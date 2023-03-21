Казахстан: правящая партия доминирует в одномандатных округах (и в целом в Мажилисе)

Все по-старому: партия «Аманат» будет обладать подавляющим большинством в парламенте, как и ее предшественница «Нур Отан». (Фото: страница «Аманат» в Facebook)

Эти выборы должны были привнести в казахстанский парламент некое политическое разнообразие.

Но не судьба.

Раньше 98 депутатов Мажилиса, нижней палаты парламента, обычно получали свои мандаты по партийным спискам. Но на этих выборах 29 мест в палате отвели для победителей в одномандатных округах.

Предполагалось, что это даст независимым кандидатам-самовыдвиженцам шанс пройти в Мажилис, что, в свою очередь, сделало бы нижнюю палату более оживленным местом, обеспечивающим более широкое представительство различных групп населения. На выборах 2021 года 84 места получила правящая партия «Нур Отан», которая теперь переименована в «Аманат».

Голосование прошло 19 марта. В выборах депутатов, избираемых по партийным спискам, снова доминировала партия «Аманат», хотя и не с таким отрывом, как раньше. Набрав почти 54 процента голосов, она с легкостью обогнала занявшую второе место партию «Ауыл» (Село), которая, по предварительным подсчетам Центризбиркома, получила 10,9 процента. «Республика» заняла третье место с 8,6 процента голосов.

Но есть признаки того, что львиная доля мандатов (по некоторым подсчетам, как минимум 23 из 29) в одномандатных округах тоже досталась представителям «Аманат».

В Астане победу одержали бывший депутат Даулет Турлыханов и блогер Даулет Мукаев (оба состоят в правящей партии). Мукаев набрал 30 процентов голосов, тем самым одержав верх над критиком правительства Арманом Шораевым, который заявил, что, по его мнению, выборы были подтасованы.

Также недовольной осталась давняя оппозиционная активистка Инга Иманбай, которая утверждает (пока не представив конкретных доказательств), что на выборах в ее округе Алматы власти вмешались, чтобы обеспечить победу ее сопернику Ермурату Бапи, бывшему оппозиционеру, которого критики обвиняют в том, что в последнее время он перешел на сторону правительства.

В гонке в другом округе Алматы также выиграл член партии «Аманат», Бакытжан Базарбек, что побудило его соперника, известного оппозиционера Мухтара Тайжана, заявить протест и пригрозить судебным иском. Базарбек — земельный юрист, наиболее известный в связи с организованной им кампанией по возвращению государству незаконно присвоенных земель.

Димаш Альжанов, политический аналитик, активно участвовавший в оппозиционных движениях, написал в своем аккаунте в Facebook, что, по его мнению, введение смешанной избирательной системы ставило целью достижение именно такого результата. Власти сохранят контроль над законодательным органом, хотя и обещали сделать так, чтобы он представлял более разнообразные группы населения.

«Эти выборы показывают, что Акорда с ее обитателями не может предложить обществу ничего нового. Люди без видения, жизни и способности меняться вместе с миром», — написал Альжанов.

Между тем президент Касым-Жомарт Токаев, что не удивительно, придерживается иной точки зрения.

Выступая на публичной церемонии 21 марта, он назвал выборы «очень важным шагом в продвижении всех наших реформ».

«Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая политическая веха в развитии страны», — сказал он.