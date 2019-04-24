Казахстан: Токаев «получает добро» на участие в срежиссированных президентских выборах

Требование казалось вполне безобидным.

Когда участники состоявшегося 21 апреля марафона бежали по улицам Алматы, пара активистов развернула плакат с надписью «От правды не убежишь» и хэштегами #зачестныевыборы и #уменяестьвыбор.

Перевод хэштегов: #зачестныевыборы, #уменяестьвыбор (Tamina_Spnv/Instagram)

Однако призыва к честным президентским выборам, назначенным на 9 июня, власти Казахстана вынести не смогли. Ася Тулесова и Бейбарис Толымбеков были задержаны полицией и приговорены к двухнедельному тюремному заключению за нарушение закона о публичных собраниях. Три человека, участвовавшие в съемках акции, были оштрафованы.

Выборы в Казахстане не предполагают выбора, это постановка.

Очень походило на постановку и то, что происходило 23 апреля в Нур-Султане — так теперь называется столица, бывшая Астана, — когда правящая партия «Нур Отан» созвала съезд, чтобы объявить имя своего кандидата.

Выбор не стал неожиданностью ни для кого: он пал на исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта Токаева, который занимает эту должность с того момента, как Нурсултан Назарбаев 19 марта шокировал народ, объявив о своей отставке после трех десятилетий пребывания на посту.

Назарбаев присутствовал на съезде, чтобы лично передать эстафету. Когда он назвал имя Токаева, зал разразился восторженными аплодисментами.

«На протяжении долгих лет он был моим верным товарищем и поддерживал все мои начинания и инициативы. Я полностью доверяю ему и считаю, что он достоин руководить страной», — сказал Назарбаев.

Как и следовало ожидать, делегаты единогласно проголосовали «за». После голосования настала очередь льстивых выступлений, во время которых участники из кож вон лезли, друг за другом восхваляя наследие Назарбаева и выбор Токаева в качестве его преемника. Бывший президент кивал, а на каменном лице Токаева время от времени появлялась едва заметная улыбка.

Токаев будет избран — в этом нет никаких сомнений. Его единственными формальными соперниками, скорее всего, будут безвестные подставные лица, единственная задача которых состоит в том, чтобы создать видимость демократической процедуры. Независимым кандидатам баллотироваться запрещено.

Своей смелой акцией протеста, направленной против этого спектакля, Тулесова и Толымбеков выразили мнение многих граждан, которые сильно нервничают и боятся публично выступить против постановочного голосования. Суровое обращение с ними вызвало возмущение в социальных сетях, которые чаще всего используются в Казахстане для выражения недовольства.

Вячеслав Абрамов, главный редактор новостного сайта Vlast.kz, написал в Твиттере, что поспешный судебный процесс по делу пары был «абсолютной глупостью». Он отметил, что активисты всего лишь призывают к честным выборам, то есть к тому же самому, что обещал сам Токаев.

В доказательство постигшего граждан разочарования в связи со срежиссированным политическим процессом на улицах Алматы стали появляться листовки с черным вопросительным знаком и вопросом: «Есть ли у нас выбор?»

Арест активистов подтвердил непримиримое отношение к инакомыслию в процессе политических преобразований. О том же говорит и задержание участников стихийных демонстраций, проведенных после инаугурации Токаева. Прозвучавшее в выступлении Назарбаева заверение в том, что Токаев будет соблюдать основные гражданские права, не могло прозвучать более неубедительно.

Помимо официальных титулов — Первый президент и Елбасы, что в переводе с казахского означает «Лидер нации» — Назарбаев обладает значительными полномочиями после выхода на пенсию и лично контролирует процесс передачи власти. Недаром один остряк в Твиттере окрестил Токаева «Нур-кандидатом».

Разговоры о том, что бывший президент передаст свой пост по наследству старшей дочери Дариге Назарбаевой, оказались беспочвенными утверждениями аналитиков, которые хотят видеть Казахстан в числе стран с традицией династийной преемственности власти.

Передача эстафеты: Назарбаев и Токаев (фото: администрация президента Казахстана)

После того, как Токаев, профессиональный дипломат и бывший премьер-министр, занял место Назарбаева, он ведет себя нарочито «по-президентски». Государственная медийная машина перекрашивает безликого чиновника в лидера и прилагает все усилия, чтобы граждане познакомились с его все еще незнакомым лицом.

65-летний Токаев активизировался в социальных сетях, часто публикуя, хотя и без особого вдохновения, сообщения в Твиттер и Инстаграм, о происходящих в его жизни событиях — будь то обсуждение вопросов безопасности, встречи с главами государств или общение с казахской поп-звездой Димашем Кудайбергеном.

Пока на повестке дня популистские решения. Токаев уже перенес на более ранний срок запланированное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, распорядился снизить процентные ставки и поставил себе в заслугу отсрочку реализации непопулярного проекта строительства горнолыжного курорта в живописном месте неподалеку от Алматы.

Из семи зарегистрированных политических партий, которые по закону имеют право выдвигать альтернативных кандидатов, только две сделали что-то отдаленно напоминающее деятельность оппозиции. Партия «Азат» агонизирует тех пор, как ее лидер Болат Абилов ушел из политики, и поэтому вряд ли выставит своего кандидата.

Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана, известная в народе как ОСДП, также исчерпала себя, хотя и заявляет, что рассмотрит на съезде 26 апреля вопрос о выдвижении своего кандидата — оппозиционного журналиста Ермурата Бапи.

Если бы Бапи получил «добро» от организаторов выборов — в чем нет никакой уверенности, учитывая то, как государство предпочитает избавляться от оппонентов, — в Казахстане прошли бы первые с 2005 года президентские выборы с участием настоящего кандидата от оппозиции.

Две партии, заседающие в парламенте наряду с «Нур Отаном», «Ак жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана — псевдо-оппозиционные силы, которые не критикуют власти, — также планируют выставить кандидатов.

Официально утвержденные общественные объединения также могут выдвигать кандидатов. 22 апреля никому неизвестный человек по имени Садыбек Тугель, который относится к движению «Орлы великой степи» (Улы Дала Кырандары), стал первым претендентом на пост президента, подавшим документы на регистрацию.

Ни одни выборы, проводившиеся до этого в Казахстане, не были признаны авторитетными международными наблюдателями свободными и честными. В качестве основных проблемных вопросов указываются отсутствие выбора, подтасовка результатов голосования и повсеместное использование «административных ресурсов».

Токаев уже оттолкнул часть избирателей своим заискиванием перед Назарбаевым и предложением переименовать столицу в честь своего политического наставника без консультаций с общественностью.

Когда ее спросили, будет ли она голосовать за Токаева, после того, как он объявил о выборах, одна избирательница средних лет в городе Семей (также известном как Семипалатинск) поморщилась и резко ответила: «Нет!»

Другие рады поддержать кандидатуру Токаева, доверяя политическому выбору человека, который управлял ими в течение последних 30 лет.

«Если Назарбаев доверяет ему, нам тоже следует ему доверять», — сказала Eurasianet.org Умит Жоспанбаева, еще одна избирательница из Семея.