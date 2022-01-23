Казахстан: смерть во тьме

6 января, когда Айдана Жанадилова и ее друзья пришли на площадь Республики, город Алматы был погружен в туман — метеорологический и информационный.

Накануне, после того как толпа из нескольких тысяч человек опрокинула силы безопасности и ворвалась в здание городской администрации Алматы, власти отключили интернет. За этим последовала ночь перестрелок и грабежей.

Но 6 числа люди заходили с площади в обугленную резиденцию президента, как ошеломленные туристы. Пол усеивали стреляные гильзы. Местами виднелись лужи крови; ее было еще больше в кюветах на улице Назарбаева, на которой перед поврежденными воротами стояли сгоревшие пожарные машины. Полиция исчезла.

На тот момент президент Касым-Жомарт Токаев еще не отдал публичного распоряжения «открывать огонь на поражение без предупреждения» в попытке погасить кризис, начавшийся с недовольства ценами на топливо на западе страны.

Из-за отключения интернета мало кому удавалось получить сколько-нибудь полную картину того, какой страшной была предыдущая ночь, или насколько небезопасно было ходить по городу.

Жанадилову и ее спутников приветствовали несколько десятков протестующих, которые поблагодарили их за проявление солидарности. Протестующие рассказали, что прогнали несколько пьяных, которые, как они считали, могли повредить репутации их дела. Они развернули самодельный белый транспарант с надписью «Мы обычные люди, а не террористы» — ответ на утверждения Токаева о том, что Казахстан находится в состоянии войны с местными и зарубежными экстремистскими ячейками.

Около 18:30, когда уже стемнело, к Жанадиловой подошли несколько пожилых участников протеста. У них был список требований к правительству, и они хотели узнать, нет ли у Жанадиловой или ее друзей принтера. В списке были требования отставки Токаева и проведения новых выборов. Некоторые из протестующих также выступали против прибытия российских миротворцев, которых поспешно вызвал Токаев.

Жанадилова пошла домой, но минут через двадцать услышала звуки стрельбы. Она позвонила одному из активистов, бывших на площади, и тот сказал ей, что «солдаты начали в них стрелять», вспоминает она.

Представители СМИ не были свидетелями того момента, когда военные открыли огонь, но сделанная на смартфоне видеозапись, снятая на краю площади, соответствует описаниям очевидцев: она показывает кричащих людей, которые пытаются укрыться от залпов оружейного огня и светозвуковых гранат.

Один из бывших на площади пожилых людей, Камалжан Кабаров, сказал, что стрельба началась после того, как к протестующим подъехали с двух сторон площади пять военных машин.

«Когда мы убегали, я увидел, как один человек упал лицом вниз, — сказал Кабаров Eurasianet.org. — По-моему, пуля попала ему в локоть. Я не успел рассмотреть его получше». Другая очевидица, Ажар, которая из соображений безопасности предпочла, чтобы ее называли только по имени, сказала Eurasianet.org, что видела человека, которому пуля попала в грудь.

Белый транспарант, развернутый протестующими на площади вечером 6 января, впоследствии упоминали те, кто сомневается в уверениях властей, что силы безопасности стреляли только в «террористов» и «вооруженных бандитов».

К настоящему времени власти подтвердили, что столкновения унесли 255 жертв; считается, что большинство погибло в Алматы, почти в 2000 километров от города Жанаозена, в котором начались протесты в связи с ростом цен на топливо. Власти не уточняют, кто именно входит в это число, но зато подробно рассказывают о смерти 19 убитых сотрудников силовых структур.

Вместо них информацию о погибших, задержанных и пропавших без вести собирают методом краудсорсинга правозащитники. Другие активисты организовали онлайн-петицию, требующую от правительства обнародовать имена жертв.

Неясно, сколько именно погибло под огнем 6 января. Услышав стрельбу, некоторые жители Алматы вышли на улицу. Одни хотели узнать, не нужна ли кому-нибудь медицинская помощь, другими двигало любопытство.

Один мужчина, имени которого Eurasianet.org не называет ради безопасности его семьи, относился к первой категории.

Тем вечером, когда он добрался до площади, он получил пулевые ранения в грудь и шею. Родные смогли забрать его тело из государственного морга только 13 января.

Ерлан Жагипаров. (Фото из личного архива)

Около 19:30 археолог Ерлан Жагипаров вышел из своего дома рядом с площадью Республики, чтобы узнать, что происходит. В 19:54 он позвонил другу и сказал, что его арестовали сотрудники Национальной гвардии. Друг услышал крики боли, после чего связь прервалась, сказал Eurasianet.org брат Жагипарова Нурлан. 12 января, когда родные наконец нашли Жагипарова в морге, у него на руках все еще были наручники. Все его тело, на котором были пулевые ранения на груди и животе, было покрыто синяками.

Нурлан Жагипаров говорит, что его старший брат, которому было 49 лет, был энергичным и любознательным специалистом своего дела; он сыграл важную роль в сохранении петроглифов в Алматинской области. Племянники Ерлана обожали, когда он играл с ними в сафари в окрестностях семейной дачи.

«Когда начались беспорядки, мы просили его быть осторожнее. Но мы думали, что опасность исходит от бандитов и грабителей, а не от Национальной гвардии», — сказал Eurasianet.org Нурлан Жагипаров.