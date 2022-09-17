Казахстан: съезд примирения на религиозной основе натолкнулся на суровую реальность

Казахстан рассчитывал, что организованный им Съезд лидеров мировых и традиционных религий станет платформой примирения и диалога.

Однако 14 сентября, когда религиозные лидеры со всего мира, в том числе папа римский, уже в седьмой раз собрались на этот съезд, прошедший в столице Казахстана Нур-Султане, главной темой, занимавшей мысли, была война.

Съезд не только не стал возможностью для наведения мостов, но и в очередной раз обнажил неспособность — и даже нежелание — религиозных организаций поколебать волю светских властей, решительно предпочитающих дипломатии, компромиссам и переговорам насилие.

В речах, прозвучавших на съезде в Нур-Султане, содержались лишь завуалированные намеки на войну с Украиной, развязанную Россией в феврале, но их смысл был тем не менее вполне ясен.

Тон съезду задал президент Касым-Жомарт Токаев, выступивший с горестным призывом к изменению существующего положения вещей.

«Казахстан всегда вступал за решение любых споров исключительно за столом переговоров, в духе Хартии ООН. Угрозы, санкции и применение силы не разрешают проблем. В такие моменты мы должны обращаться к идеалам гуманизма. А главные хранители этих идеалов — это, разумеется, традиционные религии», — сказал Токаев.

Однако критики этой мысли могут сказать, что слова Токаева были основаны не только на искренних принципах, но и на прагматических дипломатических соображениях. В связи с тесным экономическим и оборонным сотрудничеством между Россией и Казахстаном практически невозможно себе представить, чтобы последний выступал с жесткой критикой войны в Украине. В то же время Нур-Султан стремится развеять любые подозрения в поддержке кровавых действий Кремля.

Папа римский Франциск выступил на съезде с речью, в которой признал, что религиозным лидерам не удается способствовать делу мира во всем мире.

«Оглянувшись вокруг, мы видим, что наше время по-прежнему преследуют бич войны, атмосфера вражды и конфликтов, неспособность остановиться и протянуть противоположной стороне руку дружбы», — сказал он.

Тем не менее, выступая вечером того же дня в Нур-Султане с заключительной речью на проходившем на открытом воздухе богослужении, папа призвал к возврату к переговорам, как в конфликте между Россией и Украиной, так и во вновь вспыхнувших в последние дни столкновениях между Арменией и Азербайджаном.

«Единственное решение — мир, а единственный путь к миру лежит через диалог», — сказал он перед многотысячной паствой, съехавшейся со всего Казахстана.

Раньше критики Ватикана сетовали, что нежелание папы занять более решительную и ясную позиции в отношении российского вторжения в Украину подрывает доверие к нему как нравственному ориентиру. Раздражение Киева стало явным в августе, после того как активистка Дарья Дугина, дочь влиятельного национал-шовинистского публициста Александра Дугина, погибла при взрыве заминированного автомобиля. Москва обвинила в ее убийстве украинских агентов, но не представила никаких убедительных доказательств.

Выступая после этого убийства на еженедельной общей аудиенции, Франциск говорил о «безумии войны».

«Я думаю об этой бедной девушке, убитой взрывом бомбы, заложенной под сиденье ее машины в Москве, — сказал он. — За войну расплачиваются невинные».

Министерство иностранных дел Украины заявило протест по поводу этого выступления и вызвало посла Ватикана в Киеве, чтобы высказать ему свое неудовольствие. Посол Украины при Святейшем престоле написал о своем возмущении в Facebook.

«Сегодняшняя речь папы разочаровала и заставила задуматься о многом, — говорится в его сообщении. — Нельзя говорить в одних и тех же категориях про агрессора и жертву, про насильника и изнасилованного. Как можно называть одного, точнее одну, из идеологов [российского] империализма невинной жертвой войны?»

В месяцы, предшествовавшие съезду в Нур-Султане, была слабая надежда, что это мероприятие даст Франциску возможность встретиться с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Эти планы были перечеркнуты в конце августа, когда Московская патриархия объявила, что Кирилл в Казахстан не приедет. О причинах столь пренебрежительного отказа ничего не сообщалось.

Вместо патриарха Русскую православную церковь представлял глава ее отдела внешних связей митрополит Волоколамский Антоний, зачитавший съезду письменное послание Кирилла. Эта речь была полна самых мрачных предчувствий.

«Человечество переживает один из самых трудных периодов современной истории, — заявил Кирилл. — Избранный некоторыми правителями мира сего путь диктатуры, соперничества и конфронтации ведет человечество к уничтожению».

Если бы эти слова исходили не от главы Московской патриархии, они могли бы показаться двусмысленными. Однако российская церковь безоговорочно поддерживает украинскую военную авантюру президента Владимира Путина. В проповеди, произнесенной 6 марта в московском храме Христа Спасителя, Кирилл назвал действия, которые Кремль стыдливо именует «специальной военной операцией», справедливыми.

«Восемь лет в Донбассе [на востоке Украины] идет подавление, истребление людей. Восемь лет страданий, и весь мир молчит», —сказал он.

Мысль о том, что война в Украине была спровоцирована проявлениями нетерпимости к этническим русским и является их неизбежным следствием, высказывалась и в послании, зачитанном в Нур-Султане.

«Мы все чаще слышим в публичном пространстве слова, исполненные ненависти к целым народам, культурам и религиям», — говорилось в послании Кирилла.

Возможно, тот факт, что съезд в Нур-Султане проходил на фоне такой острой вражды, стал источником некоторого разочарования для Токаева. Перед самым этим мероприятием он написал статью, в которой заявил, что его страна готова предоставить площадку для усилий по международному посредничеству.

«Мы приглашаем стороны любого кризиса встретиться за столом диалога в Казахстане. Насилие и ненависть — это не то, чего хочет Бог», — писал он в материале, опубликованном на веб-сайте журнала National Interest.