и Шымкент.

Данное решение было продиктовано тем, что на сегодняшний день инфраструктура мегаполисов не справляется с существующим потом внутренних мигрантов, для которых мегаполисы являются, наряду с Мангистауской областью, главными центрами притяжения.

Регионы приема новых жителей — это северные области, в которых население, напротив, сокращается: Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская. С 2021 года в этот список также внесены Абайская и Улытауская области. Так, по официальным данным, за последние годы численность населения снизилась в Северо-Казахстанской области на 22,43%, Павлодарской – на 5,76%, Костанайской – на 8,3%.

Условия и привлекательность программы

С 2017 года в Казахстане работает программа добровольного переселения из густонаселенных южных регионов в трудодефицитные северные области. С 2021 года данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Переезжающим предусмотрены субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (около 570 долларов по актуальному курсу) на главу и каждого члена семьи; ежемесячное субсидирование на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП (от 122 до 245 долларов) в зависимости от количества членов семьи и населённого пункта; направление на краткосрочное профессиональное обучение; содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы.

С 2024 года также введены новые 25 адаптационных и интеграционных услуг по полному сопровождению семьи, в том числе детей, а также социальные, медицинские и образовательные услуги для эффективной интеграции в местное сообщество. Кроме того, с этого года также ввели «Сертификат экономической мобильности», по которому власти оплачивают переселенцам половину расходов на приобретение или строительство жилья, но не более 1 160 МРП на семью (порядка 4 миллионов тенге).

К нововведениям программы, которую ранее критиковали за отсутствие контроля и анализа эффективности, также относится осуществление мониторинга целевых групп через Цифровую карту семьи и мобильное приложение в течение 5 лет, а также введение требования для переезжающих прожить на новой территории 5 лет (если они выбывают ранее, то обязаны вернуть все выплаты).

Несмотря на улучшающиеся из года в год условия, по мнению властей, программа не дала ожидаемого результата.

Здесь необходимо отметить, что хотя данные о количестве переехавших в северные регионы озвучиваются, сведений о том, сколько граждан осталось жить в регионах прибытия, нет или они не озвучиваются. Так, решение о мониторинге переехавших, так называемом анализе приживаемости на новом месте, было принято только в 2024 году и на сегодняшний день осуществляется в пилотном режиме в двух областях страны.

Вместе с тем данные о числе переезжающих достаточно устойчивы: в 2017 году переехали 4 тысячи человек, в 2018 году – 6,8 тысячи, в 2019-м – 9,1 тысячи, в 2020-м – 5,8 тысячи, в 2021-м – 8,1 тысячи, в 2022-м – 7923, и в 2023-м – 8903.

Вероятно, причинами для подобного заявления могли выступить: продолжающееся сокращение населения в северных областях страны, не озвучиваемые в официальном пространстве данные о возвращении домой граждан, переехавших из южных регионов в северные, и факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации нацпроекта (всего на программу за последние пять лет потратили более одного миллиарда долларов, или 450 миллиардов тенге). При этом проблемой является отсутствие четкого указания того, кто в итоге несет ответственность за эффективность программы и целевое расходование средств.

Причины низкой эффективности программы

Причины неэффективности программ переселения включают как социально-экономические, так и психологические факторы. Тем не менее ситуация выглядит так, что ни четкого анализа недоработок, ни работы над ошибками осуществлено не было, а ситуацию просто пытались «залить» деньгами. Показательно в этом отношении заявление, озвученное в Министерстве труда в 2022 году, что программа нуждается в пересмотре из-за «низкого уровня трудоустройства прибывших трудоспособных членов семей». Отмечалось, что граждан будут переселять в регионы, где, прежде всего, имеются рабочие места.

К числу социально-экономических причин, в частности, относятся трудности с жильём и трудоустройством, неразвитость инфраструктуры, отсутствие четкости в понимании алгоритма действий переселяющихся. Если обобщить все указанное, в программе отсутствует человекоцентричный подход, умение авторов национальных проектов и авторов проекта поставить себя на место переезжающего человека, тем более семейного. Показательна в этом отношении точка зрения экономиста Галыма Сейтжанова: «Программа была правильно задумана, но вызывает много вопросов. Во-первых, сначала нужно было выяснить, в каких селах какие специалисты нужны. Во-вторых, размер зарплаты. В-третьих, вопрос жилья, водоснабжения и, извиняюсь, канализации».

С другой стороны, с чащи весов нельзя сбрасывать и то, что северные области или регионы-реципиенты трудовых ресурсов не являются центрами притяжения и для самого местного населения в силу ряда объективных причин – тех же проблем с социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой и низким уровнем заработных плат. Показательно, что среднемесячная заработная плата в 2023 году в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях была сопоставимой (270 660 и 262 248, соответственно).

Что касается психологических причин, то в их числе в первую очередь местный, сильно отличающийся от южного климат. Далее можно выделить языковой барьер: местные жители для общения больше всего используют русский язык. Отдельно нужно упомянуть и разность менталитетов. Как отмечают специалисты, южане привыкли жить общинами, отсутствие родственных, семейных связей по сути означает для них отсутствие привычных схем встраивания в новую среду. Только в 2024 было принято решение о реализации интеграционных услуг по полному сопровождению семьи.

Какие предлагаются решения

Конечно, как не раз отмечалось, для успешной реализации программы необходим учет всего комплекса мер: и качество построенного жилья, которое даст возможность хотя бы на первых порах перезимовать новым северянам без потрясений и радикальных решений, и вопросы трудоустройства, для чего необходим учет реальных потребностей рынка труда. Показательна в этом отношении точка зрения эксперта в области миграционных вопросов Диаса Маратова о том, что пока четкой координации действий отраслевых и региональных структур нет, а вакансии для переселенцев зачастую малопривлекательные.

Нельзя не согласиться и с тем, что в регионах-реципиентах необходимо улучшить инфраструктуру, в том числе социальную, транспортную и коммунальную, что будет в том числе и способствовать сокращению оттока местного населения из региона.

В числе предлагаемых решений – выведение вопроса миграции под прямое кураторство заместителей акимов, то есть повышение уровня ответственных за реализацию программы лиц на уровне местных исполнительных органов, и повышение информированности населения о возможностях переезда.

Конечно, аргументированным представляется и предложение об увеличении подъёмных для переезжающих, что соответствует мировой практике. Тем не менее расчёты должны носить логичный и продуманный характер.