Казахстан: по мере приближения выборов власти все активнее борются с протестными настроениями

На фоне подготовки к назначенным на 9 июня президентским выборам небольшие группы граждан выходят на улицы столицы, чтобы продемонстрировать свое недовольство.

Между тем власти принимают меры, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Полиция оцепила площадь перед резиденцией президента и территорию вокруг здания правительства в Нур-Султане (ранее Астане).

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил о начале операции под кодовым названием «Правопорядок», призванной обеспечить общественную безопасность в преддверии голосования. Когда журналисты спросили его 4 июня, не связана ли внезапная эскалация мер безопасности в столице с небольшим скоплением протестующих перед президентской резиденцией, он начал все отрицать.

3 июня несколько десятков многодетных матерей и матерей-одиночек собрались на мирную акцию с требованием, чтобы правительство предоставило им жилье, сообщает казахская служба РСЕ/РС. Многие из собравшихся сообщили, что приехали из отдаленных районов страны. Некоторые жаловались, что годами ждут предоставления им жилья в рамках государственной программы помощи малоимущим семьям.

Демонстранты скандировали лозунги и пели патриотические песни, требуя, чтобы и.о. президента Касым-Жомарт Токаев, который, как ожидается, с легкостью одержит победу на предстоящих выборах, и премьер-министр Аскар Мамин вышли к ним, чтобы ответить на их вопросы.

Но этого не произошло. Вместо них с демонстрантами пообщались вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев и мэр Нур-Султана Бахыт Султанов. Чиновники заявили, что готовы принять каждую из матерей по отдельности и рассмотреть их заявления «в индивидуальном порядке».

Матери стали локомотивом квазиполитической агитации после произошедшего в Нур-Султане в начале этого года пожара, унесшего жизни пяти детей из малообеспеченной семьи. Данный инцидент, произошедший, когда родители детей ушли ночью на работу, вызвал волну недовольства, т.к. многие считают, что правительство не оказывает достаточной поддержки бедным семьям.

Демонстранты в Нур-Султане утверждали, что власти не выполнили обещания, данные после этой трагедии.

Заместитель мэра Нур-Султана Ерлан Каналимов сказал РСЕ/РС, что после 17 июня правительство планирует предоставить малообеспеченным семьям, особенно многодетным, ипотечные кредиты под 2% годовых. Обычная ипотечная ставка составляет около 15%. Семьи также получат единовременные выплаты в размере 1 млн тенге (2600 долларов США).

Токаев спокойно отнесся к протесту матерей, заявив, что их проблемы должны решаться «в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству».

Но пока ситуация далека от спокойной.

4 июня несколько десятков протестующих устроили акцию в офисе правящей партии «Нур Отан», жалуясь на ущемление своих прав правоохранительными органами и органами юстиции.

Пенсионеры Владимир и Валентина Тарасовы, например, сообщили, что полиция в 2017 году закрыла дело о смерти их 39-летнего сына, не проведя надлежащего расследования. Другая участница акции заявила, что в начале года в Алматы ее мужа приговорили к 10 годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде, несмотря на наличие доказательств его невиновности. Протестующие тоже хотели поговорить с Токаевым, но также получили отказ.

Тем временем полиция занята преследованием активистов.

Предпринимательница Санавар Закирова, через свои страницы в социальных сетях призывавшая людей выйти на демонстрацию, 4 июня написала в Facebook, что возле ее дома стоит полицейский автомобиль без опознавательных знаков.

Токаев баллотируется на должность президента, обещая продолжить курс своего предшественника и покровителя, экс-президента Нурсултана Назарбаева, стоявшего во главе страны в течение трех десятилетий. Однако спорадические, но все более масштабные акции протеста указывают на то, что для устранения очевидного общественного недовольства ему все-таки потребуются новые идеи.