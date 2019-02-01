Казахстан: прокуратура закрыла дело о шантаже против менеджера компании «АрселорМиттал Темиртау»

Тут уже не до смеха. (Фото: Веб-сайт «АрселорМиттал Темиртау»)

Уголовное дело в отношении топ-менеджера «АрселорМиттал Темиртау», обвинявшегося в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, было закрыто, сообщили местные СМИ 1 февраля.

Как сказал Eurasianet.org журналист Олег Гусев, он считает, что прокуратура не выполнила свою работу, и хочет, чтобы дело снова открыли.

Битва характеров между Гусевым и «АрселорМиттал Темиртау» пока закончилась со счетом 1:1.

В конце прошлого месяца Темиртауский городской суд вынес вердикт в пользу Гусева по иску, поданному «АрселорМиттал Темиртау» за то, что своими постами в социальных сетях журналист якобы опорочил честь и достоинство главы компании.

Большая часть критики со стороны экологических активистов в отношении компании связана с загрязнением ею окружающей среды. «АрселорМиттал Темиртау» по большей части отвергает обвинения в свой адрес.

Например, в январе компания подверглась критике, когда снег в Темиртау окрасился в черный цвет. «АрселорМиттал Темиртау» заявила в ответ, что является не единственным источником загрязнения, указав на рост числа автомобилей в городе, а также на то, что загрязняют воздух и установленные в домах отопительные системы.

Гусев надеялся нанести компании двойной удар. В октябре полиция сообщила о возбуждении уголовное дело в отношении Галымжана Кунакбаева, высокопоставленного члена руководства «АрселорМиттал Темиртау», по подозрению в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности Гусева. Гусев утверждает, что Кунакбаев пригрозил расторгнуть сделку с зятем журналиста, являющимся подрядчиком «АрселорМиттал Темиртау». Именно это дело и было теперь закрыто.

Советник по связям с общественностью «АрселорМиттал Темиртау» Алексей Агуреев назвал это решение победой здравого смысла.

«С самого начала было ясно, что это была банальная провокация. Иного объяснения подобным выдумкам нет», – сказал Агуреев Eurasianet.org.

Между тем Гусев сказал Eurasianet.org, что сначала следователи развернули настоящее расследование, допросив подозреваемого и занявшись сбором доказательств, но затем «что-то пошло не так». В прошлом месяце он получил извещение о том, что следствие прекращается «по причине отсутствия доказательств преступного умысла со стороны Кунакбаева».

«Я сделаю все возможно, чтобы защитить свои права. Действия «АрселорМиттал Темиртау» – это не просто попытка шантажа журналиста, это попытка иностранной компании навязать свою волю казахской прессе», – сказал Гусев Eurasianet.org.