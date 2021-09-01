Казахстан: русские классы – красная тряпка для националистов

Не нужно нам никакого образования на русском. (Фото: правительственный сайт)

Ряд казахских школ в селах под Нур-Султаном, по сообщениям, решили открыть несколько классов с русским языком обучения. Это вызвало недовольство местных защитников казахского языка.

Активисты, выступающие против открытия русских классов, заявили, что попытались заставить органы образования отменить это решение, но их усилия, возможно, не увенчались успехом.

Конфронтация по поводу школ – очередная стычка в длительной борьбе самозваных патриотов за повышение престижа казахского языка, который многие жители крупнейших городов страны, в том числе этнические казахи, часто отказываются учить или использовать.

Некоторые из наиболее агрессивных попыток поднять престиж государственного языка вызвали вопли протеста со стороны политиков в России, где популистские подстрекатели, изображая праведный гнев, начали заявлять, что этнические русские подвергаются дискриминации.

Активист из Нур-Султана Бакытбол Беримбайулы сказал новостному сайту Exclusive.kz, что русские классы были организованы с подачи небольшой группы этнических русских.

«Трое русских подняли вопрос о перепрофилировании казахской школы в Караоткеле в смешанную школу. Там учится 1200 казахских детей. На директора школы, выступившего против данной инициативы, начали оказывать давление. Когда мы подняли шумиху, глава Целиноградского райотдела внутренней политики пообещала, что казахская школа останется. Но вот теперь начали принимать детей в русский первый класс. То же самое начали в Талапкере и Коянды», – сказал он.

Беримбайулы не объяснил, в чем конкретно состоят его возражения против смешанных школ, но призвал других борцов за казахский язык провести пикет у Министерства образования и науки и потребовать объяснений.

Между тем местный областной чиновник попытался успокоить ситуацию. Он сказал Exclusive.kz, что хотя в Караоткеле действительно откроют один русский класс, но детям из села Коянды, желающим обучаться на русском, все равно придется ежедневно ездить в школу в Нур-Султан.

Однако в целом русскоязычным школьникам в Казахстане есть где получить образование. В чуть более половины школ страны преподавание ведется исключительно на казахском языке, но остальные либо смешанные, либо русские.

Русский продолжает превалировать во многих важных сферах. По оценкам, им владеет около 90 процентов населения, и крупная коммерческая деятельность также по-прежнему нередко ведется на этом языке. Несмотря на попытки правительства заставить компании, работающие в сфере развлечений, организовать дубляж контента на казахском языке, фильмы в кинотеатрах и по телевидению по-прежнему в основном показывают на русском.

Некоторыми гражданами, вроде костанайского активиста Куата Ахметова, предпринимаются попытки изменить сложившуюся ситуацию при помощи несколько жестких мер. Ахметов публикует в интернете видеоролики, на которых он и его соратники входят в магазины или правительственные здания в поисках надписей на русском языке. Затем они задают работникам вопросы о том, почему надписи не на казахском. Иногда эти конфронтации приобретают крайне нелицеприятный характер.

Подобные выходки вызывают гневную реакцию со стороны российских политиков.

Действия Ахметова обернулись для него проблемами. Столкнувшись с перспективой судебного преследования за разжигание межнациональной розни – правонарушение, наказуемое лишением свободы на срок до семи лет, – активист бежал из страны.

Между тем интернет-движение Qazaqshajaz («Пишите на казахском») предпочитает настойчивый, но при этом более тонкий подход. Оно отслеживает аккаунты отечественных брендов в социальных сетях, и если где-то все написано только по-русски, сторонники движения получают указание завалить компанию вежливыми просьбами опубликовать тот же контент на казахском языке. Qazaqshajaz регулярно сообщает о результатах проделанной работы на своей странице в Instagram, публикуя названия брендов, перешедших на казахский под давлением организованной движением кампании.

Общая позиция властей по всем этим вопросам – отрицать наличие проблемы. В недавнем интервью первый заместитель главы администрации президента Даурен Абаев назвал деятельность людей вроде Ахметова проявлением «пещерного национализма», добавив при этом, что все это пройдет.