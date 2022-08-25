Казахстан: призрак китайского контроля над нефтью и газом — по большей части иллюзия

Лет десять назад в Казахстане то и дело говорили о надвигающемся захвате энергетической промышленности Китаем.

Но этого не произошло.

В следующем месяце исполняется 25 лет китайско-казахстанскому межправительственному соглашению о сотрудничестве в нефтяной и газовой промышленности.

Первым приобретением принадлежащей государству Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) был 60-процентный пакет акций компании «Актобемунайгаз» — нефтегазового предприятия, базирующегося в расположенной на северо-западе Казахстана Актюбинской области. Впоследствии вся эта компания перешла в собственность CNPC; теперь она называется «СНПС-Актобемунайгаз».

Тогда же Китай обязался построить 2200-километровый трубопровод из западного Казахстана в китайскую провинцию Синьцзян. С момента создания этого нефтепровода по нему было перекачано на восток около 250 миллионов тонн нефти.

В докладе, представленном на конференции, которую CNPC проводила в Алматы в ноябре, говорится, что с 1997 года эта корпорация вложила в нефтегазовую промышленность Казахстана более 45 миллиардов долларов.

Это большая цифра, но общая тенденция не говорит о росте. В последние годы доля Китая в нефтяной и газовой промышленности Казахстана последовательно уменьшается.

С 2010 года доля Китая в нефтедобывающей отрасли страны сократилась вдвое, с 31 до 16 процентов. По данным Национального банка Казахстана, совокупные инвестиции в нефтегазовый сектор также уменьшались — с 3,7 млрд долларов в 2013 году до 1,3 млрд в 2021-м.

Последняя цифра соответствует менее чем 1 проценту инвестиций в энергетическую промышленность Казахстана. Гораздо более важную роль играют в ней компании, базирующиеся в Нидерландах и Соединенных Штатах, — главным образом благодаря их участию в особо крупных проектах, в том числе на месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Из 61,2 млн тонн нефти, добытой в 2020 году, лишь около 10,5 млн тонн приходится на долю компаний, контролируемых CNPC. При этом бóльшая часть этой нефти, около 85 процентов, осталась внутри Казахстана, говорилось в докладе на конференции в Алматы.

Собственно говоря, ту нефть, которую перекачивают из Казахстана в Китай, по большей части поставляют компании, частично принадлежащие казахстанским собственникам. К тому же Китай — далеко не самый крупный покупатель казахстанской нефти. Из 65,7 млн тонн нефти и нефтепродуктов, экспортированных в 2021 году, в Китай было отправлено 6,3 млн тонн. Покупатели в Италии, Нидерландах и Франции получили больше.

Однако есть мнение, что не стоит радикально переоценивать роль Пекина в энергетической отрасли Казахстана. Ведущий исследователь Института востоковедения имени Рамадана Сулейменова (государственного аналитического центра) Еркин Байдаров утверждает, что полный масштаб китайских инвестиций не всегда легко оценить.

«Есть невидимые инвестиции — например, китайские капиталы, поступающие в Казахстан через другие юрисдикции, в основном Нидерланды, а также казахстанские компании с китайским участием», — сказал Байдаров Eurasianet.org.

Временами власти Казахстана начинают давить на западных инвесторов, особенно на тех, которые разрабатывают месторождение Кашаган. Но и их обращение с китайскими инвесторами в энергетической отрасли нельзя назвать менее жестким.

Одно из самых наглядных подтверждений этому — многочисленные претензии властей к компании «СНПС-Актобемунайгаз» в связи с нарушениями, которые считаются обычными для китайских инвесторов в Центральной Азии.

В октябре прошлого года чиновники антимонопольного ведомства установили, что компания организовала тендер на поставку труб так, чтобы исключить из него всех кроме того поставщика, которого она предпочитала. Позднее, в мае, прокуратура Актюбинской области выяснила, что «СНПС-Актобемунайгаз» искусственно поддерживает завышенные цены на сжиженный нефтяной газ, злоупотребляя своим монопольным положением на местном рынке. А в июле природоохранное ведомство сообщило, что компания допустила на месторождении Кенкияк многочисленные нарушения в области утилизации отходов и загрязнения окружающей среды, и оштрафовало ее.

В связи с этим наблюдатели, специализирующиеся в этой отрасли, заговорили о том, что власти, возможно, добиваются пересмотра условий концессии.

Сейчас — возможно, в попытке избавиться от репутации загрязнителя окружающей среды, — Китай вкладывает крупные средства в развитие зеленой энергетики в Казахстане. Основное внимание сосредоточено на ветровой и солнечной энергии.

Точных данных по связанным с Китаем проектам в области возобновляемых источников энергии нет, но, судя по сообщениям в СМИ, в Казахстане уже запущены по меньшей мере четыре таких предприятия, и планируются еще 15, суммарной стоимостью около 5,2 млрд долларов.

Все более ужесточающаяся изоляция и зачастую кажущееся непредсказуемым поведение России после начала ее вторжения в Украину добавляют к динамике китайско-казахстанского сотрудничества в энергетической отрасли новое измерение.

В начале июля суд одного из южнороссийских регионов распорядился приостановить работу идущего на запад нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть своей нефти. Это решение было быстро отменено, но тем временем президент Касым-Жомарт Токаев успел обратиться к американским компаниям, которые разрабатывают энергетические ресурсы страны, за помощью в организации маршрутов экспорта нефти, идущих в обход России. (22 августа работа нефтепровода вновь была прервана.)

Однако это займет некоторое время. Увеличение объемов экспорта на восток может оказаться решением, более действенным в краткосрочной перспективе.

«Представляется вероятным, что в условиях санкций на российские нефть и газ Казахстану будет все труднее экспортировать углеводороды на запад по таким каналам как КТК. Это открывает для Казахстана новые возможности для экспорта нефти и газа в Китай», — сказала Eurasianet.org Кейт Уоттерс, исполнительный директор природоохранной и правозащитной организации Crude Accountability.

В начале этого месяца министр энергетики Болат Акчулаков объявил, что в будущем году планируется увеличить мощность нефтепроводной системы китайского направления на 8,5 млн тонн в год, то есть приблизительно на 70 процентов.

Как это ни парадоксально, хотя эта мера кажется шагом к уменьшению зависимости от России, дополнительная мощность может быть использована в интересах нефтяных компаний самой России, также разворачивающихся на восток.

В феврале, когда российский президент Владимир Путин приезжал в Пекин всего за несколько недель до военного нападения на Украину, государственная компания «Роснефть» подписала десятилетнее соглашение о поставках 100 млн тонн нефти на контролируемые CNPC нефтеперерабатывающие заводы на северо-западе Китая. И вся эта нефть будет транспортироваться через Казахстан.