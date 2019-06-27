Казахстан: президент предлагает крупную подачку, чтобы задобрить народ

Токаев разговаривает с людьми, эвакуированными после взрыва на складе боеприпасов на юге Казахстана. (Фото: Администрация президента РК)

На фоне растущего давления со стороны народных масс президент Казахстана издал указ погасить за государственный счет долги малообеспеченных семей на сумму до $800. Как он отметил в интервью международному новостному агентству «Блумберг», эта инициатива коснется 3 млн граждан.

В комментарии к указу, подписанному президентом Касым-Жомартом Токаевым 26 июня, говорится, что данная мера была принята в ответ на «многочисленные обращения граждан с просьбой помочь» с выплатой беззалоговых кредитов.

«Растет долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам», -- отмечается в комментарии.

Другим популистским шагом Токаева с целью успокоить общественные настроения было обещание прекратить оказывать финансовую помощь банкам, на которую власти за последнее десятилетие потратили миллиарды долларов. Получателями подобной помощи часто становились крупные и погрязшие в нарушениях банки.

«Я считаю, что не следует оказывать государственную помощь» кредитным организациям, сказал он новостному агентству «Блумберг».

В рамках инициативы по списанию кредитов, по утверждению аппарата президента, 55 процентам заемщиков, или 250 тысячам человек, долги будут списаны полностью.

«Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой в восстановлении их платежеспособности и снижении долговой нагрузки», -- отмечается в комментарии к указу.

Данный шаг призван снизить градус недовольства, разраставшегося в стране на протяжении последнего года. Особое внимание к судьбе многодетных, малообеспеченных семей привлек произошедший в Нур-Султане в начале этого года пожар, унесший жизни пяти детей. Родителей в это время не было дома, т.к. они ушли на работу в ночную смену, за которую получали копейки.

После этой трагедии группы матерей начали устраивать акции протеста. То были редкие доселе проявления гражданского неповиновения, и власти не вполне представляли себе, как с ними быть.

Параллельно начали появляться молодежные объединения, требующие политических реформ.

Токаев также постарался подчеркнуть, что списание долгов было частью более масштабной реформы банковского сектора, чтобы избежать ситуаций, когда бедные семьи оказываются в долгах, которые не в силах погасить.

«Национальный Банк по поручению Главы государства обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков», -- говорится в комментарии к указу.

В результате власти намерены ввести запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.