Казахстан: статистика от Си Цзиньпина, пирожки с бешенством и спортивная дезинформация

Статистика Си Цзиньпина

3 и 4 июля в Астане прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества. Накануне открытия саммита, 2 июля, в издании «Казахстанская правда» вышла статья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, посвящённая культурно-историческим связям между Казахстаном и Китаем, нынешним отношениям и планам сотрудничества на будущее. Среди прочего, в статье дается статистика, которая отражает уровень взаимодействия между странами.

Журналисты Factcheck.kz проверили утверждения в статье на достоверность. Например, председатель КНР говорит, что Китай одним из первых признал независимость Казахстана. Это утверждение популярно и у казахстанской стороны. В частности, его озвучивал первый президент Нурсултан Назарбаев. Однако в открытом доступе нет официального документа, подтверждающего точную дату признания. Нет также и какого бы то ни было списка стран, признавших независимость Республики в хронологическом порядке. Сама формулировка «одним из первых», по словам фактчекеров, достаточно расплывчата, а потому подтвердить или опровергнуть верность этого утверждения невозможно.

Далее в статье Си Цзиньпин утверждает, что двусторонняя торговля между странами в 2023 году достигла рекордных 41 млрд долларов США. Эту цифру также озвучивали как китайские, так и казахстанские официальные лица, включая президента Токаева во время выступления на саммите ШОС. Однако это цифра китайской таможенной службы, и она отличается от официальной казахстанской статистики, согласно которой взаимный товарооборот между РК и КНР в прошлом году составил 31,5 млрд долларов. Подобные расхождения носят хронический характер, и ранее в Казахстане их открыто связывали с разгулом контрабанды и злоупотреблениями на таможне.

Статья в «Казахстанской правде» также приводит данные о взаимных поездках между Казахстаном и Китаем: в прошлом году цифра составила около 600 тыс., а за первые три месяца текущего года – уже свыше 200 тыс. Версия материала, опубликованная на сайте Министерства иностранных дел КНР на английском языке, упоминает эти поездки как “cross-border trips” — термин, который включает не только туристов. В это же время Министерство туризма и спорта Казахстана цитирует ещё большую цифру – 678 тыс. человек – и отмечает, что речь идёт именно о турпотоке. Очередное расхождение в цифрах снова не позволяет подтвердить или опровергнуть статистику, приведенную в статье.

Наконец, фактчекеры проверили утверждение о том, что Китай является главным торговым партнёром Казахстана и крупнейшим импортёром его товаров. Данные Бюро национальной статистики Казахстана за 2023 год подтверждают, что наибольшая доля товарооборота (22,5%) приходится на Китай, следом идут Россия и Италия. Однако в последние два года не Китай, а Италия была крупнейшим импортёром казахстанских товаров. КНР занимала второе место. При этом в Казахстан основной объем товаров действительно идет из Китая (27,4%).

Зараженное мясо из Кыргызстана

Продолжая тему соседей РК, не можем обойти стороной фейк, который распространился среди жителей страны в WhatsApp. Как пишет издание Stopfake.kz, в пересылаемом аудиосообщении некий «доброжелатель» сообщает, что в Казахстан из Кыргызстана завезли мясо зараженного бешенством скота. Более того, это мясо якобы уже используется в качестве начинки для пирожков.

Дезинформацию опровергли в Министерстве сельского хозяйства РК, заявив, что сельскохозяйственных животных, а также говядину, баранину и свинину с территории Кыргызстана не завозят с 19 октября 2011 года из-за ящура. Если попытка контрабанды мяса подтвердится, Минсельхоз пообещал принять дополнительные меры контроля на границе.

Сейчас на границе с Кыргызской Республикой, в Жамбылской области, работает четыре ветеринарно-контрольных поста. Инспекторы-ветеринары проводят контроль документов, а также лабораторный контроль товаров при их ввозе, вывозе и транзите.

Как сообщает ресурс, этот фейк уже появлялся в инфополе три года назад, а годом ранее, в разгар пандемии COVID-19, в похожем сообщении утверждалось, что конина из Кыргызстана заражена коронавирусом. Эта информация также оказалась ложной.

Кричалка, которой не было

Нынешнее лето богато спортивными событиями международного масштаба, а то, что привлекает миллионы зрителей, не обходят вниманием и фейкоделы.

В рамках чемпионата Европы по футболу 17 июня состоялась игра между сборными Украины и Румынии. И уже вскоре после матча в интернете появилось видео, где румынские болельщики якобы скандируют фамилию президента России. Видео быстро распространилось на различных языках, и было опубликовано в некоторых российских и зарубежных СМИ.

Фактчекеры Factcheck.kz проверили это виральное видео и пришли к выводу, что аудио с именем «Путин», вероятнее всего, было наложено на видео. Звук очень похож на известную кричалку украинских болельщиков — «Путин – х***о», которую футбольные активисты впервые использовали ещё в 2014 году, а также скандировали перед тем самым матчем Украины и Румынии в Мюнхене.

К такому же выводу пришли фактчекеры из проектов Snopes, The Insider и Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. Первоначально видео выложили аккаунты, ранее замеченные в распространении дезинформации. Отмечается также, что во время игры в сети в Instagram было опубликовано много видео болельщиков с геотегом Allianz Arena München, но ни на одном из них не слышно ничего похожего на «Путин».

Олимпиаде — быть!

Еще одно событие, ставшее поводом для дезинформации, — грядущая Олимпиада в Париже, которую якобы было решено отменить после прошедших во Франции протестов против итогов первого тура парламентских выборов. Тогда тысячи человек вышли на улицы французских городов, протестуя против ультраправой партии «Национальный союз», во главе которой стоит Марин Ле Пен.

Издание «Курсив» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК) опровергло эту информацию.

В комитете заявили, что слухи не имеют под собой каких-либо оснований, и добавили, что подобная дезинформация — часть «продолжающейся кампании против Франции, МОК, её президента и Олимпийских игр». Церемония открытия Олимпиады пройдет в Париже, как и запланировано, 26 июля, добавили в МОК.