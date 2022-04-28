Казахстан приветствует российскую мотоциклетную компанию, бегущую от последствий санкций

Нур-Султан обрадовала новость о том, что знаменитый российский мотоциклетный завод переводит свое производство в Казахстан. В прошлом месяце санкции вынудили его остановить производство в России.

Сама компания Ural Motorcycles (Ирбитский мотоциклетный завод, ИМЗ) под санкции не попала. Однако ее переезд в Казахстан может быть использован критиками в качестве примера того, что Россия может использовать эту страну для разнообразных уловок, направленных на уклонение от санкций.

Ранее в этом месяце руководитель ИМЗ Илья Хаит сообщил, что компания собирается перевести производство мотоциклов в город Петропавловск в северном Казахстане.

Санкции вызвали дефицит комплектующих и трудности с экспортом на внешние рынки. Это вынудило компанию сперва остановить производство в России, а теперь — переехать в Казахстан, объяснил Хаит. У легендарных мотоциклов с коляской марки «Урал» есть верные поклонники по всему миру, в том числе и в западных странах, например, в США.

Петропавловск был выбран потому, что он расположен недалеко от границы с Россией, что упрощает логистику, и имеет русскоязычное население, из числа которого можно нанимать работников на новое предприятие. Компания планирует перевезти в Казахстан администрацию завода, а других сотрудников набрать на месте.

Власти Казахстана считают эти новости благоприятными, так как приход ИМЗ создаст новые рабочие места и даст дополнительные налоговые поступления.

«Мы приветствуем все предприятия, которые готовы здесь открыться, потому что это рабочие места, это налогооблагаемая база, это компетенция», — заявил 26 апреля министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускинбаев.

«Завод “Урал” под санкциями не состоит, — отметил он. — Если он по какой-то причине решил локацию изменить и открыть предприятие на территории Казахстана, почему мы должны это отрицать?»

Перевод предприятия должен пройти гладко, потому что Казахстан вместе с Россией входит в Евразийский экономический союз, зону свободной торговли, предусматривающую беспрепятственное передвижение товаров, услуг и рабочей силы.

В связи с этим некоторые наблюдатели опасаются, что Казахстан может стать лазейкой для уклонения от санкций, но власти страны настойчиво уверяют, что этого не произойдет.

«Казахстан не станет средством обхода санкций, которые накладывают на Россию США и ЕС, — сказал в прошлом месяце Тимур Сулейменов, первый заместитель руководителя администрации президента Касым-Жомарта Токаева. — Мы будем соблюдать санкционный режим. Хотя мы входим в один [Евразийский] экономический союз с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому мы меньше всего хотим, чтобы США и ЕС наложили на Казахстан вторичные санкции».

В последнее время, после того как российские граждане массово устремились в Казахстан, чтобы открыть там банковские счета, не подпадающие под санкции, некоторые местные банки ужесточили правила обслуживания российских клиентов, считая их гражданами страны повышенного риска.

Теперь банки требуют предъявления дополнительных документов — например, официальной регистрации в Казахстане или документального подтверждения причин пребывания в стране, например, работы или учебы.

Казахстан будет и дальше вести дела с Россией, потому что «наша экономика не может работать никак иначе, — сказал Сулейменов. — Но мы сделаем все возможное для контроля санкционных товаров. Мы сделаем все возможное для контроля любых инвестиций находящихся под санкциями лиц или организаций в Казахстане».