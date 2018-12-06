Казахстан: снова запахло выборами

Немногим более года назад президент Казахстана велел правительству поднять тарифы на электричество, отопление и воду.

С политической точки зрения подобных шаг казался сомнительным, но, выступая в парламенте в сентябре прошлого года, Нурсултан Назарбаев отмел опасения, заявив, что «это не такое уж большое дело».

«У нас самая дешевая электроэнергия во всем постсоветском пространстве», – сказал он, утверждая, что постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги поможет привлечь иностранных инвесторов.

Но с тех пор Назарбаев пересмотрел свою позицию по данному вопросу.

На недавнем совещании с высокопоставленными чиновниками президент активно выражал возмущение по поводу мер, за которые сам же ранее и выступал.

«Публичное обсуждение всех планируемых тарифов или не проводится вовсе, или сводится к формализму», – гневно заявил он на заседании Совета безопасности 7 ноября.

Этот и прочие популистские шаги Назарбаева привлекли внимание аналитиков и заставили их задуматься о том, на какие предстоящие важные политические шаги могут указывать подобные действия.

Бывший дипломат Казбек Бейсебаев сказал Eurasianet.org, что, по его мнению, запахло выборами. Его особо поразило то, что Назарбаев решил обсудить вопрос о тарифах на коммунальные услуги в Совете безопасности.

«Это повседневные проблемы, которыми не занимаются на уровне Совета безопасности», – сказал Бейсебаев.

Череда предпринимаемых правительством – и самим Назарбаевым – мер, призванных задобрить население, указывает на то, что власти что-то задумали. В качестве прочих примеров Бейсебаев указал на повышение зарплат госслужащим с января следующего года, увеличение минимального размера оплаты труда и усилия властей по снижению цен на продукты питания.

«Обычно такие меры предпринимаются перед парламентскими или президентскими выборами. Правительство таким образом старается улучшить отношение к действующим властям», – сказал он.

В среде некоторых наблюдателей сложился консенсус, что досрочные выборы вероятнее всего состоятся в следующем году, возможно, весной. Но пока неясно, кого будут выбирать. Очередные выборы в нижнюю палату парламента предстоят в 2021 году, а выборы президента – в 2020-м.

Президент Назарбаев, которому сейчас 78 лет, правит страной уже более четверти века, но его преклонный возраст активизирует разговоры о транзите власти.

Тема ухода Назарбаева является в Казахстане очень щекотливой.

Политический аналитик Айдос Сарым сказал Eurasianet.org, что руководство страны хотело бы знать, чего ждать в обозримом будущем. Экономический рост, как обычно, сильно зависит от цен на нефть, которые существенно подросли ранее в этом году, но в недавно опять обвалились.

Назарбаев и его правящая партия «Нур Отан» могут легко обеспечить себе победу на выборах благодаря так называемому «административному ресурсу», но опасность состоит в том, что отчеты с избирательных участков могут сильно контрастировать с настроениями в обществе.

«Если так пойдет и дальше, тогда сложно будет рассчитывать на проценты, которые может обеспечить административный ресурс, – сказал Сарым, имея в виду то, что из-за экономических проблем пришлось подтянуть пояса. – На настроения электората могут оказать влияние самые различные нюансы».

Состоявшаяся 22 ноября встреча Назарбаева с Азатом Перуашевым, лидером карманной оппозиционной партии «Ак жол», подбросила любителям гадать на кофейной гуще дразнящую подсказку. Отставной дипломат Бейсебаев в разговоре с Радио «Азаттык» высказал предположение, что президент начал поиски подставных соперников, «которые не будут выглядеть со стороны «клоунами», как прежние, а будут смотреться вполне солидными кандидатами».

Одной из проблем является то, что у Назарбаева «кончаются проценты». На каждых выборах он получал все более расточительный процент голосов: в 1999 году за него проголосовал 81 процент избирателей, в 2005 – 91 процент, в 2011 – 95,5 процента. Когда начало казаться, что выше уже некуда, в 2015 году он выдал показатель в стиле Саддама Хусейна – 97,8 процента.

Как с сожалением отметили присутствовавшие на выборах наблюдатели ОБСЕ, «избирателям не предложили истинного выбора между политическими альтернативами».

«Два оппонента действующего президента открыто нахваливали достижения главы государства», – отмечается в докладе миссии наблюдателей ОБСЕ.

По причине отсутствия прозрачности и подотчетности, аналитики в Казахстане часто вынуждены довольствоваться предположениями и слухами.

Как сказал независимый журналист Сергей Дуванов, согласно информации его источников, президентские выборы могут состояться в марте.

«Если выборы все-таки состоятся, они изменят парадигму власти в Казахстане», – сказал он.

Дуванов также выдвинул смелое предположение, что Назарбаев готовится передать власть старшей дочери, 55-летней Дариге Назарбаевой, являющейся сейчас сенатором.

«Он доверяет только Дариге. Она управляема, слушает отца, поэтому риски для Назарбаева минимальны», – сказал Дуванов.

Однако некоторые структурные реформы, проведенные за последний год, действительно указывают на то, что подобные предположение могут быть небезосновательными.

В мае парламент принял закон, позволяющий Назарбаеву оставаться главой Совета безопасности пожизненно. Конституционный суд спешно одобрил закон, что позволило Назарбаеву получить новый бессменный статус уже 12 июля, через несколько дней после своего 78-го дня рождения. Параллельно Совет безопасности превратили из исключительно консультативного образования в орган, обладающий определенной властью координировать действия всех государственных структур, включая силовые ведомства, министерства и местные администрации.

«Передача власти будет номинальной, т.к. Назарбаев по факту сохранит власть. Вопрос лишь в том, в какой форме – оставаясь на посту президента или в качестве главы Совета безопасности», – сказал Дуванов.

Подобная рокировка позволила бы Назарбаеву избежать неловкой ситуации, когда он мог набрать на выборах меньше 97,8 процента голосов. А подобное очень даже может произойти.

По данным алматинского Центра социальных и политических исследований «Стратегия», в 2005-2017 годах уровень поддержки деятельности президента среди населения стабильно держался у планки в 90 процентов.

Но, как сказала Eurasianet.org директор центра Гульмира Илеуова, в ноябре этот показатель обвалился до 75 процентов. Лидеру любой по-настоящему демократический страны подобная цифра показалась бы завидной или даже невообразимой, но в Казахстане она вызывает тревогу.

«В прошлом не наблюдалось прямой связи между показателями поддержки президента среди населения и экономическими тенденциями, поскольку Назарбаев всегда воспринимался как лидер нации, и общество винило в проблемах его подчиненных. В этом году отмечается постоянный рост числа граждан, придерживающихся мнения, что вина за социальные проблемы лежит непосредственно на президенте», – сказала Илеуова.