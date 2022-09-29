Казахстан: родные синьцзянских заключенных отмечают круглую дату у китайского консульства

На этот раз в присутствии корреспондента Eurasianet.org арестов не было. (Фото: Джоанна Лиллис)

Почти каждый день на протяжении полутора с лишним лет родные казахов, находящихся в заключении в китайской провинции Синьцзян, собираются у консульства Китая в Алматы, чтобы выразить протест против обращения со своими близкими.

29 сентября они отправились к расположенному в пригороде дипломатическому комплексу, чтобы отметить 600-й день протестов.

Пять женщин и один мужчина держали фотографии своих матерей, отцов, братьев и сестер, находящихся за решеткой в Синьцзяне. Сотрудников казахстанской милиции вместе с подкреплением, подъехавшим в фургоне незадолго до намеченного начала протеста, собралось больше, чем демонстрантов.

Некоторые из заключенных находятся в так называемых «лагерях перевоспитания», в которые власти Китая сажают представителей этнических меньшинств, в том числе казахов. Другие отбывают длительные тюремные сроки.

«Это моя мать, — сказала Eurasianet.org Гульпия Казыбек, державшая фотографию морщинистой старой женщины в белой кофте и цветастом платке. — Она в Китае, в тюрьме. Ей 78 лет».

Эта пожилая женщина была приговорена к 12 годам тюремного заключения за совершение намаза — мусульманского молитвенного обряда, сказала Казыбек. Она входит в число множества представителей мусульманских меньшинств Синьцзяна, отбывающих длительные сроки по сфабрикованным, как считают правозащитники, обвинениям.

Власти Китая уже много лет подвергаются резкой критике в связи с насильственным содержанием по меньшей мере миллиона мусульман в «лагерях перевоспитания»; официальные органы утверждают, что эти лагеря — «центры профессиональной подготовки».

Как видно из данных, которые собрал исследователь Джин Бунин, в последнее время власти формализовали процедуру лишения свободы: многих освободившихся из лагерей и других жителей региона приговаривают к продолжительным срокам тюремного заключения.

Этнические казахи из Синьцзяна, переехавшие в Казахстан в рамках программы, которая поддерживает эмиграцию казахов со всего мира, уже не первый год привлекают внимание общественности к творящимся в Синьцзяне нарушениям прав человека.

Хотя Астана утверждает, что ведет закулисную работу по индивидуальным случаям, она воздерживается от решительных заявлений по этому вопросу, так как не хочет конфликтовать с могущественным соседом и союзником.

Власти Казахстана также пытаются мешать протестной деятельности в своей стране, возбуждая судебные дела против наиболее заметных активистов и стараясь посеять раздор между разными группами.

Милиция позволила родственникам провести протестную акцию метрах в 100 от консульства, но подойти ко входу протестующим не разрешили.

Чиновник из городской администрации Алматы предупредил их, что они нарушают закон о публичных собраниях, так как не известили власти о своих намерениях.

Иногда протестующих у консульства арестовывали и приговаривали к штрафу или лишению свободы, но на этот раз в присутствии корреспондента Eurasianet.org никаких арестов не было.

«Помогите нам. Не сидите, не смотрите. Нам нужны действия!» — выкрикивала одна из женщин во время демонстрации.

Однако, учитывая еще большее сближение Астаны с Пекином в связи с российским вторжением в Украину, сейчас от властей вряд ли можно ожидать решительных действий по этому вопросу.