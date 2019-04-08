Казахстан пытается выпутаться из ситуации с Сицзяном, но увязает еще сильнее

Министр иностранных дел Китая Ван Йи принимает (и утешает) своего казахстанского коллегу Бейбута Атамкулова в Пекине 28 марта. (Фото: МИД Казахстана)

Как бы Казахстан не пытался избавиться от синьцзянской головной боли, ему это не удается.

С одной стороны, необходимо сдерживать недовольство внутри страны, вызванное сложившимся ощущением, что Нур-Султан не помогает этническим казахам, оказавшимся жертвами антимусульманской кампании в западных провинциях Китая.

Однако это, в свою очередь, может вызвать недовольство в Китае, являющемся для Казахстана жизненно важным экономическим партнером.

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов озвучил в прошлом месяце, пожалуй, самую смелую официальную позицию в отношении ситуации в Синьцзяне.

Отказавшись от термина, который предпочитает Пекин, настойчиво называющий свои учреждения для интернированных центрами повышения квалификации, Атамкулов, выступая в парламенте 5 марта, заявил о «лагерях». Атамкулов сказал, что его министерство проводит персональную работу с более 1000 заявлений от этнических казахов, находящихся в «лагерях перевоспитания» в КНР.

«К сожалению, это давление не только (по отношению) к казахам», – добавил он, косвенно подтверждая масштаб репрессий.

Согласно некоторым независимым оценкам, в лагерях перевоспитания в Синьцзяне побывали или все еще находятся 1,5 млн мусульман. Заявленная цель кампании, как утверждается, состоит в том, чтобы привить мусульманам более глубокие патриотические чувства и заставить их отказаться от своей исламской идентичности. Считается, что большинство задержанных составляют уйгуры, казахи, кыргызы и хуэйцы.

Готовность Атамкулова поднять этот вопрос в парламенте является свидетельством эффективности активистских движений, представляющих интересы 200 тыс. казахстанцев, переехавших на историческую родину в рамках правительственной программы возвращения оралманов.

Но его решимость, похоже, в значительной степени улетучилась, когда он встретился 28 марта со своим китайским коллегой Ван Йи.

В своем заявлении министерство иностранных дел Китая цитирует Атамкулова, сказавшего, что Казахстан «понимает и поддерживает меры, предпринимаемые Синьцзянским районом КНР для подавления трех злых сил», как Пекин называет терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм.

Последовавшие за этим сообщения в СМИ, в которых это заявление интерпретировалось как выражение поддержки Казахстаном политики Пекина в Синьцзяне, вызвали смятение в Нур-Султане.

Министерство иностранных дел опубликовало пояснительный пресс-релиз, призвав СМИ «корректно передавать заявления, не искажать, не подменять понятия и не вырывать фраз из контекста, особенно по чувствительным для населения вопросам».

«Что касается этнических казахов, проживающих на территории Китая, то Казахстан рассматривает их как важный фактор дружественных двусторонних отношений», – также отмечалось в записке.

Активисты, пытающиеся привлечь внимание к проблеме Синьцзяна, назвали подобные действия упражнениями в двуличном пиаре.

«В правительстве есть хорошие люди, которые пытаются сделать все возможное для наших казахов в Китае», – сказал Eurasianet.org Омирхан Алтын, проживающий в Германии этнический казах, который в 2017 году поднял вопрос о репрессиях в Синьцзяне на пятом съезде Всемирного Курултая казахов, в котором принял участие и тогдашний президент Нурсултан Назарбаев.

«Но этого недостаточно, – добавил Алтын. – Китайское лобби здесь очень сильно. Они заваливают все деньгами, стимулируя нашу местную коррупцию».

Казахстан – не единственная страна, не знающая, как подступиться к синьцзянской головоломке.

По данным международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», 57 членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) стали объектами активной кампании лоббирования со стороны Пекина с целью предотвратить обсуждение Синьцзяна на встрече министров стран-членов в прошлом месяце.

В результате ОИС сменила тон, в то время как еще в декабре прошлого года в организации выражали озабоченность по поводу событий в этой китайской провинции. В своей резолюции от 2 марта ОИС, в которую входит и Казахстан, дала высокую оценку отношению Китая к своим гражданам, исповедующим ислам.

Позиция Нур-Султана по синьцзянскому вопросу внутри страны была столь же неуклюжей.

Волонтеры «Ата-Журт» Гульжан Токтайсн (слева) и Шынар Кылышева в алматинском офисе организации. (Фото: Крис Риклтон)

В прошлом году властям удалось избежать масштабной вспышки недовольства, когда судья постановил освободить Сайрагуль Сауытбай, оказавшуюся на скамье подсудимых за незаконный въезд в Казахстан с территории Китая с целью воссоединиться с семьей.

Показания Сауытбай в суде по поводу лагеря, в котором содержались около 2500 казахов, стали эффективным объединяющим лозунгом для политически активных националистов.

Ее освобождение несколько разрядило обстановку.

Но Сауытбай было отказано в предоставлении постоянного убежища, т.к. это, как, похоже, опасается Нур-Султан, может быть воспринято Пекином как оскорбление. По словам Сауытбай, представители спецслужб пытались заставить ее отозвать ходатайство о предоставлении убежища, но это ее не испугало и она отказалась.

Ее адвокат Айман Умарова заняла конфронтационную позицию в отношении властей.

«Я сказал этим [чиновникам]: “Ваши отношения с Китаем – это ваше дело. Моя задача – обеспечить право этой женщины жить вместе со своей семьей в качестве гражданки”», – сказала Умарова Eurasianet.org.

Следующая апелляция в деле Сауытбай назначена на 8 апреля.

Умарова также представляет активиста Серикжана Билаша, энергично привлекающего внимание к ситуации в Синьцзяне и приобретшего большую популярность благодаря выступлениям в защиту Сауытбай и других этнических казахов, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Билаш сейчас находится под домашним арестом в Нур-Султане. В его отношении ведется следствие по обвинению в разжигании межнациональной розни.

Основанием для выдвинутого прокуратурой обвинения послужило то, что некоторые называют причудливым толкованием одного из февральских выступлений Билаша. В своем выступлении Билаш призвал к «джихаду» против Китая и его политики в Синьцзяне, но затем уточнил, что эта кампания будет носить ненасильственный характер.

Когда через несколько дней после ареста Билаша, произведенного 10 марта, по государственному телевидению транслировалась его речь, из нее вырезали часть, в которой активист поясняет, что его слова не следует воспринимать как призыв к кровопролитию.

После ареста Билаша сотни его сторонников начали снимать видеообращения с требованием освободить активиста. Билаш тоже опубликовал аудиообращение, жалуясь на требование властей отказаться от своего адвоката.

Хотя властям, возможно, на данный момент удалось заткнуть рот одному из самых яростных критиков Китая, они по-прежнему не знают, что делать с движением «Ата-Журт», которое он помог создать.

10 марта полиция провела обыск в алматинском офисе «Ата-Журт», где было собрано множество свидетельских показаний родственников содержащихся в синьцзянских лагерях для интернированных.

Менее чем через месяц после этого, 2 апреля, члены этого объединения сообщили, что полиция позволила им вернуться в офис «Ата-Журт».

«Они отдали нам ключ, – сказал Eurasianet.org волонтер «Ата-Журт» Кайрат Байтола. – Мы готовы вернуться к работе».