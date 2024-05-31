Казахстан: почка за ипотеку, ложь о половых инфекциях и многочисленные потомки Чингисхана

Почка за долги

В социальных сетях распространился видеосюжет интернет-канала 16/12, в котором говорится, что мужчина продал свою почку из-за долгов по ипотеке. Многих комментаторов возмутил тот факт, что герой ролика не понес никакого наказания за сделку, хотя в похожих ситуациях с жителем Уральска, и уроженцем Актобе, которые пытались продать собственные почки, оба мужчины были арестованы.

Фактчекеры из Factcheck.kz выяснили, что говорят о продаже органов законодательство Казахстана и международные организации.

116 статья УК Республики Казахстан строго запрещает любые формы коммерческого донорства органов. Допускается только добровольное и безвозмездное донорство, что означает, что ни один человек не имеет права продавать свои органы, ткани или клетки за деньги. Незаконным является даже попытка найти нелегальных посредников в Интернете.

Продажа органов и тканей запрещена во всех странах мира, за исключением Ирана, где допускается материальное «вознаграждение» от государства и реципиента донору почки. Однако такой подход привел к росту трансплантационного туризма. В результате клиники и доноры стали предпочитать работать с обеспеченными иностранными реципиентами, что снизило возможности трансплантации для иранских больных и привело к коммерциализации донорства органов. В итоге государство запретило трансплантацию иностранцам, однако в открытом доступе и сегодня можно найти сайты клиник, которые предлагают «медицинские туры», а СМИ пишут, что отрасль становится всё менее прозрачной.

Всемирная организация здравоохранения настаивает на том, что «предоставление клеток, тканей и органов живым донором [должно осуществляться] только на безвозмездной основе, без какой-то денежной выплаты или другого вознаграждения в денежном выражении». Однако организация допускает материальное возмещение расходов для донора, включая «потерю дохода, или оплату издержек, связанных с уходом, обработкой, сохранением и передачей человеческих клеток, тканей или органов для трансплантации».

«Половые инфекции распространяют только женщины»

В СМИ и социальных сетях распространилась цитата Жанадиля Райымбекова — журналиста и семейного психолога — о том, что, вступая во множественные половые связи, женщины обязательно будут распространять инфекции, а мужчины, ведущие такую же половую жизнь — нет. Журналисты проекта Factcheck.kz отмечают, что это неправда.

ИППП — инфекции, передающиеся половым путём — могут поражать любого человека, вне зависимости от пола, гендера, расы и возраста. Распространять подобные инфекции могут как мужчины, так и женщины. Заявления о том, что мужчины по какой-либо причине не могут быть носителями и распространителями ИППП — антинаучны.

Наличие нескольких половых партнёров считается рискованным сексуальным поведением для обоих полов, так как увеличивает риск передачи ИППП, хотя и не всегда приводит к этому. Правильное использование таких барьерных методов защиты как презервативы и латексные салфетки может снизить вероятность заражения.

По данным ВОЗ, многие заболевания, передающиеся половым путем, протекают бессимптомно или проявляются в лёгких неспецифических симптомах, поэтому могут протекать незаметно. Поэтому необходимо регулярно проходить медицинский скрининг.

На связи мошенники

К слову о скринингах. По данным портала StopFake.kz, мошенники придумали новую схему: они обзванивают потенциальных жертв по WhatsApp, представляясь медицинскими работниками и предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию. Для записи аферисты предлагают выбрать удобную дату, а затем подтвердить регистрацию, сообщив номер из СМС. Получив код мошенники могут удаленно войти в личные кабинеты жертв, получить доступ к персональным данным и оформить кредиты.

МВД Республики сообщает, что это действуют те же злоумышленники, что ранее совершали обзвоны, представляясь сотрудниками служб безопасности банка или полицейскими, и настоятельно просит граждан предупредить о схеме своих близких, особенно людей пожилого возраста.

Между тем жители Казахстана продолжают получать фейковые сообщения от различных чиновников. Мошенники рассылают сообщения и совершают звонки от имени акима города Конаева Асхата Бердиханова, главы Минтруда Светланы Жакуповой и министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

После — не значит вследствие

В WhatsApp казахстанцы распространяют ролик с «мошенническим списанием» денег с банковского счёта. На видео автор рассказывает, что положил банковскую карту в недавно купленный бумажник, после чего с карты списали 2 тысячи тенге.

Далее автор ролика обнаруживает в одном из отделений кошелька электронную микросхему, подозревая, что именно с ее помощью злоумышленники списали средства с карты.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в которую обратились фактчекеры, объяснили, что микросхема на видео скорее всего является простой пассивной RFID-меткой (от англ. Radio Frequency IDentification — радиочастотная идентификация), их используют в магазинах для предотвращения краж. RFID метки представляют собой микрочип с антенной, которые срабатывают только при взаимодействии с устройством-считывателем, которое может быть встроено в «ворота» на выходе из магазина.

Специалист АФК отметил, что чип в банковских картах — такое же пассивное устройство и бесконтактным методом деньги можно снять только с помощью POS-терминала — считывающего устройства, которое, должно быть зарегистрировано в определенном банке на определенное юридическое лицо, на чей счет и приводятся деньги. Соответственно при таком снятии определить, куда и в чью пользу ушли средства, очень легко.

Вероятно, автор ролика искренне заблуждался, например, соотнес снятие денег банком в пользу регулярных платежей с наличием микросхемы в новом кошельке.

Потомки Чингисхана

В Сети многие годы популярно утверждение о том, что каждый 200-й мужчина на планете — потомок Чингисхана. Редакция Factcheck.kz разобралась, можно ли верить этой информации.

Как выяснили фактчекеры, источником этого утверждения стала статья «Генетическое наследие монголов», опубликованная в 2003 году в «Американском журнале генетики человека». Авторы статьи изучили ДНК более 2 тысяч человек в Азии и обнаружили линию Y-хромосомы, которая встречается с высокой частотой у примерно 8% мужчин в 16 популяциях в этом регионе, что составляет около 0,5% от общего числа мужчин в мире.

Ученые выдвинули версию, что эта хромосомная линия возникла на территории Монголии около 1000 лет назад и быстро распространилась благодаря отбору. Авторы предположили, что эту линию ведут потомки Чингисхана. Если экстраполировать данные о 0,5% носителей хромосомы на мировое население в 2003 году, получается, что около 16 миллионов мужчин могут быть потомками Чингисхана, что и дает основание для утверждения о каждом 200-м мужчине, которое вот уже более 20 лет широко распространено в СМИ и социальных сетях.

Однако, поскольку место захоронения Чингисхана неизвестно, нет возможности провести генетический анализ его останков и однозначно доказать эту гипотезу. Таким образом, утверждение о каждом 200-м мужчине, являющемся потомком Чингисхана, не может быть признано однозначно правдивым. При этом, как отмечает Factcheck.kz, СМИ, распространяющие информацию о потомках Чингисхана, приводят данные из статьи «Генетическое наследие монголов» как доказанный факт, что не корректно.