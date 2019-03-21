Казахстан: соцсети отреагировали на отставку Назарбаева шоком, радостью и шутками

Реакция пользователей социальных сетей на неожиданную отставку президента Казахстана варьировалась от шока до радости, и от торжественных выражений благодарности до циничных шуток.

Жительница Астаны Юлиана Жихор сказала, что считает уход Нурсултана Назарбаева концом эпохи.

«Он – строитель нашей государственности! Крепкой, признанной в мире, существовавшей без гражданских (и не только) войн. Спасибо, Елбасы», – написала Жихор в Facebook.

Со стены снимают портрет президента Нурсултана Назарбаева.

Было и беспокойство о будущем: некоторые силились понять, чем может обернуться это беспрецедентное политическое событие.

Бауржан Сулейменов, тоже проживающий в Астане и узнавший об отставке от прохожей на улице, признался, что его первой мыслью было: «А что теперь?»

«Снимать ли все деньги с карты?» – подумал он.

Алматинка Светлана Хан была так же обескуражена. «Даже не знаю, хорошо это или плохо», – написала она.

Многие не верили. Назарбаев находился у власти три десятилетия. Его уход предсказывали так часто, что, подобно жителям деревни из басни о мальчике, который кричал «Волки, волки», поначалу многие отнеслись к новости с недоверием.

«Это правда? Может быть, это сон? Или, может быть, это реальность?», – вопрошал Ерлан Декелбаев, который в молодости участвовал в антисоветских выступлениях в Алматы в декабре 1986 года.

Однако самым поразительным было огромное количество радостных замечаний, что, возможно, является тревожной новостью для тех, кто рассчитывал добиться своих целей, прикрываясь наследием Назарбаева.

Но, как отметил с сожалением доктор из Алматы Марат Кияшев, танцевать на улицах в этой связи люди не могут, т.к. подобное будет воспринято как «несанкционированный митинг».

«Если стану президентом, обещаю перенести День независимости с 16 декабря на 19 марта», – пошутил он.

Амир Шайкежанов поднял в честь отставки Назарбаева бокал вина со словами: «Я не знаю, что будет завтра, сегодня я пью».

Под его комментарием люди тоже стали постить изображения бокалов и поздравления.

«Во всех чатах столько радостных эмоций! Впервые народ Казахстана счастлив! Пусть это ненастоящий отказ от власти, но всё равно люди поздравляют друг друга. Как же надо было довести всех, чтобы получить такую реакцию…», – написал специалист по связям с общественностью Самат Джамаев.

Естественно, все это нужно воспринимать с долей скепсиса. Люди всегда ведут себя в интернете немного более свободно. Тем не менее, как отметил блогер Арман Даниэль, «слишком много радующихся для рейтинга в 98%...», имея в виду президентские выборы 2015 года, на которых Назарбаев якобы получил 97,7% голосов.

Между тем аналитики призывали к спокойствию, объясняя сторонникам, что практически ничего не изменилось.

«Никто никуда не ушел! Так что не нужно питать иллюзий, – написал оппозиционный журналист Сергей Дуванов. – Назарбаев остается в кресле Председателя Совбеза и продолжает править страной уже в новом качестве».

«Так что если кто-то надеялся на изменения, спешу разочаровать – они отменяются», – добавил он.

Алмас Садыков также заявил, что система не претерпит существенных изменений. По его словам, выступление об отставке было просто хорошим шоу.

Галым Агелеуов, много лет активно занимающийся правозащитной деятельностью, придерживается схожей позиции.

«В Алматы под окнами слышу салюты. Молодые люди, которые всю свою жизнь жили только с одним президентом, радуются, некоторые спрашивают: «Что будет дальше?», – написал он. – А Назарбаев просто пересел в другое кресло!»

Многие справляются с шоком и радостью при помощи юмора.

Сразу родилось множество шуток. Основная их мысль основана на убеждении, что исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев будет не более чем марионеткой, а Назарбаев будет дергать за ниточки из-за кулис.

Назарбаев дарит Токаеву новую машину без руля.

– Но, Нурсултан Абишевич, а где руль?

– Не беспокойся об этом. Жми на газ, управлять буду я.

Пользователь Facebook, пишущий под псевдонимом Alois Onomatolog, пошутил, что Назарбаев никогда не решится совсем покинуть свой народ.

«Мы его дети, внуки и даже правнуки. Думаете, он просто возьмет и бросит нас?!»

Ну и, естественно, ни одно значимое политическое событие не обходится без мемов.

В Кыргызстане уходом президента с поста никого не удивишь: с момента обретения страной независимости в президентском кресле побывали аж пять человек (двоих из которых свергли, но все же…)

Поэтому некоторые в Казахстане, как, например, пользователь Twitter @sula_manchester, обратились к соседям за советом: «Киргизы, подскажите плиз что нужно делать когда президент меняется, а то мы как-то хз если честно».

Ему ответили, правда, ответы были не очень радостные. Один сказал: «Молитесь, чтобы следующий не был еще хуже». Другой предложил: «Подождите пять лет, потом попробуйте еще раз», имея в виду пять лет, прошедшие между кыргызскими революциями 2005 и 2010 годов.

Комментарии в Facebook и Twitter сыпались день и ночь, и так, по-видимому, будет продолжаться еще долго. Причудливые решения, вроде льстивого объявления Токаева о переименовании Астаны в Нурсултан, только подстегивают их.

Привыкнуть ко всему этому люди, судя по всему, смогут еще не скоро.

«Я не ощущаю этот мир реальным без Назарбаева. Астана как будто не Астана. Снег как будто бы не снег», – отметил пользователь Twitter @champagne8th.