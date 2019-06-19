Казахстан: теперь полиция заявляет о задержании 4000 человек

Казахстанская полиция пересмотрела свои подсчеты числа задержанных во время недавних антиправительственных протестов в сторону увеличения – до 4000 человек.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил 18 июня, что за пять дней с 9 по 13 июня 677 человек были помещены через суд под административный арест, а еще 305 приговорили к штрафам. Остальные, по его словам, были «запротоколированы» и освобождены в течение нескольких часов после задержания.

Ранее представители полиции утверждали, что задержанных за этот период было всего 700.

Люди вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое недовольство по поводу прошедших 9 июня президентских выборов, которые, на их взгляд, были недостаточно демократичными.

Тургумбаев не преминул подчеркнуть, что полиция не применяла дубинки или слезоточивый газ.

«Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты», – сказал он.

Подчеркивая, что его люди проявляли сдержанность, министр одновременно постарался выставить демонстрантов склонными к насилию смутьянами, заявив, что во время митингов пострадали свыше 300 сотрудников правоохранительных органов, а шестерым якобы потребовалась госпитализация. По словам министра, участники протестов нападали на полицейских с «палками, камнями, арматурой».

Из слов Тургумбаева не ясно, где именно якобы имели место нападения на сотрудников полиции. Корреспонденты Eurasianet.org в Алматы сообщили, что ничего подобного не видели.

В качестве доказательства насильственных действий со стороны демонстрантов Генпрокуратура на прошлой неделе опубликовала видео, на котором, по ее утверждениям, разъяренная толпа нападает на полицейских. Но на некоторых кадрах ясно видны сотрудники полицейского спецназа с щитами и дубинками, что противоречит словам Тургумбаева. В том же видео голос за кадром говорит, что мятежники «отобрали спецснаряжение у полиции», а на экране в это время виден мужчина со щитом и дубинкой – предметами, которые, по настоятельным утверждениям министра внутренних дел, не применялись.

Хотя властям удалось подавить демонстрации, справиться с репутационными потерями в связи со своими действиями им удается не столь успешно.

Президент Касым-Жомарт Токаев, набравший на выборах 70% голосов, пообещал подготовить законопроект, разрешающий мирные демонстрации. В интервью каналу «Евроньюс» он сказал, что, согласно законопроекту, желающие провести подобные акции должны будут подать заявку на разрешение и им выделят место.

Как это изменит нынешнюю ситуацию, неясно. Сейчас власти почти всегда отказывают в разрешении на проведение антиправительственных акций. В редких случаях, когда разрешение получить все-таки удается, для проведения акций выделяются безлюдные места где-нибудь на отшибе, чтобы минимизировать эффект от их проведения и не дать критикам властей донести свои идеи до общественности.

В интервью «Евроньюс» Токаев признал наличие недовольства, вылившегося в эти протесты, но он настоятельно утверждал, что это недовольство было вызвано экономическими и социальными, а не политическими факторами. Предложенное им решение – учредить Национальный совет общественного доверия.

«[В этот совет] войдут люди, представляющие интересы демонстрантов, – сказал он. – Власти услышали, и мы будем работать».

По словам советника Токаева Ерлана Карина, уже начались консультации по вопросу формирования совета.

«Встречи проходят с разными общественными деятелями и гражданскими активистами, представляющими различные сегменты общества, – приводит его слова новостное агентство Kazinform. – Мы пока слушаем и фиксируем все предложения относительно состава и формата деятельности Нацсовета».

Карин, однако, не уточнил, с кем конкретно проводятся консультации. Но настоятельные попытки полиции исказить информацию о прошедших недавно демонстрациях указывают на то, что власти пока не вполне готовы слушать.