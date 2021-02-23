Казахстан: рабочие чаще бастуют и добиваются успеха

Год для горнодобывающих и нефтяных компаний Казахстана начался не очень приятно: рабочие стали более активно требовать повышения зарплат.

Успехи, достигнутые бастующими на одних предприятиях, могут вдохновить схожие акции на других.

Темп задали сотрудники итальянской нефтесервисной компании Bonatti, которая участвует в разработке Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в Западно-Казахстанской области. 6 января около 300 рабочих остановили производство и объявили голодовку с требованием поднять им заработную плату на 50 процентов.

12 января рабочие на месторождении золота «Юбилейное» в Актюбинской области, которое разрабатывает местная компания AltynEx Company, последовали их примеру: они тоже отказались выйти на работу и потребовали повышения оплаты труда на 50 процентов. Один машинист камнедробилки сказал Радио «Азаттык», что получает 90 тыс. тенге (215 долларов США), и ему не поднимали зарплату уже более пяти лет.

Три дня спустя пришла очередь буровой компании «Си Бу» в Актау: ее работники выразили недовольство резким сокращением ежегодной премии (руководство утверждает, что это произошло в связи с простоями, вызванными пандемией).

Затем, 25 января, прекратили работу нефтяники китайского предприятия «КМК Мунай», разрабатывающего месторождение в Актюбинской области. Они жаловались на зарплаты в размере около 130 тыс. тенге (315 долларов США), что «даже ниже, чем у многих пенсионеров».

Вдохновленные их примером, через несколько дней объявили забастовку рабочие работающей неподалеку компании со схожим названием – «АМК Мунай», заявившие, что с марта прошлого года безрезультатно требуют повышения зарплат.

«Операторы в нашей компании зарабатывают 67 тысяч тенге, этих денег не хватает содержать семью, оплачивать комуслуги, покупать продукты, цены на которые растут изо дня в день», – сказал один из рабочих в видеообращении к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

И пошло-поехало.

1 февраля сотрудники компании «МунайСпецСнаб», которая оказывает транспортные услуги в нефтедобывающей отрасли, потребовали повысить оплату за свою работу.

Неделю спустя около 200 рабочих нефтяной компании «Сагыз петролеум» в Актобе, принадлежащей китайской Sinopec, обратились к руководству с требованием о повышении зарплат.

Во многих из этих эпизодов особенно поражает то, что компании и местные власти нередко старались избегать конфронтации: они пытались договориться, или даже выполнили некоторые требования рабочих. Компания «КМК Мунай» пошла еще дальше и организовала бесплатные автобусы, которые теперь будут доставлять сотрудников на работу и обратно.

Многие извлекли уроки из событий 2011 года, когда длившиеся несколько месяцев протесты нефтяников в Жанаозене закончились кровавыми столкновениями с полицией, в результате которых погибло более десятка рабочих. Одной из причин демонстраций тогда было недовольство по поводу дисбаланса между высокими зарплатами руководителей, многие из которых были иностранными гражданами, и низкой оплатой труда рабочих.

Теперь руководители уже не решаются просто игнорировать бастующих, но в вопросе с дисбалансом доходов мало что изменилось.

Ветеран-нефтяник Мендеш Салихов сказал в интервью Радио «Азаттык», что продолжает накапливаться недовольство по поводу иностранных менеджеров, которые «не знают, как пахнет нефть», но зарабатывают гораздо больше, чем люди, ежедневно рискующие жизнью.

«Местным платят меньше, иностранцам – больше, – сказал Салихов. – Заработная плата горняков и нефтяников, которые заняты на тяжелой работе, должна быть выше средней [по стране]».