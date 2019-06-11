Казахстан: сериал «Чернобыль» усилил сомнения по поводу строительства АЭС

Телесериал о чернобыльской катастрофе в 1986 году и ее последствиях усилил негативное отношение к ядерным технологиям в Казахстане на фоне переговоров руководства страны с Россией о заключении договора в сфере атомной энергетики.

Последний эпизод сериала вышел на американском канале HBO 4 июня. В сериале чернобыльская трагедия описывается очень ярко и наглядно, проливая свет на халатность советских чиновников, ставшую одной из причин катастрофы и усугубившую ее последствия.

Судя по разговорам в соцсетях, сериал усилил негативное отношение в Казахстане к совместному с РФ проекту строительства АЭС на озере Балхаш. Впервые об обсуждении проекта сообщили в начале апреля, во время визита в Москву временного президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстанская общественность отнеслась к идее с подозрением и настороженностью, что заставило замминистра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева выступить с заявлением о том, что никаких окончательных договоренностей пока достигнуто не было.

На фоне трансляции сериала известные и влиятельные в соцсетях люди высказывались против проекта. «Я не эксперт по «мирному атому», … но после просмотра фильма я против строительства АЭС в Казахстане», – написала в Facebook известная блогер Жанна Ильичева.

«Да, «мирный атом» дешевле, экологичней, чем другие виды топлива, но мне страшно», – продолжила она, добавив под своей записью хэштег #Менояндым («Я проснулся»), ставший девизом нарождающегося движения выступающей за проведения реформ казахстанской молодежи.

Ядерная наука является в Казахстане особенно болезненной темой. В 1949-1989 годах в Казахской ССР проводились сотни испытательных ядерных взрывов, что сказывалось на здоровье людей, живших и продолжающих жить вблизи испытательного полигона на северо-востоке страны.

В соцсетях распространяют старые статьи и видеозаписи о чернобыльской катастрофе, но объединение противников строительства АЭС в единое движение пока не состоялось.

Тем не менее, впечатление, которое осталось у людей после просмотра «Чернобыля», создает непредвиденные помехи для развития ядерной энергетики в Казахстане. Пока сериал посмотрело лишь небольшое число казахстанцев. Но ширящиеся в соцсетях разговоры о сериале могут подстегнуть к нему интерес.

«Наконец досмотрела гениальный сериал от HBO "Чернобыль", – написала в Facebook казахстанский кинорежиссер Жанна Исабаева. – Никогда, никогда, никогда в Казахстане не должно быть атомной электростанции. НИКОГДА. Я не знаю что нам, казахстанцам, надо для этого сделать, но мы должны это сделать. Всем смотреть [этот сериал]».