Казахстан присоединяется к клубу стран, запретивших фильм «Базз Лайтер» из-за однополого поцелуя

Казахстан запретил показ детского полнометражного мультипликационного фильма «Базз Лайтер» из-за сцены поцелуя двух женщин, присоединившись тем самым к длинному списку консервативных стран.

14 июля министр культуры и спорта Даурен Абаев написал на своей странице в Facebook, что решение отменить прокат фильма, снятого компанией Pixar Animation Studios, филиала Walt Disney Company, было принято «в ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ».

Фильм должен был выйти на экраны на следующей неделе.

Призывы не допустить «Базза Лайтера» в кинотеатры Казахстана раздавались в течение нескольких недель после того, как аналогичные запреты были введены в других странах — в Китае и целом ряде других, в основном мусульманских государств, в том числе Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индонезии, Египте, Ливане и Катаре.

Консервативные и религиозные активисты утверждали, что сцена, в которой видны признаки существования однополых отношений, противоречит казахским семейным и нравственным ценностям.

«Нам нужно остановить эту непотребную пропаганду. Они [Дисней] могут заниматься тем, что сами хотят, но не нужно вкачивать это в головы наших детей, — написал в сообщении в Instagram, обращенном к президенту Касым-Жомарту Токаеву, кинорежиссер и актер Нуртас Адамбай. — […] мы надеемся, что вы не станете закрывать на это глаза».

Возражения Адамбая выглядят особенно забавно, если учесть, что в прошлом он сам попадал под огонь критики моралистов. Его фильм «Келинка Сабина», в котором он ради комедийного эффекта играл в женском платье, был задуман в качестве памфлета против гендерного неравенства. Однако в прошлом году Адамбай публично заявил, что стал горячим приверженцем ислама, и выразил сожаления о своей работе над «Келинкой Сабиной».

К настоящему времени сетевая петиция за запрет проката «Базза Лайтера» в Казахстане собрала 34 000 подписей.

«Со времен Казахского ханства наши традиции, обычаи, образ мыслей и социальные отношения строились на основе канонов ислама. Этот мультфильм нельзя показывать в нашей стране», — говорится в заявлении, сопровождающем петицию.

Несмотря на такие заявления, Казахстан по-прежнему остается самой светской страной Центральной Азии. Обычно власти не притесняют группы ЛГБТ, хотя, как правило, стараются вообще не иметь дела с этой тематикой.

Осенью некоторые протесты консервативных групп вызвал выход на экраны «Вечных» — кинокартины, снятой по мотивам комиксов издательства Marvel, один из персонажей которой был гомосексуалом. Но их жалобы остались без внимания, и фильм вышел в прокат.

Однако с тех пор — в особенности после политических волнений, прокатившихся по стране в начале января, — власти пытаются показать общественности, что прислушиваются к его мнению. Президент Токаев называет эту тенденцию политикой «слушающего государства».

Если Казахстан более или менее официально запретил «Базза Лайтера» — хотя министр Абаев подчеркнуто не говорил в своем сообщении в Facebook, что это решение имеет юридическую силу, — то другие страны региона пошли другими путями.

Кинотеатры Таджикистана, расположенные почти исключительно в крупнейших городах страны, 14 июля показывали «Базза Лайтера».

В Кыргызстане, в котором фильмы выпускают в прокат казахстанские дистрибьюторы, после фактического запрета этой ленты в Казахстане она скорее всего на экраны не выйдет, сказал Eurasianet.org представитель бишкекской сети кинотеатров Cinematica.

В Узбекистане, насколько известно, никаких ограничений не вводилось. Директор одного из кинотеатров сказал Eurasianet.org, что рыночный спрос на показ мультфильмов американского производства сравнительно невысок.

Запрет «Базза Лайтера» возмутил прогрессивных комментаторов в Казахстане, видящих в нем победу тех, кого они считают реакционными консерваторами. Журналистка Асем Жапишева опубликовала в Twitter кадр из фильма. Он изображает двух улыбающихся женщин, сидящих друг рядом с другом; одна из них обнимает их маленького сына.

«Ужас, счастливая семья. Как такое нашим детям можно показывать, вдруг узнают, что бывают такие», — саркастически написала Жапишева, намекая на те трудности, которые испытывают семьи и дети в Казахстане, имеющем один из самых высоких в мире уровней самоубийств среди подростков.

Живущий в Алматы ЛГБТ-активист Амир Шайкежанов назвал запрет фильма актом «неоправданной цензуры».

«Это тревожный прецедент. Сегодня они запретили мультфильм из-за одного конкретного мировоззрения. Завтра они запретят безо всяких оснований что-нибудь другое. А взгляды других граждан в расчет не принимаются? — сказал Шайкежанов Eurasianet.org. — Это не то “слушающее государство”, за которое нам следует бороться».