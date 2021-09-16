Казахстан: строительство АЭС снова на повестке дня

Казахстан – крупнейший в мире производитель и экспортер урана. Поэтому сохраняет актуальность идея об использовании его для удовлетворения внутренних энергетических потребностей вместо отправки за рубеж. (Фото: «Казатомпром»)

У ядерной энергетики есть критики повсюду, но мало где она вызывает такое неприятие, как в Казахстане, где советская военная ядерная программа оставила после себя наследие болезней и загрязнения окружающей среды.

С 1999 года, когда была закрыта единственная в стране атомная электростанция в Актау, правительство время от времени поднимало вопрос о строительстве новой АЭС. Раз в несколько лет официальные лица заводили разговор на эту тему, лидеры мнения высказывали подозрения, и тема угасала.

Но теперь в поддержку этой идеи выступил сам президент, заявив, что ядерная энергия необходима для удовлетворения энергетических нужд Казахстана, которые по большей части покрываются за счет сжигания грязного угля.

Активисты встревожились, сторонники идеи увидели возможность перейти на менее грязные источники энергии, а политические аналитики усмотрели во всем руку Кремля.

«Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция», – сказал президент Касым-Жомарт Токаев на бизнес-форуме, прошедшем в РФ в начале сентября.

Ранее он уже пытался успокоить сомнения общественности. «Весь развитый мир полагается на атомную энергию, и фобии здесь неуместны, – сказал он. – Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует», иначе страна к 2030 году может столкнуться с энергетическим дефицитом.

Два года назад Токаев также сообщил, что вопрос о строительстве АЭС может быть вынесен на референдум, но с тех пор об этом больше не упоминалось.

Трудно отказаться от подобного источника дешевой и чистой энергии. В нынешних условиях Казахстан вряд ли выполнит обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, которые он взял на себя в рамках Парижского соглашения об изменении климата от 2016 года. При этом страна является крупнейшим в мире производителем урана: в прошлом году на ее долю пришлось около 41 процента мирового производства. Но весь этом объем сейчас уходит на экспорт, в основном в Китай, Канаду и Россию.

Обладая огромными запасами урана, Казахстан находится в выгодном положении с точки зрения производства дешевой ядерной энергии, говорит Марат Шибутов, политолог и член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана. Недавно он заявил на своем Telegram-канале, что «5 АЭС на каждой из которых 4 реактора мощность 1000 МВт» покрыли бы все энергетические нужды страны, в результате чего можно было бы положить конец использованию грязного топлива и гидроэнергии, а также продавать на международном рынке квоты на выбросы парниковых газов.

Наиболее вероятным подрядчиком на строительство АЭС представляется давний партнер – «Росатом». Эта российская госкорпорация владеет паями в шести совместных предприятиях с казахстанским государственным ядерным конгломератом «Казатомпром». Кроме того «Росатом» является одним из крупнейших мировых экспортеров технологий в сфере ядерной энергетики: в последние годы компания работала над проектами по всему миру, от Беларуси до Боливии. В частности, в 2018 году Узбекистан привлек «Росатом» для строительства АЭС в Джизакской области за счет предоставленного Москвой кредита в размере 11 миллиардов долларов.

О возможном месте строительства АЭС в Казахстане пока мало что известно, но в 2019 году, после того как президент России Владимир Путин предложил техническую помощь в сооружении подобного объекта, заместитель министра энергетики сказал, что идеальным местом было бы село Улькен, расположенное неподалеку от озера Балхаш.

Экоактивист Вадим Борейко подверг эту идею резкой критике.

«Улькен предпочтительнее, ... т.к. [для АЭС] нужен водоём-охладитель, но [в этом случае] АЭС будет стоять на тектоническом разломе. Если на станции произойдет авария или даже просто нештатная ситуация, … мы можем потерять Балхаш. И не только из-за радиации. Повышение температуры воды из-за сбросов уничтожит всю экосистему в прилегающей части озера», – написал он в Facebook.

Но еще большую опасность для Казахстана представляют крепкие объятия России, считает Досым Сатпаев, директор алматинского НПО «Группа оценки рисков».

АЭС еще крепче привяжет Казахстан к больной экономике России, написал Сатпаев в Facebook после сентябрьских высказываний Токаева: «Россия рассчитывает привязать [Казахстан] на долгие годы разными обязательствами, готовя специалистов только в России, закупая технику только российскую и многолетнее технико-сервисное обслуживание только при участии России».

«В случае с Казахстаном эта идея сырая и плохо пахнет», – добавил он.

Маргарита Калинина-Пол, научный сотрудник расположенного в Монтерее Миддлберийского института международных исследований, утверждает, что Россия использует АЭС как «геополитический актив» для укрепления двусторонних связей, поскольку отношения между поставщиком и покупателем длятся от 30 до 40 лет.

«У России есть политические мотивы для строительства АЭС, особенно в странах Центральной Азии. После аннексии Крыма в 2014 году Россия оказалась политически изолированной от западного мира. В ответ она начала усиливать свое влияние в постсоветских государствах, а именно в Центральной Азии», – сказала Калинина-Поль в интервью в 2020 году.