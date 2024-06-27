Казахстан: смартфоны против молний и конспирологи против закона о бытовом насилии

Петиция против закона о домашнем насилии

Проект Factcheck.kz разобрал ключевые утверждения в очередной петиции против изменений в закон, ужесточающих наказание за бытовое насилие, а также против внедрения института профессиональных приемных семей, который сейчас рассматривается в парламенте. Петиция, согласно выводам фактчекеров, создана Казахстанским союзом родителей, организацией, не раз замеченной в продвижении конспирологии и дезинформации.

Ранее, в апреле, Factcheck.kz уже проверял обращение союза родителей к Касым-Жомарту Токаеву, в котором, как и в петиции, утверждалось, что законы принимаются для того, чтобы «отбирать детей у родителей», а родителей будут «преследовать».

В обоих случаях фактчекеры обнаружили манипулятивные и ложные утверждения, использующие тактику запугивания и искажения информации о законах. Аргументы Казахстанского союза не подкрепляются какими-либо достоверными данными. Вместо этого наблюдаются предположения и спекуляции относительно того, что из себя представляют законы, и к чему они могут привести.

Например, в петиции утверждается, что законы «преследуют цели криминализировать традиционный воспитательный процесс». Автор петиции возмущается, что побои и лёгкое причинение вреда здоровью теперь могут повлечь за собой уголовное наказание, и использует словосочетание «традиционный воспитательный процесс», подразумевая, по сути, физическое насилие. Союз родителей приравнивает два термина и апеллирует к неким «традициям».

Далее в петиции утверждается, что цель вышеупомянутых законов — ввести ювенальную систему как инструмент давления на неугодных. Автор, по-видимому, не знает, что ювенальная система в стране существует давно, поскольку обозначает лишь сеть учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам несовершеннолетних. Нет доказательств и того, что эта система используется как инструмент давления.

Говоря о профессиональных приёмных семьях, петиция утверждает, что законы создают структуру с неограниченной властью вмешиваться в личные дела граждан. Однако профессиональные приемные семьи — это попросту новая форма размещения детей, похожая на существующие приемные семьи и патронаж. Желающие получить такой статус проходят подготовку и аккредитацию. Профессиональные приемные семьи не обладают «неограниченной властью». Детей передают под опеку с учетом их собственного мнения, а с 10 лет — только с согласия, а права на общение с родственниками сохраняются, если это не вредит интересам самого ребенка.

Фактчекеры напоминают, что изъятие детей из семьи — крайняя мера на случай, если жизнь и здоровье ребенка находятся в опасности. Это решение принимает суд после рассмотрения и существуют механизмы это решение отменить.

Мобильный телефон и молнии

Существует мнение, что не стоит использовать мобильный телефон во время грозы, так как это может стать причиной поражения молнией. Утверждается, что телефоны буквально притягивают молнии. В сезон летних гроз это предостережение чрезвычайно актуально.

Однако, как выяснили фактчекеры Factcheck.kz, на данный момент нет научных доказательств связи между использованием мобильных телефонов и повышенным риском удара молнией.

Статья в «Британском медицинском журнале», которая могла стать источником мифа, описывает конкретный случай и еще три случая, о которых авторы узнали из новостей. Предположения врачей в этой публикации специалисты опровергли в ответных публикациях, в том числе в этом же журнале. При этом сегодня мнения метеорологов, спасателей и различных экспертов о риске использования мобильных телефонов во время грозы разнятся.

Некоторые СМИ, а также спасательные службы Казахстана и России, призывают не использовать мобильные телефоны во время грозы. Однако ученые и люди, работающие с металлом, с этим подходом не согласны.

Так компания Rhino Steel Building Systems, поставщик металла из Техаса (США), опубликовала разоблачение мифов о молниях, в котором указала, что металлические объекты подвергаются удару молнии с той же вероятностью, что и любые другие. При этом поскольку металл хорошо проводит электричество, стоит избегать нахождения рядом с металлическими конструкциями во время грозы.

Национальная метеорологическая служба США приходит к аналогичным выводам.

Доктор физико-математических наук Сергей Вятчанин в интервью для российского телеканала «Наука» заявил: «Не могу себе представить, чтобы телефон или наушники могли притянуть молнию. С какой это стати? Это вызывает у меня недоумение».

Эксперт Национального управления океанических и атмосферных исследований США Джон Дженсениус также опровергает представление о том, что мобильные телефоны, украшения и небольшие металлические предметы могут притягивать молнию. По его словам молния обычно ударяет в более высокие объекты. «Людей бьёт молния, потому что они оказались не в том месте, не в то время. Не то место — любое место снаружи. Не то время — любое время, когда гроза рядом», — заключил Дженсениус.

Мошенники обещают вернуть потерянные деньги

В казахстанском сегменте Сети появилась реклама, обещающая вернуть украденные мошенниками-брокерами деньги казахстанцам за 48 часов. Однако, как сообщает ресурс Stopfake.kz, это обман.

Для привлечения внимания злоумышленники использовали поддельное совместное фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Фото сопровождается заголовком: «Брокеры-мошенники задержаны при сотрудничестве с Интерполом». В действительности это фотография взята с официального сайта президента РК. Снимок был сделан в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, когда Токаев встречался с Гутерришем на 74-й сессии ООН.

Мошенники агитируют заполнить заявку и ждать звонка от специалиста. Напоминаем, что не стоит вводить свои данные на неизвестных сайтах, так как это может привести к утечке личной информации, которую аферисты могут использовать в своих целях.