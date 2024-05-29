Казахстан: Почему разделение Казгидромета на гидрологическую и метеорологическую службы – это плохая идея

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Гидрометеорологической службе Казахстана более 90 лет, и за это время гидрологическими и метеорологическими наблюдениями, а также прогнозами занимался Казгидромет, где опытные гидрологи и метеорологи работали в тесном контакте. На основе метеорологических наблюдении составлялись гидрологические прогнозы, проводилась количественная и качественная оценка водных ресурсов страны.



На недавнем заседании правительство Казахстана рассмотрело вопрос об отделении гидрологической службы от Казгидромета, что скорее всего стало последствием критики работы ведомства в связи с низким качеством составленного прогноза в период весеннего половодья 2024 года (когда на Казахстан обрушились катастрофические наводнения).

Не исключено, что определенные ошибки в работе Казгидромета были, так как объем весеннего половодья оказался в два раза больше предсказанного, что привело к затоплению огромной территории. Но отделение гидрологической службы от Казгидромета и передача ее во вновь создаваемую Национальную гидрогеологическую службу Казгидрогеология является большой ошибкой и приведет к необратимым последствиям, а именно ухудшению прогнозов опасных гидрометеорологических явлений. Не оправдавшиеся прогнозы и поиск причин ошибок также неизбежно приведут к бюрократическим процедурам, включая административные и судебные разбирательства, что может стать причиной потери доверия граждан и уполномоченных органов к компетенции гидрометеорологических служб.

Одной из главных причин низкого качества гидрологических прогнозов, в связи с чем страна терпит повышенный ущерб от наводнений или засух, является прекращение деятельности единственного гидрометеорологического института – Казахского научно-исследовательского института экологии и климата в 2012 году (вместо него было создано акционерное общество «Жасыл даму», основной деятельностью которого стала отрасль переработки отходов и развитие соответствующего бизнес-сектора). Это привело к нехватке научных кадров для проведения комплексных гидрометеорологических исследований. Научные центры при вузах ограничены в возможностях по моделированию и адаптации гидрологических моделей из-за нехватки квалифицированных ученых и международного опыта.



Возможные негативные последствия разделения Казгиродмета

Отделение гидрологической службы может привести к следующим последствиям:

Во-первых, без тесной координации с метеорологической службой точность гидрологических прогнозов может значительно упасть, что критично для своевременного реагирования на наводнения и засухи. Гидрологические процессы тесно связаны с погодными условиями, и отсутствие интегрированной работы приводит к потере важной информации для точных прогнозов.

Во-вторых, увеличение бюрократических препятствий приведет к потере драгоценного времени при реагировании на чрезвычайные ситуации в критических условиях и увеличит риски для населения и инфраструктуры. В частности, Казгидромет построил единую систему платформ, ГИС-систем и приложений, что очень удобно для использования и составления оперативных гидропрогнозов, но в случае разделения гидрологии и метеорологии эта система будет разрушена.

В-третьих, разделение Казгидромета на гидрологическую и метеорологическую службы повлечет за собой повышение операционных расходов за счет формирования административного корпуса и отдельных структур, что приведет к дублированию функций и, как следствие, к увеличению финансовых затрат. Поэтому нельзя разделять Казгидромет, а необходимо передать его как единую организацию в ведомство Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В-четвертых, отделение гидрологической службы усугубляет проблему нехватки специалистов с глубокими знаниями в области гидрологического прогнозирования. Специалисты, работающие на стыке гидрологии и метеорологии, обладают уникальными навыками и опытом и постоянно обмениваются знаниями, что способствует повышению квалификации и инновациям, необходимым для разработки комплексных прогнозов. В своих выступлениях президент Республики Казахстан неоднократно подчеркивал кадровый голод именно среди узких специалистов в сфере метеорологии и гидрологии. В системе гидрометеослужбы многие специалисты одновременно работают в нескольких направлениях, и их переход из одной системы в другую неизбежно приведет к невосполнимым потерям в ближайшем будущем.



В-пятых, Казгидромет интегрирован во все международные и межстрановые организации, включая Всемирную метеорологическую службу, Межгосударственный совет по гидрометеорологии стран СНГ (МСГ) и Комитет по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ). Отделение гидрологов от Казгидромета приведет к потере этой интеграции и связи с глобальной системой.



В-шестых, согласно статье №1 Экологического кодекса Республики Казахстан, кодекс регулирует общественные отношения в сфере взаимодействия человека и природы, возникающие в связи с деятельностью, влияющей на окружающую среду. В эти отношения входят и мониторинг состояния окружающей среды, метеорологический и гидрологический мониторинг, направленные на удовлетворение потребностей государства и частных лиц в экологической и гидрометеорологической информации. Экологический кодекс рассматривает метеорологический и гидрологический мониторинг как интегральные части Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов (Разделы 8-9 ЭК РК). Выделение гидрологического мониторинга из системы национальной гидрометеорологической службы приведет к разрушению концепции этой Единой системы, потребует изменений в Экологическом кодексе РК, пересмотра множества статей и стратегически важных пунктов законодательства РК по охране окружающей среды.

В-седьмых, применяемые приборы для гидрологического мониторинга также используются в метеорологическом и агрометеорологическом мониторинге. Единая техническая база для различных видов мониторинга имеет критическую важность. Кроме того, Казгидромет обладает собственной аккредитованной метрологической службой, которая обеспечивает калибровку и поддержание качества данных приборов. Наличие единой метрологической службы позволяет унифицировать методы измерений и обработки данных, что способствует более эффективному и точному анализу гидрометеорологической информации. Разделение служб приведет к дублированию технических ресурсов и увеличению расходов на поддержание нескольких стандартов и процедур калибровки, что, в конечном итоге, снижает общую эффективность мониторинга и увеличивает финансовую нагрузку на государство.

Предлагаемые решения

В условиях глобальной нестабильности, когда мир стремится объединять или чётко прочерчивать границы ответственности для обеспечения устойчивости систем государственного управления, создание новой службы без чёткой основы выглядит сомнительной инициативой и авантюрой.

Подытоживая вышеперечисленные негативные последствия в случая отделения гидрологической службы от единой системы Казгидромета, а также в целях улучшения гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования в Казахстане, предлагается следующий комплекс мер:

Воссоздание Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института. Гидрометеорологический институт будет способствовать централизации исследований и разработок в области метеорологического и гидрологического наблюдения. Собрание квалифицированных специалистов в одном институте поможет улучшить качество исследований и прогнозов.

Передача Казгидромета из ведения Министерства экологии и природных ресурсов в Министерство водных ресурсов и ирригации РК, что позволит более эффективно решать управленческие задачи в области водохозяйственной деятельности на всех уровнях.

Создание комиссии из независимых специалистов. Эта комиссия должна включать представителей ассоциации гидрометеорологов, климатологов и экологов Казахстана для проведения аудита деятельности Казгидромета. Цель – определить современные потребности в гидрометеорологической информации и выработать стратегию улучшения прогнозирования на основе объективного анализа текущего состояния.

Привлечение научных кадров из университетов. Сотрудничество с академическими учреждениями позволит привлекать студентов и исследователей к решению практических задач Казгидромета, что также поспособствует обновлению подходов и внедрению инноваций через дипломные работы и диссертации.

Модернизация технической базы Казгидромета. Инвестиции в современное оборудование для наблюдений и прогнозирования значительно повысят точность и надежность данных, что является критически важным для своевременного реагирования на последствия изменения климата и связанные с ними угрозы.

Повышение заработной платы специалистов. Улучшение финансового стимулирования сотрудников Казгидромет поможет удерживать квалифицированные кадры и привлекать новые таланты в сферу гидрометеорологии.

Увеличение количества гидрологических постов до 800 (в настоящее время работают 377 постов).

Эта мера позволит восстановить прежнее количество гидропостов, которые ранее функционировали на территории Казахстана. Расширение сети гидропостов обеспечит более полное покрытие территории страны, улучшит качество данных о водных ресурсах и повысит эффективность прогнозирования гидрологических явлений, таких как наводнения и засухи. В свою очередь, это поможет своевременно принимать меры по предотвращению и минимизации возможного ущерба от природных катастроф, а также способствовать более эффективному управлению водными ресурсами.

Все предлагаемые меры помогут усилить потенциал гидрометеорологической службы Казахстана, сделать её более устойчивой к вызовам современности и помочь ей эффективно реагировать на угрозы природного и антропогенного характера.