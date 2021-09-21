Казахстан: пятеро убиты в столкновении между полицией и должником

Произошедшее 20 сентября в Алматы вооруженное столкновение между домовладельцем с крупной задолженностью, которому грозило выселение, судебными приставами и полицейскими закончилось гибелью пяти человек. Данный инцидент в очередной раз подчеркнул ущерб, наносимый в Казахстане феноменом легкодоступности кредитов.

Погибли мужчина, приобретший дом, в котором произошло столкновение, и его друг, а также двое полицейских и судебный пристав. Подозреваемый в совершении преступления – 54-летний глава семьи, которой угрожает выселение, – находится под стражей.

Тревожным для властей моментом является то, что внимание общественности сосредоточилось не на самих убийствах, а на предполагаемых злоупотреблениях банков, выдающих неподъемные кредиты.

Жена подозреваемого Анаида Демирчян рассказала СМИ, что ее семью выселяют из дома, а «мужа довели до отчаяния … беззаконием [в Казахстане] и беспределом банков».

«Банк оставил нас ни с чем, обманул, продав недвижимость за копейки, не поставив нас в известность», – сказала она журналистам.

Демирчян объяснила, что банк одолжил им деньги под залог дома. На изображениях, размещенных в интернете, видно, что это просторное двухэтажное строение.

По словам Демирчян, банк заполучил дом за сумму, значительно уступающую истинной стоимости, а затем продал его третьей стороне за сумму, эквивалентную примерно 100 тыс. долларов.

Семья судится с банком с 2014 года. В мае 2021-го Демирчяны окончательно проиграли судебное дело, в результате чего им грозило выселение.

Стрельба началась, когда новые хозяева прибыли в сопровождении полицейского спецназа и судебных приставов, чтобы вступить во владение домом. По данным МВД, на момент инцидента в здании находились семь человек, включая детей.

«Полицейские не открывали огонь из опасений за безопасность семьи [подозреваемого]», – сказал представитель МВД.

Инцидент в очередной раз подчеркнул напряженные отношения между банками и должниками. Кредитная культура, сформировавшаяся в Казахстане на протяжении многих лет, приводит к тому, что люди часто берут неподъемные ссуды на все – от одежды до ипотеки. При этом процентные ставки обычно превышают 20 процентов годовых.

Пандемия COVID-19 усугубила проблему – ряды должников по потребительским кредитам пополнились предпринимателями, понесшими убытки из-за периодически вводившихся локдаунов.

Многие превратились в хронических должников, и банки начали часто прибегать к жестким мерам, чтобы минимизировать свои потери. Тот факт, что данный инцидент воспринимается именно в таком ключе таким большим количеством представителей общественности и интернет-комментаторов, наводит на мысль, что мало кто сочувствует банкам.