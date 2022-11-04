Казахстан: предвыборная кампания Токаева ставит целью укрепить его легитимность

В день окончания процесса регистрации кандидатов, которые будут баллотироваться на внеочередных выборах президента Казахстана в конце этого месяца, столицу страны Астану заполонили волонтеры в синих куртках, раздающие листовки.

На листовках был портрет нынешнего президента и несомненного будущего победителя, 69-летнего Касым-Жомарта Токаева.

Легитимность президентской власти Токаева в глазах жителей страны нуждается в укреплении. Одним из методов, которые должны обеспечить впечатление, что движение за его переизбрание 20 ноября — это настоящая народная инициатива, стало создание некого образования, которое называет себя «Народной коалицией».

Именно эта коалиция (а не «административный ресурс», как называют бюрократическую поддержку, на которую руководители в этом регионе традиционно опираются, чтобы удержаться у власти) должна обеспечить победу Токаева на выборах. Во всяком случае, так сказал Eurasianet.org раздававший листовки в Астане Нуржан Жетписбаев, представитель «Жастар рухы», молодежной организации правящей партии «Аманат».

Несмотря на то, что коалиция возникла совсем недавно — по сути, в ответ на совершенно неожиданное объявление внеочередных выборов, сделанное 1 сентября, — она уже разрослась до весьма солидных размеров.

«В 226 офисах коалиции по всему Казахстану работают 6815 человек. И 99 процентов из них — платные волонтеры, — сказал Жетписбаев. — Некоторые из них — студенты-очники, но мы делаем все, чтобы их участие в кампании коалиции не отражалось на успеваемости».

Однако у многих имеются сильные подозрения, что коалиция не настолько стихийна, как утверждают ее сторонники.

В середине октября в социальных сетях стала вирусной видеозапись, показывающая толпу студентов в местном отделении «Жастар рухы» в Алматы. Молодой человек, распространивший это видео, утверждал, что ему и другим предложили работу на месяц за 70 000 тенге (150 долларов), причем никаких подробностей об этой работе не сообщали. Впоследствии пришедшие в отделение «Жастар рухы» должны были подписывать письменное обязательство, в котором указывалось, что они работают в кампании Токаева.

Организация «Жастар рухы» отрицала, что обманывала кого бы то ни было.

Некоторые аналитики, в том числе глава аналитического «Центра политических решений» в Алматы Шалкар Нурсеит, утверждают, что Токаев обеспечил себе фору, негласно начав предвыборную кампанию заранее, за несколько недель до того, как о предстоящих выборах вообще было объявлено.

5 сентября президент съездил в Кустанайскую область, сильно пострадавшую в то время от лесных пожаров. С тех пор Токаев много ездит по всей стране, и каждый его шаг освещается в восторженных репортажах государственных СМИ и отзывах провластных блогеров. Эти СМИ пытаются создать образ активного и внимательного руководителя, резко контрастирующий с репутацией бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Тот, особенно к концу своего правления, продолжавшегося три десятилетия, редко снисходил до посещения граждан, затронутых какими-либо бедствиями.

Лица, хорошо осведомленные о подробностях происходящего в этой сфере, сообщают Eurasianet.org, что поток материалов, агитирующих за Токаева, буквально захлестывает государственные и финансируемые государством средства массовой информации.

«Мы не имеем права отказаться их публиковать», — сказал Eurasianet.org редактор финансируемого государством СМИ, попросивший не называть его имени.

Многие СМИ в Казахстане получают прямое финансирование от властей в рамках неоднозначной инициативы, известной под названием «госзаказа». Официальные органы утверждают, что эта мера направлена на обеспечение финансовой жизнеспособности медиа, но критики говорят, что она способствует лишь рабскому следованию официальной линии.

«Когда дело доходит до материалов, агитирующих за Токаева, от меня требуется только вычитка текста — никакой творческой журналистской работы, — сказал редактор. — Я становлюсь не редактором, а корректором».

В то же время неблагоприятные отзывы замалчиваются. В сентябре, когда базирующийся в Швейцарии веб-сайт Public Eye опубликовал доклад, утверждающий, что семья Токаева обогатилась благодаря незаконному владению нефтяными и горнорудными активами, доступ к этому сайту из Казахстана был заблокирован.

Администрация президента прямо не упоминала об этих обвинениях, но именно на них, судя по всему, намекал Токаев, когда говорил в речи, произнесенной 30 сентября в городе Семее, что «определенные внешние силы намерены посеять смуту в нашей стране».

«К сожалению, за рубежом есть немало людей, которые завидуют нашим достижениям. Они даже организовывают информационные атаки на нашу страну», — сказал он.

Время от времени стали возникать трудности и с доступом к сайту Радио «Азаттык», казахской службы РСЕ/РС. Как сказал Eurasianet.org руководитель отделения Радио «Азаттык» в Алматы Касым Аманжол, его сотрудникам не удается доказать, что проблемы с веб-сайтом вызваны действиями властей. Однако он заявил, что их начали замечать именно после перепечатки материала Public Eye.

Политические обозреватели утверждают, что имитация общественной поддержки кампании Токаева нужна нынешнему президенту, чтобы отдалиться от предшественника, Назарбаева. В 2019 году Токаев получил пост президента именно из рук Назарбаева, который ушел тогда в отставку, но сохранил сильное закулисное влияние.

Однако с начала этого года бывший до этого непоколебимым статус Назарбаева, который энергично поддерживала машина государственной пропаганды, переживает катастрофическое падение. Протесты, начавшиеся в первых числах января из-за цен на топливо, быстро переросли в проявление общенационального гнева, направленного в значительной мере против засилья коррупции и кумовства, унаследованного от режима Назарбаева.

Токаев и его сторонники активно стараются как можно радикальнее отмежеваться от бывшего президента. В решительной победе на перевыборах они видят окончательное подтверждение самостоятельности Токаева.

«Возможно, предвыборный штаб Токаева использует название “Народная коалиция”, искренне пытаясь показать общественности, что его поддерживает значительная часть электората, а он заботится о населении», — говорит Серик Бейсембаев, директор базирующегося в Астане центра политических исследований PaperLab.

Однако ирония заключается в том, что такие фокусы с изготовлением фальшивой популярности исполняются по старым, знакомым рецептам, говорит Бейсембаев.

«В точности те же методы использовались в кампаниях Назарбаева, — говорит он. — Токаев идет сейчас по его стопам».