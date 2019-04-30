Казахстан, Центральная Азия

Казахстан: правительство преследует сторонников конституции

Романа Захарова посадили в тюрьму за цитату из конституции о том, что источником власти является народ.

Apr 30, 2019
Знак времени. (Фото: instagram.com/freekazakhs) Знак времени. (Фото: instagram.com/freekazakhs)

Власти Казахстана преследуют граждан, проводящих публичные акции в поддержку конституции.

После того, как 29 апреля Роман Захаров повесил плакат с надписью «Единственным источником госвласти является народ» на пешеходном мосту в городе Алматы, его арестовали и приговорили к пяти дням тюрьмы по обвинению в мелком хулиганстве.

Слова на плакате Захарова были цитатой из конституции Казахстана.

Захаров заявил журналистам, что повесил растяжку в знак солидарности с Асей Тулесовой и Бейбарысом Толымбековым – активистами, отбывающими 15-дневный тюремный срок за то, что 21 апреля встали с плакатом в месте проведения марафона в Алматы, призывая обеспечить честность предстоящих президентских выборов. На плакате была надпись «От правды не убежишь» и хэштеги #adilsailayushin (за честные выборы) и #уменяестьвыбор.

Согласно вердикту суда, Тулесова и Толымбеков нарушили законы о собраниях. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что активисты «мешали проведению спортивного мероприятия», хотя на фотографиях ясно видно, что Тулесову и Толымбекова от участников марафона отделял высокий металлический забор.

Организации вроде «Международной амнистии» призвали правительство Казахстана освободить активистов, утверждая, что «протестующих не следовало преследовать в уголовном или административном порядке, т.к. они воспользовались своим правом на свободу выражения мнений и мирных собраний».

Эти отдельные акции политического активизма прошли накануне назначенных на 9 июня досрочных выборов, объявленных исполняющим обязанности президента Касым-Жомартом Токаевым. Мало кто сомневается в том, что Токаев одержит сокрушительную победу, хотя остаются некоторые сомнения по поводу того, насколько сокрушительной она будет.

Кроме Токаева, почти все остальные кандидаты в президенты являются малоизвестными политическими легковесами. Пока неясно, зарегистрирует ли избирательная комиссия в качестве кандидата оппозиционного политика Амиржана Косанова, выдвинутого 26 апреля от движения «Судьба нации».

В то время как большинство недовольных жителей Казахстана ворчат по поводу отсутствия реального выбора в социальных сетях, вышеупомянутая горстка активистов решила выйти на улицы. Жесткая реакция властей подчеркнула, насколько сильно они желают, чтобы голосование прошло без каких-либо проявлений общественного недовольства.

Обращаясь в своих протестах к букве закона, Тулесова, Толымбеков и Захаров, похоже, черпали вдохновение в аналогичной акции в России в сентябре 2016 года, когда группа активистов встала перед Госдумой и начала зачитывать положения из конституции РФ. Их тоже подвергли наказанию.

Следующая волна задержаний в Казахстане произойдет 1 мая. Проживающий за границей антиправительственный политик Мухтар Аблязов призвал своих сторонники выйти в этот день на улицы и провести протесты в защиту демократии.

Нур-Султан называет Аблязова не более чем жадным до власти жуликом, укравшим миллиарды долларов у банка, которым управлял. Аблязов отрицает эти обвинения, и позиционирует себя в социальных сетях в качестве борца за свободу.

Генеральная прокуратура распространила обращение, в котором призвала граждан не выходить на демонстрации, и предупредила, что любые подобные акции «будут квалифицированы как грубое нарушение закона о порядке организации и проведения мирных собраний и митингов».

Для проведения демонстраций действительно необходимо обратиться к властям за разрешением, в котором те, однако, почти всегда отказывают. В тех редких случаях, когда антиправительственным активистам все-таки позволяют провести акции, им отводят неудобные и труднодоступные места в явной попытке ограничить их влияние.

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