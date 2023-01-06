Казахстан: спустя год после «кровавого января» власти придерживаются своей трактовки событий

В первую годовщину кровавых беспорядков, повлекших за собой смерть людей и разрушения в крупнейшем городе Казахстана, генеральный прокурор, выступая перед депутатами, вынес, похоже, окончательный вердикт властей по поводу произошедших событий. Однако еще много вопросов остались без ответа.

5 января Берик Асылов рассказал парламенту о том, что следователи назвали попыткой переворота, осуществленной организованными преступными группировками и спланированной человеком, который некогда считался сверхлояльным к правящему режиму. Он также рассказал о случаях превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, десятки которых, воспользовавшись возникнувшим хаосом, пытали людей, задержанных – зачастую без достаточных на то оснований – в ходе беспорядков.

В тот же день президент Касым-Жомарт Токаев отдал дань памяти 238 людям, погибшим за четыре дня событий, которые на казахском языке стали известны как «канды кантар» или «кровавый январь», совершив молитву в мечети Хазрет Султан в Астане. В прошлом месяце Токаев открыл в Алматы мемориал в память о погибших гражданах, представляющий собой комплекс из нескольких лаконичных черно-белых стел.

Этот жест был враждебно воспринят критиками Токаева: они вспомнили, как президент отдал приказ силовикам применить «смертоносную силу» против агрессивно настроенных демонстрантов, которых он назвал «бандитами и террористами».

Выступление генпрокурора страны перед Мажилисом (нижней палатой парламента) было по большей части репризой в хорошо отрепетированном сценарии.

Утверждается, что подготовка к январским событиям, которые власти обычно описывают в общих чертах, представляя их как череду неуправляемых и все же скоординированных беспорядков, велась на протяжении всего 2021 года.

«Я не могу вдаваться в конкретные детали заговора. Могу лишь сказать, что на протяжении всего 2021 года заговорщики втайне готовились к принятию радикальных мер. Среди исполнителей были организованные преступные группировки. Они вербовали людей, вооружались, покупали рации и транспорт», – сказал он.

За преступными группами стоит диверсионное крыло спецслужб, сказал прокурор.

Следователи продолжают настаивать, что следует сохранять секретность в целях защиты национальной безопасности, поэтому известны лишь скудные подробности.

«В деле содержится информация, касающаяся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Ее разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности», – сказал депутатам Асылов.

В ноябре Генеральная прокуратура передала в суд обвинения в государственной измене против бывшего главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова и двух его заместителей Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. По крайней мере еще три сотрудника КНБ обвиняются в злоупотреблении служебным положением.

После выступления в парламенте журналисты вынудили Асылова ответить на вопрос о том, действовали ли прокуроры исходя из конкретного рабочего предположения, что весь якобы имевший место план переворота был придуман Масимовым.

«Можно сказать и так, да», – ответил он.

Не распространяясь о деталях предполагаемой попытки переворота, власти в то же время подробно описывают роскошный образ жизни и нарушения бывшего главы службы безопасности. В марте КНБ опубликовал ряд снимков особняков, роскошных швейцарских часов, огромного парка автомобилей премиум-класса и чемоданов, набитых долларами, которые, как утверждается, принадлежали его бывшему главе.

Гриф секретности позволяет прокурорам избежать необходимости оправдывать то, что многие наблюдатели считают странными упущениями.

Еще одного бывшего первого заместителя Масимова Самата Абиша, племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева, который был уволен примерно через 10 дней после того, как волнения утихли, нет среди тех, кто находится на скамье подсудимых, хотя многие подозревают, что он тоже мог сыграть свою роль в разжигании насилия. Асылов уклонился от прямого ответа на вопрос об Абише.

«Трудно ответить на этот вопрос. Сейчас ведется расследование», – сказал он, добавив, что до сих пор Абиша допрашивали только в качестве свидетеля.

Абиш занимал пост первого заместителя председателя КНБ с 2015 года.

Согласно официальной версии, именно попустительство руководителей спецслужб и изначальное бездействие вооруженных сил позволили бандитским группировкам взять инициативу в свои руки, воспользовавшись беспорядком, возникшим после жестокого подавления ОМОНом мирной демонстрации 5 января.

«В итоге [города] Алматы и Талдыкорган на два дня полностью перешли под контроль вооруженных бандитов. В их руки попал целый арсенал оружия: почти 3 тысячи единиц [такого оружия, как] автоматы, пистолеты, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов [были похищены из опустевших зданий КНБ и полиции]», – сказал Асылов.

По словам чиновников, две трети этого оружия так и не было найдено.

По иронии судьбы, правозащитники, которые на протяжении многих лет выступали от имени людей, арест которых производил КНБ, теперь призывают провести справедливое расследование дела Масимова.

В ноябре базирующееся в Алматы Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности опубликовало заявление, в котором призвало власти «обеспечить максимальную открытость судебных разбирательств» в отношении Масимова и других обвиняемых.

«Даже в тех случаях, когда публика лишена доступа на судебное разбирательство, судебное постановление, включая основные выводы, доказательства и правовую аргументацию, должно быть предано гласности», – говорится в заявлении.

Хоть и с запозданием для многих, но власти, похоже, наконец признают необходимость принятия решительных мер в отношении сотрудников полиции и других силовых ведомств, которые необоснованно применяли силу к задержанным.

«К сожалению, в условиях возникшего хаоса некоторые сотрудники полиции жестоко обращались с задержанными. Ничто не может оправдать пытки. По фактам пыток возбуждено как минимум 329 уголовных дел. Большинство из них расследуются антикоррупционной службой. Тридцать четыре сотрудника правоохранительных органов обвиняются в пытках», – сказал парламенту Асылов.

Более подробную информацию по этому вопросу предоставил глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Из 344 человек, предположительно подвергшихся физическому насилию, которые согласились пройти медицинское освидетельствование, у 239 были обнаружены телесные повреждения, а еще у 105 человек таких признаков не имелось, сообщил депутатам Бектенов.

По меньшей мере в 24 случаях пытки совершались сотрудниками Алматинской областной полиции и еще три – сотрудниками полиции города Алматы.

Генеральный прокурор сообщил, что расследования по фактам смерти находящихся под арестом граждан в Алматы, Талдыкоргане и Семее завершены, и что прокуратура будет добиваться судебного преследования.

Чтобы смягчить ситуацию с обвинениями, представители власти выдвинули аргумент о том, что рядовые сотрудники эмоционально реагировали на подчас чудовищные случаи насилия со стороны протестующих. В одном из заявлений, которое было широко растиражировано, в том числе государственным телеканалом «Хабар 24», говорилось, что два сотрудника правоохранительных органов были обезглавлены.

Однако это заявление оказалось неправдой.

«В ходе следствия мы полностью проверили это заявление, но не нашли такого факта», – сказал журналистам Асылов.