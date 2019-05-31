Казахстан: Псевдокандидаты в президенты спорят в псевдодебатах

Картина мнимой предвыборной гонки в Казахстане не была бы полной без проведения мнимых дебатов между мнимыми кандидатами.

Итак, 29 мая семь кандидатов в президенты собрались в студии государственного телеканала «Хабар» для участия в дебатах — поминутно срежиссированном действе, в ходе которого обошлось без словесных перепалок, политических идей или каких-либо разногласий.

Налогоплательщики заплатили более 100 000 долларов США за зрелище, которое большинство работающих людей не смогли посмотреть.

Выборы носят абсолютно формальный характер, потому что очевидно, что временный президент Касым-Жомарт Токаев, которого благословил на должность его предшественник Нурсултан Назарбаев, без труда выиграет по итогам голосования, назначенного на 9 июня. Государственные СМИ и зарубежные лидеры уже воспринимают Токаева как человека, прочно занявшего президентское кресло.

Прекрасно осознавая, что, даже мягкий перекрестный допрос может ослабить его позиции, Токаев воздержался от участия в дебатах, отправив вместо себя руководителя своей предвыборной кампании Маулена Ашимбаева. Президент находился в это время в Нур-Султане на заседании Евразийского экономического совета.

Два других кандидата — Дания Еспаева от проправительственной партии «Ак Жол» и Толеутай Рахимбеков от партии «Ауыл», занимающейся проблемами сельской местности, — также не появились в студии, поручив эту миссию своим представителям.

Те, кто настроился наблюдать за теледебатами, были возмущены.

«Это же неуважение избирателей. Голосовать будут за них или за их представителей?», — спросила экономист Меруерт Махмутова на своей странице в Facebook.

Только для того, чтобы заставить почувствовать всю бессмысленность избирательного процесса, по меньшей мере двум кандидатам, видимо, позволили выступить исключительно забавы ради.

Жамбыл Ахметбеков, выдвинутый Коммунистической народной партией Казахстана (формацией левого толка, искусственно созданной с одобрения властей с целью сместить более популярную, ныне расформированную коммунистическую партию) изложил свою платформу в тоне стереотипного обличения состоятельных людей.

«Сегодня нам диктуют правила олигархи, транснациональные корпорации, грабительские проценты и спекулянты-посредники», — сказал он, стоя в шарфе красного цвета, символизирующего принадлежность к партии. Он зачитал заранее подготовленный текст, впрочем, как и все остальные кандидаты.

Не предполагалось, что кто-то воспримет Ахметбекова всерьез. На выборах в парламент в 2012 году его партия сняла низкобюджетный предвыборный ролик, на всем протяжении которого он сосредоточенно выполняет серию движений кунг-фу. Во время его выступления на прошедших в среду дебатах можно было заметить, как его соперники широко ухмыляются.

Садыбек Тугел хочет закрыть казахстанские сауны. (Facebook / Телеканал «Хабар»)

Еще один гротескный персонаж — Садыбек Тугел, который принадлежит к движению под названием «Орлы Великой степи». На всем протяжении дебатов Тугел был одет в традиционный казахский кафтан и размахивал кнутом. Самым запоминающимся моментом в его выступлении стал призыв закрыть все ночные клубы и сауны в Казахстане.

«Эти дьявольские места, — сказал он. — Все это толкает молодежь на путь распутства и деградации, дает неправильное воспитание. Поэтому мы должны со всем этим бороться и закрыть все эти „шайтанские“ [сатанинские] места — ночные клубы, сауны, казино-мазино».

Формат дебатов был специально разработан таким образом, чтобы избежать тщательного анализа конкретных идей или стратегий, какими бы они ни были.

В самом начале 80-минутного шоу все участники получили возможность зачитать свои предвыборные заявления. Затем каждому из кандидатов было отведено по 20 секунд, чтобы задать вопросы. Ответы на вопросы должны были занять не более полутора минут. Отведенное время отсчитывали таймеры, размещенные на стойках для участников. По мере приближения окончания лимита времени громкий звук тикающих часов, характерный для телевизионных викторин, становился еще громче. Любого, кто превышал установленный регламент, грубо прерывали.

В любом случае вопросы по большей части носили безобидный характер и были призваны выставить в выгодном свете исполняющего обязанности президента.

Амангельды Таспихов, в прошлом должностное лицо правящей партии «Нур Отан», кандидатура которого была выдвинута Федерацией профсоюзов Казахстана, спросил представителя президента, как его руководитель намерен улучшить положение людей в регионах.

Ашимбаев ответил, что его кандидат обеспечит население качественной питьевой водой, отремонтирует дороги и займется развитием сектора здравоохранения. Даже при большом желании никто не осмелился бы задать очевидный вопрос о том, почему же в таком случае предшественник и покровитель Токаева так и не смог добиться этих целей за три десятилетия своего правления.

Представитель Еспаевой задал Ашимбаеву такой же банальный вопрос, касающийся малого и среднего предпринимательства, и получил заранее заготовленный ответ.

Толганай Умбеталиева, глава аналитического центра «Центрально-Азиатский фонд развития демократии», назвала дебаты «скучным» спектаклем.

«Жаль, что все кандидаты зачитывали свои ответы, а не спорили и не критиковали друг друга. Все были правильные и примерные. Не было эмоций», — сказала Умбеталиева в комментариях независимому новостному сайту Holanews.kz.

Небольшую интригу привнесло в выборы решение властей допустить к участию в них оппозиционера Амиржана Косанова.

Однако все те, кто ожидал от 55-летнего Косанова блестящего красноречия, были разочарованы. Он привычно высказался по поводу необходимости искоренить коррупцию и провести реформы, но в целом своей манерой участия в дебатах скорее напоминал разочарованного школьного учителя, нежели негодующего правдоруба.

И все же организаторы дебатов ухитрились предотвратить возникновение неловких ситуаций, не дав Косанову возможности задать вопрос представителю Токаева.

Среди непримиримых оппонентов властей есть те, кто с презрением относится к самому факту участия Косанова в выборах, считая, что он просто придает легитимность мероприятию сомнительной демократической ценности.

В любом случае спорить об этом бессмысленно, так как многим телезрителям вообще не удалось увидеть полную версию дебатов. Программа вышла в эфир в 6 часов вечера по местному времени, то есть тогда, когда большинство работающих людей выходят с работы.

«Хабар» ненадолго выложил запись дебатов на своем канале в YouTube. Но по состоянию на вечер 30 мая доступ к этому видео было закрыт по неизвестным причинам.

Это тем более примечательно, что государственное телевидение выделило на предвыборные дебаты и политические ток-шоу 41 миллион тенге (109 000 долларов США).

Ранее на этой неделе Ринат Кертаев, заместитель председателя информационного агентства «Хабар», которому подконтролен телеканал, транслировавший дебаты, заявил, что деньги расходуются разумно.

«Мы планируем для этих дебатов и дискуссий подготовить отдельную большую декорацию с использованием LED-экранов, хотим использовать современное световое оборудование, чтобы зритель, сидящий перед телевизором, получил качественный, интересный контент», — сказал Кертаев российскому информационному агентству «Спутник».

Пользователь Instagram под именем @kuralbayev считает, что его обманули.

«Они должны вернуть деньги, потраченные на эту ерунду», — написал он.