Казахстан: стендап-комики в поисках места под солнцем

Одним из ключевых факторов успеха в стендапе является знание своей аудитории.

В Казахстане, где сама идея выступления с комическим монологом перед незнакомыми людьми в маленькой темной комнате пока находится в зачаточном состоянии, а это значит, что приходится руководствоваться культурными стереотипами.

Назерке Базиева, к примеру, в своих выступлениях частенько выезжает на высмеивании казахского обычая, согласно которому невестки должны с готовностью обхаживать родственников мужа.

«Я говорю мужу: “Мои родители растили меня не для того, чтобы я стирала белье твоей семьи”. А он отвечает: “Но моя бабушка собирается подарить нам тысячу баксов”. А я ему в ответ: “Дорогой, ты же знаешь, я всегда любила твою бабушку”».

Прозвучавшая шутка вызвала одобрительные смешки у женщин, собравшихся в алматинском клубе «Please Stand Up» в среду вечером.

Что касается Темирлана Шангиреева, то он в качестве мишени для своих шуток избрал недобросовестных госслужащих.

«Во время пандемии нам выдавали 100 долларов в качестве пособия. В этом году они увеличили его до 150 долларов. Черт, если они будут продолжать в том же духе, то в один прекрасный день мы сможем позволить себе купить цельное молоко!»

Он не успевает закончить шутку, как по залу прокатывается смех.

Площадь посадочной зоны в «Please Stand Up» примерно соответствует площади двух классных комнат. Во время посещения клуба корреспондентом Eurasianet.org здесь находилось около трех десятков человек – не слишком много, учитывая, что входной билет стоит всего 2,50 доллара.

Столь низкая цена была призвана вернуть зрителей в клуб. Вызванные пандемией COVID-19 ограничения ощутимо ударили по стендапу, как и по многим другим видам публичных мероприятий. Кризис особенно сильно сказался на этом комедийном жанре, который еще не успел прижиться. Хотя снижение цен, похоже, принесло некоторый успех.

«В этом году зал заполнен даже больше, чем в доковидные времена», – сказал Eurasianet.org Руслан Куанов, управляющий «Please Stand Up».

Посетители клуба – это, как правило, мужчины и женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Одного посещения, по словам Куанова, обычно бывает достаточно, чтобы они подсели на шоу.

Помогает и наличие среди зрителей таких энтузиастов, как Элдос. Он громко смеется и ободряюще аплодирует во время неловких пауз.

«Я отношусь к стендап-комикам как к шутнику в компании друзей, который всегда всех веселит. Это что-то вроде психологической разгрузки, – сказал Элдос со смехом. – Нам нравится здесь, для нас это что-то новое, потому что обычно мы прохлаждаемся в пабах».

Лишь немногих из комиков можно назвать настоящими профессионалами.

Некоторые шутки были встречены гробовым молчанием, отчасти по этическим соображениям. Например, один комик отпустил саркастическую шуточку о своем покойном отце. В Казахстане уважение к родителям – чувство святое, поэтому даже творческий цинизм не сможет преодолеть существующее табу. Наблюдая за выступлением, вы будто воочию видите, как работает принцип проб и ошибок.

«Рост и опыт приходят со временем, – сказал Куанов. – Ребята учатся на своих ошибках, анализируют и изучают свои выступления. Это нормально».

Кто они – пионеры казахстанского стендапа?

Они не вписываются в какой-то определенный типаж. Базиева – новичок в комедийной сфере: она занялась стендапом в ноябре по стечению обстоятельств. Она принимала участие в вечере открытого микрофона и решила рискнуть. Ее монолог о злоключениях подруги, связанных с ее мужем, похоже, пришелся по душе публике, и она втянулась. Базиева не бросила основную работу, но приходит раз в неделю в 8 вечера в надежде развеселить публику.

Она черпает вдохновение в собственной жизни: работа, семейные ситуации, истории с участием друзей и родственников. В своих выступлениях она зачастую рассказывает о келинке (невестке), к которой в традиционных казахских семьях относятся как к служанке. Эта тема близка Базиевой, поскольку она отражает ее собственный жизненный опыт.

«Я решила, что самый простой способ принять эту реальность – посмеяться над ней», – сказала она Eurasianet.org.

Шангиреев пришел в стендап чуть больше года назад. У него уже был опыт публичных выступлений в составе команды КВН – любимого всеми юмористического телевизионного шоу, основанное еще в советское время, в котором соревнуются команды из разных городов и стран. Помимо стендапа он работает тамадой, ведущим крупных праздничных мероприятий, таких как свадьбы и корпоративные вечеринки.

Шангиреев отличается от остальных своих коллег тем, что затрагивает политические темы, хотя старается не упоминать никаких имен.

«Мы живем в Казахстане, мы не такие открытые и свободные, как на Западе. Нужно быть осторожным с шутками», – сказал он Eurasianet.org

Однако артисты с сожалением признают, что стендап – это, конечно, весело, но доход он пока не приносит. Для людей, которые им занимаются, это в основном хобби. Эта ниша пока крайне неразвита, и по всей стране функционирует всего несколько специализированных клубов.

Между тем в Казахстане существует традиция, когда остроумные женщины и мужчины выходят на сцену, чтобы позабавить публику остротами.

В советское время во время больших концертов юмористы зачастую выходили на сцену и рассказывали забавные истории между музыкальными номерами, чтобы развлечь зрителей. Это были передачи, которые предназначались для семейного просмотра и часто транслировались по телевидению, поэтому выступление должно было быть безупречным с моральной точки зрения. Однако эти комики больше напоминали нечто среднее между рассказчиками анекдотов и эстрадными артистами разговорного жанра, и их номера воспринимаются нынешней молодежью как нечто банальное и старомодное.

(Фото: Клуб «Please Stand Up» Алматы/Instagram)

Ориентиром для набирающихся опыта казахстанских комиков является российский стендап, за основу которого явно была взята американская традиция. Отличительными чертами их выступлений являются пикантные шуточки и подтрунивание над зрителями. Прожарка – еще одна фишка американских артистов – была сначала заимствована Россией, а теперь и Казахстаном.

Однако сходство между российским и казахстанским стендапом имеет и оборотную сторону. Молодые казахстанские артисты оказываются в неприятном положении, когда им приходится сравнивать себя с более опытными конкурентами, чей контент широко доступен на таких платформах, как YouTube. И сравнение не всегда в их пользу.

«Казахстанские стендаперы другие – мы менее раскованные, – сказал Eurasianet.org Шангиреев. – Но это не означает, что мы хуже. Просто у нас другие культурные ценности, воспитание, и мы не переходим черту».

Шангиреева не останавливают недоброжелательные замечания. Ему нравится, что стендап позволяет ему раскрыть свои способности комика больше, чем это могли сделать обязанности тамады. Но это означает, что ему предстоит принять трудное решение.

«Передо мной стоит дилемма: либо стендап останется моим любимым хобби, либо мне придется уехать покорять сцену в России».