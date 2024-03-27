Казахстан: Расставляя точки в вопросе о государственности

Потребность в глубоком и основанном на фактах понимании прошлого Центральной Азии возрастает на фоне превращения российским лидером Владимиром Путиным манипулирования историей в ключевой элемент своих усилий по продвижению имперской геополитической повестки.

Например, еще в 2014 году Путин, как известно, поставил под сомнение легитимность Казахстана как суверенного государства, заявив, что «у казахов никогда не было государственности». Постсоветское руководство Казахстана, заявил Путин, создало «государство на территории, на которой государства не было никогда».

Опубликованный недавно в Казахстане исторический труд под названием «Tamga: история казахских племен» призван внести ясность в вопрос, который так старается запутать Путин. На почти 700 страницах этой книги в мельчайших подробностях описывается история казахского народа и его многовековое, глубоко прочувствованное сознание государственности.

Автор книги Радик Темиргалиев по большей части опирался на документальные источники, а не устные традиции. Поэтому повествование в его труде фактически начинается с XIII-XIV веков – эпохи, когда Золотая Орда контролировала большую часть территории, ныне входящей в состав России, Украины, Казахстана и других стран.

Темиргалиев показывает, что племенная идентичность была ключевым культурным показателем для кочевых народов Казахской степи. Он также подчеркивает, что самыми ранними письменными источниками отражается то, как казахские племена, как и государства, обладали значительными навыками создания союзов в целях обеспечения безопасности или по экономическим причинам. Со временем племенные сети породили три крупных квазигосударственных объединения, называемых жузами. Каждое племя имело свой отличительный герб – тамгу.

Eurasianet.org задал Темиргалиеву ряд вопросом о процессе работы над книгой и важности исторической ясности для понимания текущих событий.

Eurasianet: Считаете ли Вы, что Ваше исследование ясно демонстрирует, что у казахов было сильно развитое сознание государственности, уходящее в глубь веков?

Темиргалиев: В своей книге я показываю, что у казахов было очень сильное национальное самосознание, которое основывалось на легенде об Алаша-хане. Люди были объединены идеей о своем происхождении от трех сотен воинов этого правителя и считали себя обязанными беречь единство, завещанное предками. Это самосознание было одним из базовых элементов, благодаря которому существовало Казахское ханство. Какие бы испытания ни выпадали на долю казахов, они все равно вновь стремились объединиться и сохранить свое государство. Можно также добавить, что со времен древних тюрков для кочевников имело сакральное значение слово «ел». «Ел» – это народ, имеющий собственного хана и собственный закон, то есть народ, обладающий государственностью. Это отношение сохраняется и у современных казахов. Есть выражение «ел болу», что означает «быть полноценным народом», «быть народом, имеющим собственное государство». Оно очень часто звучит в нашемнациональном дискурсе.

Eurasianet: Что побудило Вас написать эту книгу об истории казахских племен?

Темиргалиев: Во-первых, мне хотелось создать книгу, в которой читатель мог найти достаточно подробную информацию по всем казахским племенам. Таких книг достаточно давно не публиковалось. Между тем, за последние годы было обнаружено достаточно много ранее неизвестных документальных источников, появилась возможность использовать результаты генетических исследований. Во-вторых, я хотел показать роль племен в политической истории Золотой Орды и Казахского ханства, их влияние и роль в различных исторических событиях. Племена вступали в союзы и соперничали между собой, они могли поддерживать какого-то хана, либо наоборот находились к нему в оппозиции. На мой взгляд, этой теме тоже уделяется недостаточное внимание в научных исследованиях.

Eurasianet: Каковы основные заблуждения, ошибочные представления и стереотипы об истории и народах Казахстана Ваша книга пытается развеять?

Темиргалиев: В Казахстане издается много трудов, в которых происхождение племен без серьезных аргументов связывается с древними народами, существовавшими много тысяч лет назад. Это касается не только истории племен, но и истории казахского народа в целом. К сожалению, благодаря интернету и социальным сетям, эти мифы довольно широко распространяются в обществе. Необходимо также отметить, что это общая «болезнь» для стран постсоветского пространства. Люди воспринимают древность происхождения или богатую историю как основание для чувства превосходства перед другими народами. Я пытаюсь донести до читателя, что история любого народа – это сложная вещь. Нельзя смотреть на нее глазами ребенка и пытаться поделить все события только на хорошее и плохое. Казахи ничем не лучше и не хуже других народов. Как и у всех, у нас были свои победы и поражения. Если мы научимся воспринимать свое прошлое объективно и честно, это поможет нам совершать меньше ошибок в настоящем и будущем.

Eurasianet: Какую роль играет история в текущих событиях в Казахстане?

Темиргалиев: Как и в любой стране, национальная история является основой государственной идеологии. Невозможно быть популярным политиком в Казахстане, не отдавая дань уважения историческому прошлому. Поэтому власть реализует много различных проектов в этой сфере. Каждый год определяется приоритетная тема или период, проводятся юбилеи выдающихся личностей. Различные политические группы, в том числе оппозиция, также пытаются использовать историю в своих интересах. Они могут позиционировать себя как преемников определенной идеологии, поддерживать создание исторического контента. Президент Касым-Жомарт Токаев делает особый акцент на исторической связи с Золотой Ордой. С одной стороны, таким образом он подчеркивает, что Казахстан появился не на «пустом месте», что мы являемся наследниками великой степной цивилизации. В то же время Токаев призывает шире использовать название «Золотая Орда» в качестве бренда для узнаваемости страны на международной арене и развития туризма. Не секрет, что большинство иностранцев не видит разницы между странами Центральной Азии из-за похожих названий. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан – все эти страны обычному американцу или европейцу кажутся одинаковыми. Поэтому, используя бренд «Золотая Орда», Казахстан хочет выделиться среди других стран региона.

Eurasianet: Почему казахстанцам важно иметь точное представление об истории и этнографии страны?

Темиргалиев: Для казахов история имеет важное значение, поскольку культ предков – это важная часть национальной культуры. Считается правилом хорошего тона, если человек может назвать имена семи поколений своих предков, рассказать об истории своей семьи на протяжении ста или двухсот лет. Естественно, что такие традиции обеспечивают довольно прочную связь с историей. История становится «живой», когда человек знает, что его предки были причастны к различным историческим событиям. Разумеется, этот фактор не надо преувеличивать. Глобализация делает свое дело, множество современных казахов не знают своего происхождения и не интересуются прошлым.

Eurasianet: В разделе книги, касающемся советского времени, нет упоминаний о депортированных народах, оказавшихся в Казахстане во время Второй мировой войны, таких как чеченцы и крымские татары? Почему Вы не упомянули эти народы?

Темиргалиев: Откровенно говоря, эта глава была написана по просьбе спонсора книги. В Казахстане живет очень много этнических групп, и рассмотрение истории каждой из них потребовало бы отдельной большой книги. Поэтому мы выбрали только шесть самых многочисленных этносов. В вопросе выбора не было никаких других соображений. Корейцы тоже были депортированным народом с трагической историей. Значительная часть русских и украинцев также была насильственно переселена в Казахстан в результате политики раскулачивания.