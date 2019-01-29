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*cough cough* Hello to everyone. Especially to those 3K of you who have followed me since the release of the new @leagueoflegends cinematic from 2 days ago. 👋🏻 I have been receiving hundreds and hundreds of screenshots of Irelia from LoL players asking if I had a collaboration with the creators of the game. And the answer is no. Not to mention all of the times I have been called Irelia within the past two days here on Instagram. I understand the concept of “inspiration”. I do, however, feel the need to defend my identity in certain cases, especially the ones that happen without my consent. I have never been in such a situation before and I have mixed feelings. I’m already consulting with professionals, but if you think this case might not be a coincidence too, feel free to share this post and tag @leagueoflegends or @riotgames to support me. Thank you 🙌🏻 #IreliaIRL
Казахстан: создатели видеоигры «украли» лицо казахской модели?
Интернет-пользователи в Казахстане заметили несомненное сходство между моделью Айей Шалкар и персонажем игры «Лига легенд».
Можно ли украсть лицо? Айя Шалкар, казахстанская модель и обладательница популярной страницы в Instagram, считает, что да.
Когда 21 января американский разработчик видеоигр Riot Games выпустил музыкальный рекламный клип перед турниром по онлайн-играм, интернет-пользователи в Казахстане указали на несомненное сходство между Шалкар и одним из персонажей игры «Лига легенд» (League of Legends).
Опубликованный Riot Games ролик под песню «Awaken» за пять дней собрал 20 миллионов просмотров. Одной из героинь клипа была Ирелия (Irelia), голубоглазая девушка-воин, с мечами в руках возглавившая оборонительную атаку во время нападения на деревню орды огров.
У Шалкар тоже голубые глаза, что является редкостью в Казахстане, хотя некоторые историки утверждают, что древние казахи также обычно были голубоглазыми.
Заметив это и прочие сходства, фанаты «Лиги легенд» завалили Instagram-аккаунт Шалкар комментариями. Модель сразу обратилась к юристам.
«Мне известно понятие «вдохновения». Однако я чувствую необходимость защищать свою личность в определенных случаях, особенно когда это происходит без моего согласия», – написала в своем аккаунте в Instagram Шалкар, изучающая графический дизайн.
Чтобы убедиться в своей правоте, обладательница популярной страницы в Instagram попросила свои 623 тысячи подписчиков сказать, считают ли они сходство простым совпадением или у персонажа действительно ее черты.
По словам Шалкар, она не сотрудничала с Riot Games при разработке черт лица Ирелии.
Хотя многие поддержали Шелкар, кое-кто разразился оскорбительными или расистскими репликами.
«Все азиаты – на одно лицо», – говорится на португальском языке в одном из подобных комментариев.
На ее страницу подписаны люди из многих стран, и поэтому совсем не исключено, что ее лицо мог увидеть кто-то из работников американского разработчика.
Если Шалкар решит подать иск, то прецедент будет на ее стороне.
В 2017 году ушедшая из спорта звезда Эдгар Давидс успешно судился с Riot Games в одном из нидерландских судов за то, что компания без его разрешения списала с него внешний вид одного из героев «Лиги легенд», Страйка Люшена (Strike Lucean). Как и Давидс, Люшен отличался черной кожей, собранными в хвост дредами и «фирменными» для Давидса очками. И он также был футболистом.
Игра «Лига легенд» пользуется в мире огромной популярностью: в нее ежедневно играют около 100 миллионов человек.
Перед публикацией данной статьи наше издание обратилось к Шалкар и Riot Games за комментариями, но ни одна из сторон не ответила.
Алия Утеуова — журналист, работающая в Астана.