Казахстан: студенты дерутся на этнической почве, власти преуменьшают проблему

Сардор Норбоев показывает свой синяк, рассказывая на камеру о травле. (Фото: скриншот ролика в Facebook)

Двое студентов из Узбекистана сняли видео, в котором пожаловались на издевательства со стороны своих сверстников в городе Шымкент на юге Казахстана. Ролик вызвал дипломатический инцидент.

Их рассказ о постоянной травле, очевидно, на этнической почве еще раз подчеркивает сложности с поддержанием мирного сосуществования жителей разных национальностей в этом приграничном городе. Власти обеих стран пытаются убедить общественность, что проблемы нет.

Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев был явно встревожен этой новостью и отправился в Шымкент на встречу с ректором Регионального социально-инновационного университета и представителями городской администрации 21 сентября.

По словам представителя университета, два инцидента произошли 19 и 20 сентября. В первый день спор в аудитории перерос в уличную драку, которая закончилась только когда пришли преподаватели и разняли учащихся. Вторая стычка случилась на следующий день в актовом зале университета.

Радио «Азаттык» (казахстанская служба РСЕ/РС) сообщило, что полиция вмешалась в драку 20 сентября и задержала 24 человека. Все они позже были освобождены. Узбекский студент был госпитализирован с травмой головы.

Узбекские студенты, снявшие видео, сказали, что подобные инциденты происходят не впервые. По их словам, травля идет с начала года.

«Вчера, когда мы были в общежитии, вошел парень, схватил стакан, разбил его и размахивал им передо мной», – сказал один из студентов, представившийся как Сардор Норбоев.

«Я не ответил. И теперь вы видите результат, – Норбоев показал синяк под правым глазом. – Что мы должны делать?»

Норбоев – один из 286 граждан Узбекистана, обучающихся в Региональном социально-инновационном университете.

Травля – обычное явление в казахстанских школах и университетах, однако этнический фактор придает проблеме дополнительную остроту.

Некоторые казахи часто демонстрируют презрительное отношение к узбекам. Слово «сарт», которое всегда было грубым ярлыком для обозначения узбеков и таджиков, используется для оскорбления последних. Иногда соперничество обретает более тривиальную форму. Когда Узбекистан участвует в спортивных соревнованиях против таких стран, как Россия, Украина или Армения (все – бывшие советские республики), казахстанцы обычно болеют за соперников узбеков. А проигравших узбекам казахских спортсменов ждет особая взбучка.

Это отношение было усилено экономическими факторами. Трудности в собственной стране вынуждают миллионы узбеков отправляться на поиски работы в Россию и Казахстан. Поскольку для них проблематично получить официальное разрешение на работу, они готовы заниматься тяжелым физическим трудом, в плохих условиях и за мизерную зарплату, что приводит к ухудшению условий на рынке труда для местного населения и росту недовольства.

Такие настроения, как правило, особенно заметны в Туркестанской области, где расположен Шымкент. Узбекская граница находится совсем рядом, что повышает привлекательность города для приезжих. В области также проживает много узбеков, чья численность составляет 17 процентов местного населения. Десятки крупных сел являются исключительно узбекскими.

Именно это обстоятельство и стало причиной вовлечения столь высокопоставленных официальных лиц в дело об издевательствах в университете. В итоге значение проблемы преуменьшили. Генеральный консул Узбекистана в Казахстане Аброр Фатхуллаев охарактеризовал эти драки как бытовые.

Местный казахстанский телеканал показал новостной сюжет, в котором Музафар Тожибоев, второй студент из скандального ролика, выразил сожаление по поводу того, в каком ключе показал ситуацию.

«Мы помирились с казахскими друзьями, – процитировал ведущий новостей Тожибоева. – Мы приехали сюда получить здесь образование, для нас здесь созданы все условия – есть жилье, питание, горячая вода. Из-за этого недоразумения бросать учебу я не собираюсь».