Центральная Азия, Казахстан

Казахстан пробуждается для реформ

Казахстан вступает на неизведанную ранее территорию политического противостояния. Недавно образовавшаяся группа молодых активистов надеется возглавить его.

Джоанна Лиллис Jun 12, 2019
Димаш Альжанов Димаш Альжанов объявляет об окончании марша протеста 7 июня и предлагает организаторам отправиться в местный бар. (Все фото сделаны Данилем Усмановым)

«Разные взгляды, один народ».

Этой репликой Касым-Жомарт Токаев задал примирительный тон пресс-конференции 10 июня, когда предварительный подсчет голосов показал, что он, как и ожидалось, добился сокрушительной победы на досрочных президентских выборах в Казахстане.

Тем временем в других частях Нур-Султана сотрудники ОМОН предъявляли обвинения демонстрантам, мирно выражавшим свои взгляды, и заталкивали их в поджидавшие там  полицейские фургоны. Похожая атмосфера хаоса царила до глубокой ночи и в крупнейшем городе страны — Алматы.

Судя по событиям последних нескольких дней, Казахстан вступает на неизведанную ранее территорию политического противостояния. А недавно созданная группа молодых активистов «Оян, Казахстан» («Пробудись, Казахстан») надеется его возглавить.

У движения «Оян, Казахстан» нет лидеров, но среди его членов есть несколько заслуживающих внимания личностей. Одна из них — Димаш  Альжанов, политолог, который получил высшее образование в Великобритании и борется за демократию. Он не верит словам Токаева о свободе мнений и готовности к диалогу с протестующими.

«Несмотря на продолжающиеся третий день [до раннего утра 11 июня] протесты против фальсификации выборов, к которым присоединяются все новые люди, руководство страны продолжает осуществлять политику подавления, — сказал Альжанов Eurasianet.org. — Власти не рассматривают даже возможности диалога с обществом».

Альжанов был дважды задержан во время акций протеста: один раз во время наблюдения за демонстрацией в Алматы, во второй раз при попытке добиться освобождения задержанных демонстрантов из полицейского участка. По сообщениям официальных представителей, 9 и 10 июня были задержаны около 700 человек.

Dimash freed
Димаш Альжанов освобожден из полицейского участка в Алматы после задержания в день выборов.

Движение «Оян, Казахстан» было создано непосредственно перед выборами 9 июня. Его название — дань  знаменитому стихотворению о неповиновении, написанному в начале XX века, когда казахские земли были частью тогдашней царской империи.

«Мы хотим заявить о необходимости проведения в Казахстане глубоких политических реформ», — сказал Альжанов на пресс-конференции 5 июня.

То, что конкретно подразумевает под этими словами «Оян, Казахстан», носит действительно радикальный характер — упразднение поста президента и создание парламентской демократии.

«Большие полномочия, сосредоточенные в руках одного человека, ведут к узурпации власти и тоталитаризму, — сказал Альжанов. — Парламентская республика — первый шаг к тому, чтобы раз и навсегда порвать с тоталитарным прошлым».

Состоявшиеся в эти выходные выборы, по большей части направленные на дальнейшее укрепление власти Токаева, которого выдвинул на эту должность его предшественник Нурсултан Назарбаев, сделали программу преобразований еще более актуальной.

«Это важный момент в нашей истории, потому что смена власти не должна происходить таким образом», — сказал Альжанов.

Альжанова и его соратников раздражает тот факт, что Токаев занял эту должность без учета их мнения. Они считают выборы постановкой — некоторый вес этому определению придали в своем отчете наблюдатели за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, раскритиковавшие процесс голосования на следующий день после выборов.

«Мы должны отчетливо заявить о том, что у нас есть права. У нас есть свободы. И мы способны принимать решения относительно будущего нашей страны», — сказал он.

В соответствии с веяниями времени движение «Оян, Казахстан» берет свое начало с кампании, организованной в Instagram. Среди хэштегов, популяризированных на веб-сайте социальной сети Ануаром Нурпеисовым, который до недавнего времени был известен исключительно как актер и певец, и художницей Суинбике Сулейменовой, были #QazaqKoktemi («Казахстанская весна») и #MenOyandim («Я проснулся»).

Из-за такого сетевого происхождения в адрес участников группы посыпались обвинения в том, что они всего лишь диванные хипстер-активисты, крайне далекие от народа.

Roman and Yana show their tattoos
Участники акций протеста Роман и Яна демонстрируют свои новые татуировки с хэштегом, ставшим популярным в социальных сетях во время недавних протестов: «От правды не убежишь», — гласит он. Оба были задержаны в день выборов.

Недоброжелатели иногда называют представителей городской оппозиции «любителями кофе», презрительно намекая на то, что они практически ничего не делают, только разводят демагогию, сидя в кафе. В предвыборном видеоролике, снятом для одного из так называемых соперников Токаева, не любящего движений, подобных «Оян, Казахстан», доблестные сельские жители рассказывают о тяжелых рабочих буднях.

«Каждый день я просыпаюсь на рассвете. Я не пью кофе, а иду во двор и кормлю гусей. Это мой единственный источник дохода», — говорит на камеру женщина, чей голос едва различим за криком птиц.

Движение «Оян, Казахстан» также критикуют за то, что оно монополизирует тему политических преобразований и реформ в области прав человека, которой десятилетиями занимаются в Казахстане непреклонные и часто игнорируемые активисты. Однако активист со стажем Галым Агелеуов приветствует новых членов сообщества инакомыслящих, называя их «следующей волной молодых людей, пришедших нам на смену».

Движение, может быть, и новое, но обвинения, которые они слышат от тех, кому поручено проводить в жизнь жесткую линию властей, все те же. В ходе допроса члена движения и журналиста Асем Жапишевой, ненадолго задержанной 10 июня во время наблюдения за акцией протеста в Алматы, полицейские спросили ее, почему она хочет «уничтожить страну».

«Они спросили: почему вы помогаете иностранным журналистам выставлять Казахстан в плохом свете?» — сказала она Eurasianet.org, вспоминая свой допрос.

Одна из самых трудных задач «Оян, Казахстан», как признают и сами организаторы движения, — это необходимость четко отмежеваться от главного ненавистного врага Нур-Султана, беглого банкира Мухтара Аблязова. На своей первой пресс-конференции в начале этого месяца основатели «Оян, Казахстан» однозначно дали понять, что они не имеют никакого отношения к Аблязову и, конечно, не получали от него денег.

Однако не все так просто.

Почти все значительные антиправительственные демонстрации, прошедшие в Казахстане в последние месяцы и годы, предположительно проводились по инициативе Аблязова. В своих обращениях во время прямых трансляций в Facebook, которые являются его любимой платформой, он называет дату, время и место проведения. А затем туда приходят от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Некоторые из них являются реальными сторонниками Аблязова. Другие же — просто недовольные граждане, которые, хоть и не любят самого Аблязова, готовы воспользоваться редкой возможностью публично выразить свою неудовлетворенность.

Протесты, связанные с президентскими выборами, — наглядный тому пример. Аблязов позвал на них, и несколько сторонников движения «Оян, Казахстан» приняли в них участие, причем некоторые просто наблюдали за процессом.

Но участие в митинге, инициированном Аблязовым, — дело опасное. Он неоднократно был заочно осужден в Казахстане по различным обвинениям. Его партия «Демократический выбор Казахстана» внесена в список экстремистских группировок.

«Для властей Аблязов — воплощение зла […], которое контролирует все акции протеста в стране,— сказал Eurasianet.org перед выборами аналитик Досым Сатпаев. — Но участники протестов вовсе не однородны».

Несмотря на все сказанное Токаевым после выборов о «комитете общественного доверия», который должен сформировать консенсус, непохоже, чтобы для Нур-Султана существовали какие-либо тонкие различия. В полицейский фургон заталкивают всех — демонстрантов, журналистов и даже людей, случайно оказавшихся в районе проведения акции протеста.

Недоверие наблюдается с обеих сторон.

«Сложность состоит в том, что уровень легитимности властей низок, как и уровень доверия к ним общества, — сказал Альжанов Eurasianet.org. — Никто не верит в диалог с ними».

По мнению Сатпаева в правящем истеблишменте может образоваться раскол между «ястребами» и «голубями».

Если «ястребы» победят, Казахстан столкнется с «весьма сильным ужесточением репрессивного режима», — сказал он.

«Если среди элиты появится крыло реформаторов […], существует определенный шанс, что в Казахстане могут начаться реформы», — сказал Сатпаев.

В таком случае движения, подобные «Оян Казахстан», рассчитывают помочь в определении некоторых из них.

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