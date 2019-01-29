Казахстан: создатели видеоигры «украли» лицо казахской модели?

Можно ли украсть лицо? Айя Шалкар, казахстанская модель и обладательница популярной страницы в Instagram, считает, что да.

Когда 21 января американский разработчик видеоигр Riot Games выпустил музыкальный рекламный клип перед турниром по онлайн-играм, интернет-пользователи в Казахстане указали на несомненное сходство между Шалкар и одним из персонажей игры «Лига легенд» (League of Legends).

Опубликованный Riot Games ролик под песню «Awaken» за пять дней собрал 20 миллионов просмотров. Одной из героинь клипа была Ирелия (Irelia), голубоглазая девушка-воин, с мечами в руках возглавившая оборонительную атаку во время нападения на деревню орды огров.

У Шалкар тоже голубые глаза, что является редкостью в Казахстане, хотя некоторые историки утверждают, что древние казахи также обычно были голубоглазыми.

Заметив это и прочие сходства, фанаты «Лиги легенд» завалили Instagram-аккаунт Шалкар комментариями. Модель сразу обратилась к юристам.

«Мне известно понятие «вдохновения». Однако я чувствую необходимость защищать свою личность в определенных случаях, особенно когда это происходит без моего согласия», – написала в своем аккаунте в Instagram Шалкар, изучающая графический дизайн.

Чтобы убедиться в своей правоте, обладательница популярной страницы в Instagram попросила свои 623 тысячи подписчиков сказать, считают ли они сходство простым совпадением или у персонажа действительно ее черты.

По словам Шалкар, она не сотрудничала с Riot Games при разработке черт лица Ирелии.

Хотя многие поддержали Шелкар, кое-кто разразился оскорбительными или расистскими репликами.

«Все азиаты – на одно лицо», – говорится на португальском языке в одном из подобных комментариев.

На ее страницу подписаны люди из многих стран, и поэтому совсем не исключено, что ее лицо мог увидеть кто-то из работников американского разработчика.

Если Шалкар решит подать иск, то прецедент будет на ее стороне.

Эдгар Давидс и Страйк Люшен. (Источники: Wikimedia Commons и Riot Games)

В 2017 году ушедшая из спорта звезда Эдгар Давидс успешно судился с Riot Games в одном из нидерландских судов за то, что компания без его разрешения списала с него внешний вид одного из героев «Лиги легенд», Страйка Люшена (Strike Lucean). Как и Давидс, Люшен отличался черной кожей, собранными в хвост дредами и «фирменными» для Давидса очками. И он также был футболистом.

Игра «Лига легенд» пользуется в мире огромной популярностью: в нее ежедневно играют около 100 миллионов человек.

Перед публикацией данной статьи наше издание обратилось к Шалкар и Riot Games за комментариями, но ни одна из сторон не ответила.