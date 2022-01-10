Казахстан: президент заявил о попытке государственного переворота

Власти Казахстана начали конкретизировать свою версию беспорядков, потрясших страну на прошлой неделе, возлагая вину за то, что они теперь называют попыткой государственного переворота, на международный террористический заговор.

В подробной речи 10 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что за эскалацией насилия в таких городах, как Алматы, стояли боевики из соседних стран Центральной Азии, включая Афганистан, а также с Ближнего Востока.

Доказательств, которые могли бы подтвердить эти утверждения, пока представлено не было. Также примечательно, что Токаев пока никак не упомянул об аресте по обвинению в государственной измене человека, который до прошлой недели стоял во главе Комитета национальной безопасности.

Выступая на состоявшемся в режиме телеконференции заседании лидеров стран-членов возглавляемого Россией ОДКБ, Токаев поблагодарил блок за своевременное вмешательство. По его заявлению, произошедшие события были тщательно заранее спланированы и «координировались из одного центра».

«Об этом свидетельствуют синхронные, я подчёркиваю, синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, на следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных», – сказал он.

По его словам, вооруженный захват власти предотвратило лишь вмешательство ОДКБ. Нападавшие намеревались сначала взять под контроль Алматы, а затем двинуться на столицу.

«Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселённого юга, а затем всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопления боевиков вокруг резиденции Президента», – заявил он, тщательно избегая упоминания нынешнего названия столицы – Нур-Султан.

По данным МВД на 10 января, по всей стране задержано 8 тысяч человек.

В своем обращении к другим лидерам стран ОДКБ Токаев подчеркнул, что делает различие между вооруженными заговорщиками и мирными протестующими.

«Мы никогда не применяли и не будем применять вооружённую силу против мирных демонстрантов», – сказал Токаев.

Хотя Токаев старательно игнорирует настойчивые разговоры о том, что за беспорядками, возможно, стояли дворцовые интриги, он продолжает кадровые перестановки, начавшиеся 5 января со смещения его предшественника, 81-летнего экс-президента Нурсултана Назарбаева, с поста председателя Совета безопасности. Этот пост давал Назарбаеву, которого не видели на публике с конца декабря, полный контроль над силовыми ведомствами страны. В минувшие выходные со своей должности был смещен и замсекретаря Совбеза Азамат Абдымомунов.

11 января Токаев представит парламенту новый состав кабинета министров, которому будет поручено решение накопившихся в стране серьезных социальных и экономических проблем. Сейчас в Казахстане действует временное правительство, т.к. 5 января – на фоне ширившихся беспорядков – Токаев отправил прежний кабмин в отставку.

Власти, на протяжении нескольких дней с трудом справлявшиеся с кровавыми событиями в Алматы, теперь хотят показать, что снова крепко стоят на ногах. В минувшие выходные государственное антимонопольное агентство объявило о возбуждении уголовных дел по подозрению в ценовом сговоре в отношении 180 компаний, продающих в розницу сжиженный газ.

Хотя это расследование превратили в публичное шоу, маловероятно, что власти обнародуют подробности расследования по поводу того, что они теперь пытаются представить как попытку государственного переворота.

В частности, не обнародовалось никакой информации о том, какие конкретно обвинения были выдвинуты в отношении бывшего главы КНБ и сторонника Назарбаева Карима Масимова. Пока даже не сообщили, связан ли вообще арест Масимова с беспорядками.

Касаясь вопроса о том, как долго войска ОДКБ будут находиться в Казахстане, Токаев сказал, что их миссия скоро закончится.

«В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ», – сказал он.

Хотя Алматы постепенно возвращается к нормальной жизни – в частности, начали открываться магазины и банки, – не все пока вернулось на свои места. В частности, интернет подключили всего на четыре часа в день. Ранее власти утверждали, что отключили его, чтобы предполагаемые боевики не могли общаться между собой. Кроме того, пока не возобновились гражданские рейсы из алматинского аэропорта.