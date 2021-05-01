Казахстан: решение суда по делу о погромах в Масанчи разочаровало дунган

В своем заявлении в связи с прошлогодними межэтническими столкновениями, ставшими самыми кровавыми в истории Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев дал два обещания потрясенным гражданам, которые гордятся тем, что их страна является оплотом дружбы народов.

Он пообещал, что справедливость восторжествует. И что будут найдены истинные причины случившихся в феврале прошлого года чудовищных событий, в результате которых погибли 10 человек, в основном членов дунганской общины, компактно проживающей на юго-востоке Казахстана.

Именно поэтому многолюдный судебный процесс, завершившийся 27 апреля, оказался полным разочарованием.

Представители дунганской общины утверждают, что вынесенный им приговор несоразмерен и несправедлив, поскольку агрессия была направлена против них. Среди убитых было девять дунган. Десятки принадлежавших им домов и торговых объектов были разрушены.

По словам критиков судебного процесса, также не удалось добиться ясности, о которой говорил Токаев.

Главный вопрос в отношении происходящего задал адвокат Болатбек Омаров.

«Почему в 21 веке в цивилизованном Казахстане у отдельных граждан проснулись звериные инстинкты и они, поправ законы, всю свою злобу выместили на ни в чем не повинных мирных жителях?» – громко спросил Омаров у суда.

Состав обвиняемых на скамье подсудимых говорит сам за себя.

Перед судом предстал 51 человек, из них 37 были казахами, а 14 – этническими дунганами. Девятнадцать подсудимых, включая пятерых дунган, были приговорены к тюремным срокам от пяти до 20 лет. Один дунганин был оправдан, а остальным были назначены условное наказание и ограничение свободы.

По словам дунган, которым пришлось пережить самые настоящие погромы, состоявшееся судебное заседание не отражает должным образом сути произошедших событий.

«Это не правосудие, это какой-то балаган, – сказал Мухарме Дауров, чей сын Эрса был приговорен к 16 годам по обвинению в посягательстве на жизнь полицейских. – Он вышел на защиту своего дома и семьи, а его осудили».

Сын Даурова отверг предъявленное обвинение.

Омаров заявил суду, что его клиенты лишь воспользовались своим законным правом на самооборону, т.к. полиция не защитила их от нападения разъяренной толпы на общину дунган – этническое меньшинство говорящих на китайском языке потомков китайских мусульман, переселившихся в Центральную Азию 140 лет назад.

«Не они же напали на эти села, не они же там жгли дома, убивали людей. Они наоборот спасали людей и сами защищались, – сказал Eurasianet.org Омаров. – Они делали работу вместо полиции».

По словам полицейских, они оказались не в состоянии справиться со своей работой из-за масштаба беспорядков, в которых участвовали тысячи людей. Но суд по большей части проигнорировал это важное смягчающее обстоятельство.

Непосредственная причина беспорядков в селе Масанчи и его окрестностях не вызывала ни у кого сомнения. Все стороны в целом согласны с тем, что беспорядки были спровоцированы мелким инцидентом на дороге между дунганской и казахской семьями.

Двое дунган, принявших участие в этой потасовке, в результате которой пожилой казах был госпитализирован с переломом ребра, получили тюремные сроки в апреле 2020 года.

На этом инцидент мог бы быть исчерпан, если бы не волна провокационных сообщений, которая захлестнула соцсети и мессенджеры. Рассказанная в них история выглядела намного мрачнее. В некоторых сообщениях утверждалось, что старик был убит.

Тысячи казахов съехались в этот район из окрестных сел или даже более удаленных мест. Безумствующая толпа пронеслась через четыре населенных пункта, избивая и стреляя в попадавшихся им на дороге дунган, поджигая дома и торговые объекты.

Подавляющему большинству участников удалось избежать наказания, несмотря на то, что многих из них удалось идентифицировать на видеозаписях, предъявленных суду. Безнаказанными остались также большинство тех, кто распространял сообщения, содержащие оскорбления по национальному признаку и подстрекательства к насилию.

«Организаторы этой трагедии, они сейчас не привлекаются к ответу, – сказал Eurasianet.org Хусей Дауров, президент Ассоциации дунган Казахстана, который также пострадал во время столкновений. – Судят тех, кто поддался на эти провокации; они – пушечное мясо».

Ощущение безнаказанности может привести к повторению беспорядков в Масанчи или в других местах, предупредил Дауров (однофамилец осужденного Эрсе Даурова).

Сразу после погромов стала набирать обороты теория заговора, которая в качестве вероятной причины расправы называет сведение счетов между организованными преступными группировками, действующими на границе с соседним Кыргызстаном.

Похоже, эта версия не получила подтверждение на обоих судебных заседаниях.

«Мы отправились туда [...] не с целью грабежа. Мы просто посмотрели ролики в соцсетях, пожалели казахов и хотели помочь», – сказал один из казахов, осужденных в прошлом году в ходе судебного процесса, в результате которого семеро получили тюремные сроки. Позднее четыре приговора были заменены более мягким наказанием – ограничением свободы.

Конфликт на национальной почве в Масанчи является весьма неприятным фактом для властей, которые на протяжении десятилетий продвигали идею о том, что Казахстан является страной, где нет места межобщинным противоречиям.

В этой ситуации есть и политический аспект, поскольку теория о том, что в Казахстане десятки этнических общин живут мирно бок о бок, обычно рассматривается как непреходящее наследие бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который продолжает играть важную роль в управлении страной.

Но периодические столкновения на национальной почве, которые происходят тогда, когда локальные разборки разворачиваются по линиям этнических разломов, развенчивают этот миф. В таких случаях жалобы казахов на то, что меньшинства ведут себя «заносчиво» или «дерзко», усиливают ощущение, что казахи считают себя первыми среди равных в Казахстане, и это возмущает меньшинства.

По мнению аналитика Досыма Сатпаева, власти всячески пытаются заделать существующие бреши пропагандистскими заявлениями, но с сомнительными результатами.

Власти провозглашают «красивые лозунги» об этническом единстве, но звучат они неубедительно, поскольку они не в состоянии придумать национальную идею, «понятную всем и объединяющую всех казахстанцев», – сказал Eurasianet.org Сатпаев.

Он считает, что недовольство по поводу роста уровня бедности, неравенства и коррупции создает благодатную почву для конфликтов, поэтому мелкие инциденты могут спровоцировать насилие, в том числе на национальной почве.

А запрет властей на обсуждение межэтнических конфликтов приводит к их усугублению, считает Дауров, президент Ассоциации дунган.

«Какой бы суровой ни была правда, какой бы неприятной она ни была, ее нужно проговаривать, чтобы конструктивно разрешать проблемы, – сказал он. – Если замалчивать их, то они, наоборот, будут только усугубляться».