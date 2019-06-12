Казахстан пробуждается для реформ

Димаш Альжанов объявляет об окончании марша протеста 7 июня и предлагает организаторам отправиться в местный бар. (Все фото сделаны Данилем Усмановым)

«Разные взгляды, один народ».

Этой репликой Касым-Жомарт Токаев задал примирительный тон пресс-конференции 10 июня, когда предварительный подсчет голосов показал, что он, как и ожидалось, добился сокрушительной победы на досрочных президентских выборах в Казахстане.

Тем временем в других частях Нур-Султана сотрудники ОМОН предъявляли обвинения демонстрантам, мирно выражавшим свои взгляды, и заталкивали их в поджидавшие там полицейские фургоны. Похожая атмосфера хаоса царила до глубокой ночи и в крупнейшем городе страны — Алматы.

Судя по событиям последних нескольких дней, Казахстан вступает на неизведанную ранее территорию политического противостояния. А недавно созданная группа молодых активистов «Оян, Казахстан» («Пробудись, Казахстан») надеется его возглавить.

У движения «Оян, Казахстан» нет лидеров, но среди его членов есть несколько заслуживающих внимания личностей. Одна из них — Димаш Альжанов, политолог, который получил высшее образование в Великобритании и борется за демократию. Он не верит словам Токаева о свободе мнений и готовности к диалогу с протестующими.

«Несмотря на продолжающиеся третий день [до раннего утра 11 июня] протесты против фальсификации выборов, к которым присоединяются все новые люди, руководство страны продолжает осуществлять политику подавления, — сказал Альжанов Eurasianet.org. — Власти не рассматривают даже возможности диалога с обществом».

Альжанов был дважды задержан во время акций протеста: один раз во время наблюдения за демонстрацией в Алматы, во второй раз при попытке добиться освобождения задержанных демонстрантов из полицейского участка. По сообщениям официальных представителей, 9 и 10 июня были задержаны около 700 человек.

Димаш Альжанов освобожден из полицейского участка в Алматы после задержания в день выборов.

Движение «Оян, Казахстан» было создано непосредственно перед выборами 9 июня. Его название — дань знаменитому стихотворению о неповиновении, написанному в начале XX века, когда казахские земли были частью тогдашней царской империи.

«Мы хотим заявить о необходимости проведения в Казахстане глубоких политических реформ», — сказал Альжанов на пресс-конференции 5 июня.

То, что конкретно подразумевает под этими словами «Оян, Казахстан», носит действительно радикальный характер — упразднение поста президента и создание парламентской демократии.

«Большие полномочия, сосредоточенные в руках одного человека, ведут к узурпации власти и тоталитаризму, — сказал Альжанов. — Парламентская республика — первый шаг к тому, чтобы раз и навсегда порвать с тоталитарным прошлым».

Состоявшиеся в эти выходные выборы, по большей части направленные на дальнейшее укрепление власти Токаева, которого выдвинул на эту должность его предшественник Нурсултан Назарбаев, сделали программу преобразований еще более актуальной.

«Это важный момент в нашей истории, потому что смена власти не должна происходить таким образом», — сказал Альжанов.

Альжанова и его соратников раздражает тот факт, что Токаев занял эту должность без учета их мнения. Они считают выборы постановкой — некоторый вес этому определению придали в своем отчете наблюдатели за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, раскритиковавшие процесс голосования на следующий день после выборов.

«Мы должны отчетливо заявить о том, что у нас есть права. У нас есть свободы. И мы способны принимать решения относительно будущего нашей страны», — сказал он.

В соответствии с веяниями времени движение «Оян, Казахстан» берет свое начало с кампании, организованной в Instagram. Среди хэштегов, популяризированных на веб-сайте социальной сети Ануаром Нурпеисовым, который до недавнего времени был известен исключительно как актер и певец, и художницей Суинбике Сулейменовой, были #QazaqKoktemi («Казахстанская весна») и #MenOyandim («Я проснулся»).

Из-за такого сетевого происхождения в адрес участников группы посыпались обвинения в том, что они всего лишь диванные хипстер-активисты, крайне далекие от народа.

Участники акций протеста Роман и Яна демонстрируют свои новые татуировки с хэштегом, ставшим популярным в социальных сетях во время недавних протестов: «От правды не убежишь», — гласит он. Оба были задержаны в день выборов.

Недоброжелатели иногда называют представителей городской оппозиции «любителями кофе», презрительно намекая на то, что они практически ничего не делают, только разводят демагогию, сидя в кафе. В предвыборном видеоролике, снятом для одного из так называемых соперников Токаева, не любящего движений, подобных «Оян, Казахстан», доблестные сельские жители рассказывают о тяжелых рабочих буднях.

«Каждый день я просыпаюсь на рассвете. Я не пью кофе, а иду во двор и кормлю гусей. Это мой единственный источник дохода», — говорит на камеру женщина, чей голос едва различим за криком птиц.

Движение «Оян, Казахстан» также критикуют за то, что оно монополизирует тему политических преобразований и реформ в области прав человека, которой десятилетиями занимаются в Казахстане непреклонные и часто игнорируемые активисты. Однако активист со стажем Галым Агелеуов приветствует новых членов сообщества инакомыслящих, называя их «следующей волной молодых людей, пришедших нам на смену».

Движение, может быть, и новое, но обвинения, которые они слышат от тех, кому поручено проводить в жизнь жесткую линию властей, все те же. В ходе допроса члена движения и журналиста Асем Жапишевой, ненадолго задержанной 10 июня во время наблюдения за акцией протеста в Алматы, полицейские спросили ее, почему она хочет «уничтожить страну».

«Они спросили: почему вы помогаете иностранным журналистам выставлять Казахстан в плохом свете?» — сказала она Eurasianet.org, вспоминая свой допрос.

Одна из самых трудных задач «Оян, Казахстан», как признают и сами организаторы движения, — это необходимость четко отмежеваться от главного ненавистного врага Нур-Султана, беглого банкира Мухтара Аблязова. На своей первой пресс-конференции в начале этого месяца основатели «Оян, Казахстан» однозначно дали понять, что они не имеют никакого отношения к Аблязову и, конечно, не получали от него денег.

Однако не все так просто.

Почти все значительные антиправительственные демонстрации, прошедшие в Казахстане в последние месяцы и годы, предположительно проводились по инициативе Аблязова. В своих обращениях во время прямых трансляций в Facebook, которые являются его любимой платформой, он называет дату, время и место проведения. А затем туда приходят от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Некоторые из них являются реальными сторонниками Аблязова. Другие же — просто недовольные граждане, которые, хоть и не любят самого Аблязова, готовы воспользоваться редкой возможностью публично выразить свою неудовлетворенность.

Протесты, связанные с президентскими выборами, — наглядный тому пример. Аблязов позвал на них, и несколько сторонников движения «Оян, Казахстан» приняли в них участие, причем некоторые просто наблюдали за процессом.

Но участие в митинге, инициированном Аблязовым, — дело опасное. Он неоднократно был заочно осужден в Казахстане по различным обвинениям. Его партия «Демократический выбор Казахстана» внесена в список экстремистских группировок.

«Для властей Аблязов — воплощение зла […], которое контролирует все акции протеста в стране,— сказал Eurasianet.org перед выборами аналитик Досым Сатпаев. — Но участники протестов вовсе не однородны».

Несмотря на все сказанное Токаевым после выборов о «комитете общественного доверия», который должен сформировать консенсус, непохоже, чтобы для Нур-Султана существовали какие-либо тонкие различия. В полицейский фургон заталкивают всех — демонстрантов, журналистов и даже людей, случайно оказавшихся в районе проведения акции протеста.

Недоверие наблюдается с обеих сторон.

«Сложность состоит в том, что уровень легитимности властей низок, как и уровень доверия к ним общества, — сказал Альжанов Eurasianet.org. — Никто не верит в диалог с ними».

По мнению Сатпаева в правящем истеблишменте может образоваться раскол между «ястребами» и «голубями».

Если «ястребы» победят, Казахстан столкнется с «весьма сильным ужесточением репрессивного режима», — сказал он.

«Если среди элиты появится крыло реформаторов […], существует определенный шанс, что в Казахстане могут начаться реформы», — сказал Сатпаев.

В таком случае движения, подобные «Оян Казахстан», рассчитывают помочь в определении некоторых из них.