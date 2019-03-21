Казахстан: президент по имени Токаев, будущее под названием Нурсултан

В начале этой недели в Казахстане была столица под названием Астана и президент по имени Нурсултан. Теперь столица – Нурсултан, а президент – Касым-Жомарт Токаев.

Все – часть истории. Это история о переменах при сохранении преемственности, и принятии нового при решительном отказе избавляться от старого.

Идея переименовать столицу в честь уходящего с должности главы государства Нурсултана Назарбаева была выдвинута 20 марта Токаевым во время инаугурационной речи, в которой он больше говорил о прошлом, чем о будущем.

65-летний Токаев, которого, согласно Конституции, быстренько перевели на новую должность с поста председателя Сената, высоко отозвался о Назарбаеве как о строителе государства, архитекторе экономического роста и спасителе от советского тоталитаризма. Последнее утверждение было довольно смелым в стране, где с оппозицией особо не церемонятся.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. (Facebook/Казахская государственная пресс-служба)

Токаев завершил свою речь предложением «увековечить имя нашего великого современника». Парламент тут же дружным «одобрямс» принял решение о переименовании Астаны. Главный проспект Шымкента уже носит имя Назарбаева.

Подобную лесть, пожалуй, вполне можно было ожидать от кадрового дипломата, представлявшего Казахстан на высоком уровне за рубежом, в том числе в качестве заместителя генсека ООН в 2011-2013 годах.

Токаев родился в семье, бывшей частью советской элиты. Его отец был известным писателем и героем войны. Закончив престижный Московский государственный институт международных отношений, Токаев начал карьеру в советском МИДе в 1970-х годах. Работая в дипмиссиях СССР в Китае и Сингапуре, он подтянул английский и китайский.

Переход в высший эшелон казахстанского МИДа после развала СССР прошел естественно и мягко. При Назарбаеве Токаев дважды занимал должность министра иностранных дел – в 1994-1999 и 2003-2007 годах.

У Токаева также имеется приличный политический опыт: он был премьер-министром в 1999-2002 годах, а также дважды занимал пост председателя Сената. Но, тем не менее, он пока не очень знаком гражданам.

Когда корреспондент Eurasianet.org задал молодой матери, гулявшей с маленьким ребенком в одном из парков Алматы, вопрос о то, кто является новым президентом, она задумалась, но не смогла ответить. А когда ей подсказали, засмеялась и сказала, что никогда о не слышала об этом человеке.

Хотя, согласно Конституции, в случае ухода президента с должности бразды правления государством переходят председателю Сената, выбор Назарбаева объясняется не только строгим следованием требованиям закона.

Назарбаев лично выбрал Токаева в качестве преемника в том числе для того, чтобы обезопасить свое наследие. Новый лидер взялся за порученное ему дело с большой готовностью, судя по потокам раболепия и похвал, которыми он осыпал Назарбаева в своей инаугурационной речи.

На действия Назарбаева, возможно, повлияло то, как в соседнем Узбекистане разыгралась ситуация с преемником президента Ислама Каримова после смерти последнего в 2016 году. Новый президент Шавкат Мирзиёев в своих речах высоко отзывается о наследии предшественника, а в действительности разрушает его, проводя значительные политические и экономические реформы.

В Казахстане сделать нечто подобное будет сложно. Назарбаев, будучи пожизненным председателем Совета безопасности, сохранил за собой много власти и роль в определении будущего государства. В рамках разыгравшегося на этой неделе тщательно схореографированного действа, Токаев, помимо прочего, предложил сделать Назарбаева пожизненным сенатором.

Вряд ли стоит ожидать значительных перемен в политике государства, сказала Eurasianet.org Кейт Маллисон, аналитик лондонской фирмы Prism Political Risk Management, т.к. «Назарбаев продолжит дергать за ниточки из-за кулис».

Кроме того, имеет место элемент династического наследия. Даригу Назарбаеву, сенатора и дочь экс-президента, тут же избрали на пост председателя верхней палаты. Если Токаев внезапно покинет свою новую должность, президентом Казахстана станет Назарбаева.

Теперь все ждут, как будут разворачиваться события в следующем акте этой драмы – на президентских выборах, которые должны состояться не позднее декабря 2020.

Тут возможны варианты. Не исключено, что выбору проведут в ближайшем будущем, чтобы закрепить легитимность Токаева. Либо президентом выберут какого-нибудь нового лидера из числа представителей более молодого поколения.

Токаев и экс-президент Нурсултан Назарбаев. (Facebook/Казахская государственная пресс-служба)

И в том, и в другом случае сохранится культ Назарбаева как «отца нации». Токаев будет просто осуществлять видение Лидера нации – очередного пожизненного титула Назарбаева.

Тем, кто ожидал резких перемен в экономической и политической системе страны (которая, как вынужден был признать даже сам Назарбаев, работает в интересах далеко не всех граждан), придется подождать.

Токаев больше аппаратчик-конформист, чем реформатор. Как и Назарбаев, он является продуктом советской эпохи. Его карьера началась в годы застоя – периода в 1970-х и 1980-х годах, предшествовавшего распаду советской империи, управлявшейся престарелыми идеологами.

Но Токаев в высшей степени презентабелен, что помогло ему получить пост в ООН и объясняет, почему Астана порой предпочитала ставить его перед камерами западных телерепортеров. Но мягкотелым его не назовешь.

В 2001 году, когда Токаев был премьер-министром, Назарбаев столкнулся с одним из наиболее серьезных вызовов своей власти в виде группы политиков и предпринимателей, объединившихся, чтобы потребовать реформ и демократизации.

Назарбаев пришел в ярость от наглости этих людей, назвавших свое движение «Демократическим выбором Казахстана». В последовавшем противостоянии именно Токаев сыграл ключевую роль в нейтрализации инакомыслящих, которых он назвал «заговорщиками», и обеспечил отстранение их от занимаемых ими должностей.

По этой причине кажется маловероятным, что Токаев прислушается к призывам, в том числе со стороны «Хьюман Райтс Вотч», «взять на себя обязательства провести значимые и ощутимые реформы в сферах политики и прав человека», позволив подлинной политической оппозиции принять участие в выборах и сняв ограничения на свободу слова и собраний.

На улицах Алматы обычные люди, многие из которых до сих пор не пришли в себя от новости об отставке Назарбаева, не выражали особых надежд на перемены в ближайшем будущем.

«Все происходит по сценарию, – сказала 63-летняя Шолпан Бертысбаева. – Касым-Жомарт Токаев – очень надежный человек, которому Нурсултан Абишев [Назарбаев] доверяет. Он назначил его, чтобы продолжать проводить свою политику».