Казахстан присматривается к атому на фоне криптоэнергокризиса

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что длившийся десятилетиями период нерешительности по поводу ядерной энергетики подошел к концу. По его словам, несмотря на широко распространенные страхи по этому поводу в стране, бывшей некогда полигоном для советской ядерной программы, у Казахстана больше нет иных вариантов.

Признавая, что «первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем» – отчасти из-за быстрого роста энергоемкой добычи криптовалют в этом году, – Токаев заявил на встрече с представителями финансового сектора в Алматы 19 ноября, что Казахстану в какой-то момент придется заняться развитием ядерной энергетики.

«Глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения», – сказал он.

В последние годы казахстанские официальные лица часто вслух высказывали беспокойство по поводу того, как справиться с растущим дефицитом энергии, особенно на фоне взятых Нур-Султаном на себя обязательств по «озеленению» энергетического сектора, ныне в основном зависящего от неэкологичного сжигания угля.

Токаев впервые публично поднял идею строительства атомной электростанции в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным в апреле 2019 года. Путин предложил помочь, в том числе российскими технологиями, включая обучение казахстанских специалистов эксплуатации и техническому обслуживанию АЭС.

Последовавшая за этим общественная реакция заставила положить эту идею под сукно. Критики указывали на угрозу возможной экологической катастрофы, риски, связанные с энергетической зависимостью от России, а также стоимость проекта. Многие также напоминали о чернобыльской катастрофе в советской Украине в 1986 году и аварии на Фукусимской АЭС в Японии в 2011-м. Опасения еще больше усилились после сериала «Чернобыль», который транслировался на канале HBO как раз в то время, когда обсуждалась эта спорная инициатива.

Токаев, вступивший в должность за месяц до этого, поспешил успокоить общественность, заявив, что «это исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы всего нашего народа, и его мнение будет принято во внимание».

После этого тема затихла. Но энергетический дефицит начал ощущаться гораздо раньше, чем предполагалось.

С начала текущего года энергопотребление в Казахстане выросло на 8 процентов, в отличие от предыдущих лет, когда этот показатель увеличивался в среднем на 2 процента. По словам официальных лиц, причиной стал массовый приезд китайских майнеров криптовалют после того, как Китай запретил этот энергоемкий процесс на своей территории. В результате Казахстан стал вторым крупнейшим майнером криптовалют в мире: доля страны выросла с 1,4 процента в сентябре 2019 года до более 18 процентов в августе 2021-го, согласно данным Кембриджского университета.

В начале осени страна почувствовала на себе побочный эффект этого лидерства. В середине октября из-за перегрузки произошли аварийные отключения на двух крупных электростанциях в Павлодарской области.

На вышеупомянутой встрече с представителями финансового сектора 19 ноября Токаев также сказал, что без дополнительных мощностей дефицита энергии не избежать. В краткосрочной перспективе, по словам Минэнерго, Казахстану придется покупать электроэнергию у России, чтобы пережить зиму.

Казахстан, вырабатывающий 70 процентов электроэнергии за счет сжигания угля, заявляет, что хочет перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнечная и ветровая, но пока оптимистичных заявлений гораздо больше, чем реального прогресса: доля ВИЭ в общем энергопроизводстве составляет всего несколько процентов. Несмотря на государственную поддержку ВИЭ, крупные инвесторы не проявляют интереса к этому сектором по причине ограниченности рынка и нестабильности национальной валюты.

В этой связи, учитывая растущий дефицит энергии и тот факт, что Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана, неудивительно, что страна рассматривает ядерную энергетику как единственный вариант.