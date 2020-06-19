Казахстан с трудом борется со второй волной коронавируса

На фоне ухудшения официальной статистики по коронавирусу в последние дни президент попытался успокоить общественность.

«Ситуация с к/вирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования», – написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter 17 июня.

Но сообщения обо всех этих мерах затмила другая новость: предшественнику Токаева Нурсултану Назарбаеву был поставлен диагноз COVID-19. Факт обнаружения вируса уже у целого ряда чиновников высшего эшелона представляется яркой иллюстрацией масштаба данной фазы кризиса.

Глава управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова признала, что эпидемиологическая ситуация вызывает крайнюю озабоченность.

«Количество лиц, находящихся в инфекционных и провизорных стационарах на сегодняшнее утро составило 1711 человек или 90% от коечной мощности, – сказала она. – Из них 91% в состоянии средне-тяжелой степени тяжести, 9% – тяжелые и крайне тяжелые. Число подключенных к аппаратам ИВЛ возросло в четыре раза».

При этом она не уточнила, за какой конкретно период возросло число подключенных к ИВЛ.

Не меньшую обеспокоенность вызывает то, что число пациентов, похоже, быстро растет. По словам Кисиковой, ежедневно в больницы поступают 500 человек, половина из них – с симптомами пневмонии (которая часто коррелирует с коронавирусной инфекцией).

Еще один источник тревоги – рост числа погибших. Официальные цифры пока чрезвычайно малы по меркам Западной Европы или США, но тенденция вызывает озабоченность. 17 июня было зарегистрировано девять случаев смерти от коронавируса, что является самым высоким дневным показателем с начала пандемии. Вплоть до конца мая число летальных исходов почти всегда ограничивалось максимум двумя в день, но с тех пор было неизменно выше.

Между тем эти цифры все равно вызывают сомнения. Проведя журналистское расследование, репортеры Радио Азаттык обнаружили, что в трех крупнейших городах страны число свежих могил в специально отведенных для захоронения жертв коронавируса местах превышает официальные данные о числе умерших.

Все это указывает на то, что хотя на ранних стадиях пандемии страна добилась заметных успехов, сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.

Казахстан быстро отреагировал на обнаружение 13 марта первых двух случаев COVID-19. В течение двух дней Токаев издал указ о введении режима чрезвычайного положения, и вскоре сначала в Нур-Султане и Алматы, а затем и в других местах был введен жесткий карантин.

Но после того, как правительство начало подсчитывать экономические издержки карантина, ограничения стали смягчать. К середине мая самые строгие правила были отменены или ослаблены. Власти призывали людей продолжить соблюдать меры предосторожности – носить маски, избегать тесного контакта с другими гражданами, по возможности не ходить на работу, – но, по всей видимости, многие проигнорировали эти призывы.

Инфекционист Минздрава Динагуль Баешева на брифинге на этой неделе откровенно высказалась по поводу последствий такого хода событий.

«В первые три месяца мы буквально старались локализовать очаг, то есть всех носителей, всех, кто выделял вирус, мы локализовали. Благодаря этому … количество умерших было гораздо меньше, и тяжелых было меньше. Но на сегодня их количество увеличилось, потому что была отмена ЧС и послабление, увеличилось количество контактов», – сказала она.

Сложившаяся ситуация побудила власти прибегнуть к ограничительным мерам, о которых упоминал Токаев.

18 июня правительство объявило, что в ближайшие выходные торговые центры, крытые рынки, общественный транспорт, парки, скверы, набережные и фитнес-клубы будут закрыты, а лицам старше 65 лет будет ограничен выход на улицу. Пока не ясно, распространятся ли эти ограничения и на следующие несколько недель.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил правительству расширить ПЦР-тестирование, открыв дополнительные лаборатории, а также увеличить количество больничных коек и проводить компьютерную томографию во всех случаях, когда имеются подозрения на COVID-19.

Согласно официальным данным на 18 июня, в Казахстане зафиксировано 15 800 случаев заболевания COVID-19, причем почти 10 000 человек выздоровели.

Но достоверность этих цифр сомнительна, так как тестирование не носит последовательный характер. В соседней России продолжают ежедневно выявлять тысячи новых случаев, но там провели уже около 15 миллионов тестов, т.е. проверили примерно каждого десятого жителя страны. Тем временем в Казахстане этот показатель почти наполовину ниже.

В Алматы частный южнокорейский медицинский центр предлагал возможность провериться в своем мобильном центре тестирования за 15 500 тенге (38 долларов). Но сейчас на сайте клиники сообщается, что регистрация приостановлена.

В соседнем Кыргызстане снятие карантина вызвало аналогичный всплеск новых случаев заболевания. Более того, число выявляемых заболевших – 630 17 июня – достигло рекордно высокого уровня. Считается, что коронавирус пока не проник лишь в Кара-Бууринский район, расположенный на северо-западе страны у границы с Казахстаном.

Чиновники системы здравоохранения начали выражать раздражение, утверждая, что не могут установить источники передачи вируса.

«Очень сложно стало определять место и условия передачи инфекции. Поэтому мы еще раз призываем всех соблюдать правила социального дистанцирования, личной гигиены и масочный режим. Эти правила регулярно нарушаются», – сказал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев 18 июня.

Тем не менее правительство отметает разговоры о нехватке больничных коек, частично вызванные решением в конце мая временно прекратить прием новых пациентов в инфекционную больницу в Бишкеке.

«В наших больницах достаточно коек. Кроме того, открываются новые палаты и больницы», – сказал Усенбаев.

Одним из таких медучреждений является так называемая Кыргызско-турецкая больница на 72 койкомест, готовая сейчас открыть двери, хотя и была построена на средства правительства Турции в 2017 году.

Власти также заявили, что с 17 июня ввели новую систему приема пациентов в соответствии с международной практикой, согласно которой больных без симптомов отправляют домой и велят им самоизолироваться. Согласно этой системе, в настоящее время 176 человек находятся дома под наблюдением врачей.

Бишкекский журналист Айзирек Иманалиева помогала при сборе информации для этой статьи.