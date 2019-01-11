Казахстан: среди эвакуированных из Сирии оказались подозреваемые в терроризме

По утверждению казахстанских спецслужб, семеро из 47 эвакуированных на этой недели из Сирии граждан Казахстана подозреваются в террористической деятельности.

Представитель Комитета национальной безопасности Бахытбек Рахымбердиев заявил 10 января, что среди подозреваемых шесть мужчин и одна женщина.

За день до этого президент Нурсултан Назарбаев объявил об эвакуации из Сирии 6 января группы граждан страны, в том числе 30 детей. По его словам, террористы обманом заманили их в эту ближневосточную страну и держали в качестве заложников.

Новостной веб-сайт «Власть» процитировал главу пресс-службы МИД, сказавшего, что «казахстанские граждане добровольно сдались так называемым «Сирийским демократическим силами» на территории Сирии, а затем с участием наших спецслужб и военных транзитом через третьи страны были вывезены в Казахстан». Представитель министерства добавил, что некоторые из них согласились на эвакуацию, даже понимая, что их могут привлечь к уголовной ответственности.

Эта операция отражает некоторый пересмотр Астаной своей позиции по данному вопросу. В июле 2017 года Назарбаев подписал закон, позволяющий лишать подозреваемых в терроризме гражданства, по сути, превращая их в лиц без гражданства.

Рахымбердиев уточнил, что решение о лишении гражданства может быть принято лишь судом и относится к тем, кто отправляется в горячие точки по собственной воле.

«Но те, кто выразил желание вернуться в Казахстан из Сирии, относятся к другой категории», – сказал он.

Он добавил, что «в Сирии сейчас находятся 370-380 граждан Казахстана. Многие из них женщины, вместе с тем с ними еще проживают 400-500 детей».

На другом фронте, Китай, по сообщениям, согласился позволить более 2 тыс этнических казахов отказаться от гражданства КНР и покинуть страну. Данный шаг, на первый взгляд, может показаться примером успеха закулисных дипломатических усилий Астаны.

МИД сообщил международному новостному агентству «Ассошиэйтед пресс», что покидающим КНР людям предоставят возможность получить вид на жительство и гражданство Казахстана. Немного путает ситуацию то, что в казахстанских СМИ в декабре появились очень схожие сообщения, также со ссылкой на МИД, в которых утверждалось, что 2 тыс человек, которым было позволено уехать из Китая, уже обладают двойным гражданством.

Судьба этнических казахов в китайской провинции Синьцзян стала объектом пристального внимания в Казахстане, несмотря на то, что казахстанские власти в неофициальном порядке рекомендуют местным СМИ воздерживаться от освещения данной темы.

В течение последних нескольких лет Китай проводит масштабную и жестокую кампанию, сгоняя сотни тысяч уйгуров, казахов и представителей других мусульманских меньшинств в так называемые лагеря перевоспитания. По словам Пекина, цель лагерей состоит в том, чтобы предотвратить распространение экстремистских идеологий, но заключение китайскими властями такого огромного числа людей – без оснований и против их воли – в специальные учреждения, где заключенных подвергают бесконечной идеологической муштре, потрясло международное сообщество.

Активист Серикжан Билаш, занимающийся привлечением внимания к бедственному положению казахов в Китае, сказал новостному агентству «Ассошиэйтед пресс», что правительство Казахстана постепенно отказалось от прежней мягкой позиции в отношении происходящего в Синьцзяне.

«Теперь они начинают принимать мое мнение», - сказал он.

Тем не менее, сначала долго игнорировавшее данный вопрос новостное агентство «Казинформ» 9 января опубликовало длинную статью о визите в лагеря перевоспитания, организованном китайскими властями для международных СМИ.

«Казинформ» услужливо повторило позицию Пекина, раскритиковав международные СМИ за то, что они называют эти учреждения лагерями перевоспитания, а не «профессионально-техническими центрами». Но даже это агентство вынуждено было признать, что визит проходил под жестким контролем и их корреспондент не смог пообщаться с людьми в лагерях один на один без присутствия представителей властей.