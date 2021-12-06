Казахстан: протесты против политики Китая длятся уже 300 дней, несмотря на противодействие властей

Гульбаран Омирали, переехавшая в Казахстан в 2009 году, добивается освобождения своих родственников в Китае. (Все фото: Крис Риклтон)

Эта сцена в Алматы повторяется каждый день кроме воскресенья.

Сотрудники полиции – которых часто бывает больше, чем пикетчиков, – блокируют часть улицы, где расположено китайское консульство.

Пикетчики выстраиваются в шеренгу у кордона с плакатами с фотографиями своих родственников, находящихся в заключении в Синьцзяне.

Затем они по очереди выступают с эмоциональными призывами освободить их близких, и по окончании каждого выступления все вместе скандируют «Бостандык!» (свобода). Один из участников снимает все на видео для социальных сетей.

Через некоторое время вперед выходит полицейский с громкоговорителем, чтобы сказать протестующим, что митинг является несанкционированным и, следовательно, незаконным.

Если они отказываются разойтись, полиция часто задерживает их.

4 декабря они отметили 300-й день протестов за освобождение родственников в Синьцзяне, где проживает около 1,5 миллиона этнических казахов и где за последние пять лет, как считается, более миллиона граждан Китая, в основном мусульмане, подверглись произвольным задержаниям в той или иной форме.

Число участников пикета обычно составляет 5-15 человек, как правило этнических казахов, эмигрировавших из Китая в течение последних нескольких лет.

Одним из постоянных участников является Халида Акитхан. 4 декабря она как обычно проснулась в 6:30 утра, чтобы приехать сюда на маршрутном такси из своего села Шамалган.

Развернутые Пекином в Синьцзяне репрессии коснулись семьи Акитхан самым трагичным образом: трое из четырех ее сыновей были отправлены за решетку отбывать длительные сроки заключения.

Троих ее невесток тоже задержали, в результате чего как минимум четверо из более чем десятка ее внуков временно оказались в детдоме.

Затем невесток отпустили, но они продолжают находиться под пристальным наблюдением, в результате чего Акитхан уже многие годы не может увидеться или хотя бы поговорить с внуками.

Ее муж умер в 2018 году от проблем со здоровьем, которые она связывает со стрессом из-за ареста их сыновей.

«Я трачу большую часть своей небольшой пенсии на дорогу, чтобы добраться сюда, поэтому мне не хватает денег на лекарства, – сказала Акитхан Eurasianet.org сквозь слезы. – Я приезжаю сюда, даже когда болею».

Когда в центре Алматы действовал офис незарегистрированной правозащитной организации «Атажурт», ее члены помогали Акитхан писать письма в Министерство иностранных дел по поводу ее детей. Но на свои обращения она получала сухой и короткий ответ, что ее сыновья являются гражданами КНР и Казахстан не может вмешиваться во внутренние дела этого государства.

«Атажурт» была известна тем, что беспрестанно публиковала видеосвидетельства, документирующие тяжелое положение жертв Синьцзяна. Эти видеоролики, несомненно, способствовали волне освобождений во второй половине 2018 года и первой половине 2019-го.

Но организация подверглась серьезному давлению после того, как в 2019 году ее лидер Серикжан Билаш оказался под прицелом властей, и с тех пор она уже не та.

Кроме того, в сентябре Казахстан депортировал исследователя, который в сотрудничестве с «Атажурт» создал крупнейшую базу данных о репрессиях в Синьцзяне.

Некоторые пикетчики жалуются, что Казахстан относится к ним, как к политическим оппонентам.

Когда после акции в конце ноября полиция задержала четырех пикетчиков на несколько часов, основной темой допросов было то, не был ли пикет как-то связан с запрещенными оппозиционными движениями, сообщил Eurasianet.org один из пикетчиков на условиях анонимности.

Гульфия Казыбек, мать которой отбывает в Синьцзяне срок за религиозные преступления, потребовала большего от властей страны, которую она теперь зовет домом.

«Отправьте мою мать [в Казахстан] жить с семьей и прекратите геноцид», – выкрикивала она во время юбилейного пикета 4 декабря, назвав происходящее словом, которое также звучало и из уст некоторых западных лидеров. – Правительство Казахстана, помогите нам, вместо того чтобы задерживать нас и увозить на своих машинах!»

Но ее мольба осталась без внимания.

Буквально через несколько минут после того, как она закончила говорить, Казыбек затолкали в одну из полицейских машин. Как она рассказала Eurasianet.org, через несколько часов после того, как пикетчиков освободили без предъявления обвинений, она почувствовала слабость.

Многих задерживали по 10 и более раз.

Байболат Кунболат, который добивается освобождения своего брата, с момента начала протестов уже дважды оказывался в тюрьме – сначала на 10 суток, а потом на 15.

Штрафы назначают редко, но учитывая, что их размер составляет четыре миллиона тенге (9 200 долларов), они способны очень больно ударить по карману. Как сказала Eurasianet.org Гаухар Курманалиева, родственник которой Аскар Азатбек является гражданином Казахстана, но отбывает срок в Китае по обвинениям в шпионаже, протестующие платят штрафы, занимая у друзей или собирая пожертвования.

По ее словам, обжаловать решения суда бесполезно. Пикетчики пообещали, что если их снова оштрафуют, они объявят голодовку.

Между тем Китай ясно дал понять, что крайне негативно относится к этим акциям.

После того, как Кунболат попросил представителя китайского посольства Гу Минга предоставить какую-нибудь информацию о деле своего брата, Гу сказал, что Пекин «обратится к правительству Казахстана, чтобы оно приняло меры против вас», если Кунболат продолжит действовать «как пешка антикитайских сил».

По словам Кунболата, Гу также сказал ему, что из-за его действий у его тети и дяди, живущих в Синьцзяне, могут начаться проблемы.

В марте посол Китая Чжан Сяо обсудил касающиеся Синьцзяна вопросы с заместителем министра иностранных дел Шархатом Нурышевым. Чжан сказал Нурышеву, что «родственники обратившихся являются гражданами КНР и отбывают наказания, связанные с нарушениями законодательства страны», говорится в сообщении казахстанского МИДа.

Казахстан не критикует Китай за проводимую Пекином в Синьцзяне политику, но, в отличие от России, Узбекистана и Таджикистана, он также не стал и подписывать совместные заявления в ООН в поддержку этой политики.

Президент Касым-Жомарт Токаев, который свободно владеет китайским и хорошо относится к КНР, затронул эту проблему лишь однажды, когда в 2019 году сказал в интервью «Немецкой волне», что опасения по поводу обращения с казахами в Синьцзяне «намеренно раздуваются».

«Казахстан не должен стать территорией глобального антикитайского фронта», – сказал он тогда.