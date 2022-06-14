Казахстан с Кыргызстаном препираются из-за торговли у ворот Китая

Казахстан и Кыргызстан в очередной раз спорят о грузах, пересекающих границу между ними, хотя обе страны входят в возглавляемую Россией зону свободной торговли, в которой должно быть обеспечено беспрепятственное перемещение товаров.

Препятствия, возникающие на границе, мешают не только товарным потокам внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и перевозкам товаров, направляющихся на запад из Китая.

Словесная перепалка началась на прошлой неделе, когда Кыргызстан обвинил Казахстан в том, что тот досматривает товары, пересекающие границу, в нарушение правил ЕАЭС.

Сотрудники Комитета государственных доходов Казахстана проводили проверки «вопреки основным принципам и нормам Договора о ЕАЭС», — заявило 8 июня, после посещения официальными лицами двух пограничных пунктов, Министерство экономики Кыргызстана.

Бишкек возмущенно утверждал, что налоговые органы Казахстана проводили проверки грузов, пересекающих границу внутри зоны свободной торговли, в нарушение Статьи 25 союзного договора.

В ответ власти Казахстана заявили, что не делали ничего подобного.

«На границе со странами ЕАЭС осуществляется только пограничный и экспортный контроль, что не противоречит основным принципам и нормам Договора о ЕАЭС, а также национальному законодательству», — возразило 10 июня Министерство финансов Казахстана.

Правительство Кыргызстана привело в качестве доказательства недобросовестности казахстанской стороны расхождения между данными, предоставленными пограничной службой Казахстана и его налоговым комитетом. Из одной статистики следует, что на пересечение границы между Кыргызстаном и Казахстаном одного грузового автомобиля с товарами уходит пять минут, а по другим данным получается, что это время составляет 15–20 минут, заявило министерство.

Такое несоответствие свидетельствует о том, что «данные, предоставляемые казахстанской стороной, некорректны и вызывают сомнения и более того, рассматриваются как фальсификация, с целью дискредитации кыргызстанских экспортеров», говорится в заявлении министерства.

Таможенную службу Казахстана уже не в первый раз обвиняют в махинациях с отчетностью.

В феврале об огромных расхождениях статистики таможенных органов Казахстана и Китая, составляющих каждый год миллиарды долларов, говорил не кто иной как президент Касым-Жомарт Токаев, распорядившийся тогда покончить с контрабандой на китайско-казахстанской границе.

Только за прошлый год это расхождение превысило 7 миллиардов долларов, которые предположительно исчезли в результате деятельности контрабандистов с казахской стороны границы. По официальным данным Казахстана объем его торговли с Китаем составил в 2021 году 18,1 млрд долларов, в то время как по данным китайской таможни эта цифра была равна 25,2 млрд.

Прошлый год не был в этом отношении необычным. Аналогичное расхождение составило 5,7 млрд долларов в 2019 году и 7,6 млрд в 2020-м.

Однако и Кыргызстан не без греха по части достоверности таможенной статистики. Расследование, которое опубликовал в феврале кыргызский новостной сайт Kaktus, обнаружило между данными, представленными официальными органами Кыргызстана, и цифрами, опубликованными Китаем за период с 2001 по 2020 год, расхождение в 60 миллиардов долларов.

Нынешняя ссора между Бишкеком и Нур-Султаном по поводу приграничных заторов — лишь последняя из многих, возникающих несмотря на членство обеих стран — вместе с Россией, Беларусью и Арменией — в ЕАЭС. Длинные очереди из грузовиков на границе между двумя странами остаются постоянной проблемой с 2017 года, когда Казахстан впервые ввел процедуру усиленной проверки большегрузных автомобилей.

Особенно неловкая ситуация возникла в мае, когда казахские СМИ сообщили о длинных очередях как пассажирских, так и грузовых автомобилей на основном пропускном пункте между двумя странами, — в то самое время, когда Токаев приезжал в Бишкек на встречу со своим кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.

Всего за две недели до этого власти Казахстана с гордостью объявили, что завершенный в 2021 году ремонт этого пропускного пункта более чем удвоил поток грузового транспорта и вчетверо увеличил его пропускную способность для частных автомобилей.